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珍稀書店主：特別作品總能找到買家 占士邦作者親筆題字 小說身價高21倍

【明報專訊】在這個數碼年代，實體書店或已成為夕陽行業，但Lok Man Rare Books創辦人Lorence Johnston卻於去年進駐中環畢打行的Pedder Arcade，逆市開設分店。對他來說，珍稀書籍的價值不僅在其罕有，更重要是內裏記載着寶貴的經驗與時代的印記，令他能夠堅持20年，用心經營這個珍稀書籍與藏書家的獨特專屬空間。

Lok Man Rare Books的中文名喚作「樂文」，如果只聽中文名，或許會誤會是另一間香港獨立書店。創辦人Lorence坦言不喜歡改中文名，因為不熟悉中文，擔心名字背後或會另有其他意思，但他以往在香港打工期間，上司不時會建議他改中文名，「樂文」便是其中一個，取其普通話發音與Lorence相近。在20年前決定創立珍稀書店時，他覺得這個名字與經營的珍稀書店業務很匹配，便順理成章地拿來使用。

在創辦珍稀書店前的約20年間，他曾在新加坡和香港任職貿易公司和商業策略顧問，亦曾涉足互聯網業務和奢侈品行業，那時他覺得很奇怪，「跟倫敦、紐約等國際城市一樣，香港有很多出外留學的人，亦有很多人曾到海外工作，但為何香港有售賣古董鐘表、陶瓷和藝術品的店舖，卻不似其他地方有珍稀書店？所以我認為當中明顯存在商機」。

價值不一定與年代掛鈎

何謂「珍稀」書籍？Lorence認為包含了多種因素，其中一個是稀有，以瓷碗為例，可以在IKEA用數十元購買，也可以到陶瓷收藏店內花10萬至100萬美元選購，但他說收藏店內的瓷碗可能由著名藝術家創作，或能反映當代工藝技術，它們都有獨特之處，價值自然不能相比。Lorence又說珍稀的價值不一定與時間有關，他舉例店內一本在1653年出版、在蒸餾學上非常重要的書籍The Art of Distillation，售價為2.3萬港元；相比之下，一本於1964年出版、內有作者Ian Fleming親筆題字送給好友的James Bond小說You Only Live Twice，卻可叫價22萬港元（比售1萬港元的非簽書版高21倍），可見書的價值並不一定與年代掛鈎。

攝影書蘊含大師哲學 超越期限

見Lorence經常提及珍稀書籍的內容如何經典和具代表意義，但無法否定的是書內肯定有些資訊已經「過期」，例如一些與攝影有關的書籍，未必能套用在現時的數碼相機之上。Lorence卻認為珍稀書籍並不是一本「操作手冊」，內裏包含或反映的是歷史、哲學，甚至是一種對藝術的理解。他說數碼攝影雖然可以每分鐘拍攝數百張相片，然後挑選其中最好的一張，但在1950年代，像Henri Cartier-Bresson這樣的大師，僅用一張相片就能傳遞震撼的力量。「這背後蘊含的技巧和哲學，遠比現代數碼攝影技術來得深刻，如果你是攝影師或對攝影有濃厚興趣，便會想去領會名師的攝影哲學，而不是操作相機的方法。」收藏歷史書籍並非為了尋求最新資訊，而是為了汲取過去的智慧與靈感。

作為一盤生意，Lorence承認不可能每次都有利潤，例如也會買入一些破損或缺頁的書籍。他分享一次特別深刻的經歷，「在創業初期，我得知將有一場特別的拍賣會在一個月後舉行，其中一本拍賣品是已故美國諾貝爾文學獎得獎作家John Steinbeck簽名、送給他家人的小說Of Mice and Men」，他在拍賣會前花了很多時間研究這本書的價值，但因為手頭上沒有很多資金，而且創業初期又未有穩定客源，不似得現時在購買前已知道會有哪些顧客感興趣，因而令他猶豫不決、非常緊張。「不過我最終也動用了手頭上80%的流動資金，因為我感覺到這是一筆值得去做的交易。」事後也證明了他沒有下錯決定，因為在一星期內他已將它賣出，而且獲得不錯的回報。他說這次經歷讓他明白到，「如果你擁有一件真正特別的作品，它總能找到買家」。

選書從興趣出發 勿只視為投資工具

對於希望收藏珍稀圖書的人，Lorence建議一開始應該從個人興趣出發選書，而不要單純視之為投資工具。「如果你喜歡旅行，可以從蒐集相關的書籍開始，例如登山、探險等主題，這樣你便能構建一系列相關藏書，並在過程中了解到哪些書籍值得收藏。」不過他說如要進入專業收藏領域，便需要投入很多時間學術研究，例如他花了6、7年時間才獲英國倫敦的古董書商協會（Antiquarian Booksellers' Association）和瑞士日內瓦國際古書商聯盟（International League of Antiquarian Booksellers）等專業組織認可，成為會員，「這些資格有助建立業內互信，讓我有機會接觸到更高層次的珍稀書籍」。他強調信任是這行業的基石，「當顧客要花數千以至數十萬元去購買一本書籍，他們自然要對你有信心，而且會比他們有更深學識」。特別是有些顧客到來是想買珍稀書籍作為禮物送給好友，如果他推薦的書籍能讓對方感到滿意，這樣便不僅是完成了一樁交易，而是讓這些珍稀書籍交到懂書和惜書的人手中，繼續傳承下去。

Lok Man Rare Books

地址：中環畢打街12號5樓502A

查詢：2868 1056

文：周群雄

設計：賴雋旼

編輯：李曉虹

電郵：friday@mingpao.com

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