明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 設計

金像獎舞台設計 先求貼心再創新

【明報專訊】4月27日，尖沙嘴海濱，紅地氈上走過一個個熱愛電影的人。華衣美服，閃入文化中心，有人走上舞台捧起金像女神，在眼淚與微笑中回望來時路；有人坐在台下，為影人、為電影拍響手掌。一個月過去，關於第43屆金像獎頒獎禮，你還記得什麼？是古天樂搭紅色的士登場；陳蕾與學生們用手語表演《What If》；還是劉青雲含淚說出「多謝『嗰一位爸爸』」？

今年金像獎，用「繁星」作主視覺形象。聽陪伴金像獎數十載的節目監製陳釗（Joe Chan）與舞台設計師鄭宇君（Fion Cheng）說起金像獎舞台設計——原來，台前影人在觀眾眼中閃亮的同時，台後砌舞台的那群人，也在發光。

訪問當日，Joe與Fion都穿黑衣。回看社交媒體上頒獎禮當日，兩人所在的節目製作組大合照，相中個個都是「黑衣人」。若是舞台未開燈，眾人大概可以徹底隱匿於黑暗中——但若仔細回想當日電視直播，就算舞台燈光閃爍，似乎也記不清眾人身影。「我哋唔諗住觀眾會記得啲乜——如果要記得，記得得獎嘅moment（時刻），呢個先係最值得去慶祝嘅事。」Fion說。Joe則在一旁打趣道：「記得opening（開幕）梁朝偉行出嚟，已經好開心。」

紅氈路線精心計算 鋪防滑板顧安全

自言不需要被記住的他們，卻與每個被記住的時刻息息相關。「與其問邊啲需要我哋設計，不如掉番轉頭，問邊啲唔使我哋去設計。」Joe說。Fion解釋，雖然「燈光部有燈光同事，工程部有工程部同事」，但大至舞台安全，細至紅地氈上的傳媒分區，都需要團隊安排與策劃。更不用說那個萬千影人夢想中的頒獎禮舞台——舞台什麼樣？嘉賓與得獎者從何處上台？表演後的樂隊又要從何處退場？甚至，觀眾看見的電視直播，鏡頭從何處切入，又在何處拉大縮細，都是監製與設計師需要考慮的問題。

不如從那塊看似平平無奇的紅地氈說起。紅地氈由尖沙嘴海濱長廊延伸至文化中心的樓梯上，兩處皆是遊客與行人密集之地，難以像內場舞台一樣提前預備與綵排，「去到當日，先可以交代演員位置、嘉賓通道等等」，Fion說。Joe補充，紅地氈上，「路線緊要過一切」，「由嘉賓落車開始、如何去到訪問區、邊個做訪問先、（嘉賓）轉身轉去邊個角度、影相影邊個位」，都需要精心計算；如若不然，「古天樂架車衝過去剷到前一個人點算？」

至於看似平平無奇的紅地氈，其中也暗藏玄機——「平時啲紅地氈，可能就咁鋪落地下，但如果落雨唔防滑點算？」Joe說，為防頒獎禮當日下雨，給位於室外的紅地氈帶來安全隱患，「雖然觀眾睇唔到，其實每一梯級都逐級鋪晒防滑嘅板，再鋪紅地氈」，就算被雨淋濕，紅地氈也不會浮起。Fion續說，紅地氈需要「顧及嘉賓感受」，「如果佢哋冇安全感，行嗰陣不時望住地下，影張相就會戰戰兢兢咁」。回看當日相片，行上紅地氈的嘉賓，個個大步流星，行得靚，原來也不容易。

「大轉台」便利表演 「洋葱圈」增美感

行過紅地氈，去到主舞台。Fion和Joe都強調，頒獎禮舞台，「靚緊要，但最緊要係功能性」。由許恩怡跳舞、王菀之唱歌揭開序幕，眾多「最佳原創電影歌曲」提名作品一一登上舞台，兩人觀察到與往年相比，「今年頒獎禮多舞台表演」；眾多表演，都需要配樂，因而需要「fulfill（滿足）到一個位，可以收藏到一隊band喺台上——如果就咁由後台推出來，唔好睇」。因此，兩人一開始便決定在舞台上設計一個「大轉台」——有演出時，轉台上的樂隊成員面向觀眾；沒有演出時，則將樂隊轉去背面，以大屏幕面對觀眾。只有轉台，不夠靚，「還希望可以多啲layer（層次）」，既方便嘉賓上下台，又可增加舞台美感——於是，一個「好似洋葱圈」的舞台誕生了。

Joe說，舞台劇與演唱會，觀眾坐在現場，可以一眼望見整個舞台；而金像獎的大多數觀眾，都是透過現場直播欣賞舞台。因此，舞台設計重要，鏡頭如何調度亦重要。例如嘉賓出場，「你可以想像，在嘉賓候場時，已經有鏡頭對住佢」，嘉賓從「散開嘅洋葱圈」中行出，鏡頭則跟隨嘉賓腳步退後，「佢（嘉賓）行咗出來之後，鏡頭要往左定係往右？如果拉闊啲見到大畫面，見到晒成個舞台，就可以（向觀眾）交代番成件事」。Fion笑說，儘管已經綵排多次，但直播當日坐在現場，仍然「舞台一轉就緊張」——「金像獎，幾十萬人望住電視捉你啲『生蛇位』！」所幸有幫黑衫拍檔，在燈光與鏡頭照不到的地方拉動電線、調試鏡頭，令舞台轉換得以順利完成。

往屆有立方體、隧道「諗法愈來愈闊」

設計金像獎舞台，從第32屆，到第43屆。兩人觀察到，金像獎團隊「唔係觀眾想像中全由幾大粒啲人話事」，「其實有好多後生，30幾40歲，當打嗰啲」。例如剛剛過去的第43屆金像獎，由《白日之下》導演簡君晋擔任創作總監，「佢將自己成team編劇都拉晒過來，仲有好多電影導演一起」。而每年金像獎的舞台設計，亦有創新與調整，「大家嘅諗法愈來愈闊」，「例如金像獎頒獎禮是否一定要好似電影院，有個大銀幕播片？」2023年，團隊將「大銀幕」轉作「懸空立方體」，用到「好多機械與科技」；2024年，則在舞台上修建了一條「時空隧道」，嘉賓從有金像女神投影的一端入場，穿越光影，走向觀眾；至於今年，參與金像獎的嘉賓眾多，「我哋想設計一個舞台，令到所有嘉賓都可以show到，唔使浪費」，「樂隊唔使偏埋一旁，林家謙都唔使去到一邊彈琴」。

精心設計的舞台上，嘉賓與樂隊，個個有高光時刻；設計舞台的人，卻藏在舞台之後——會否感到遺憾？又會否擔心鏡頭聚焦嘉賓，舞台被人遺忘？「點會呀！」兩人異口同聲，Joe說，現在時代已經不同，電視播完，還可以在網上看回放、看不同畫面，「觀眾一定見到」。更何况，「舞台唔係重點，所有嘢都係幫得獎者——榮耀喺得獎者嗰度」。至於設計師——「我哋只係造一個靚嘅舞台，畀佢哋行上去，就好開心。」Fion說。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

相關字詞﹕開眼 設計

上 / 下一篇新聞