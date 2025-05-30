【阿布扎比】放下二元？

到訪現場，卻發現展覽只佔主展館的三分之一，其他空間是私人收藏與辦公室。走入展覽區，則盡是藝術家創作的圓形鏡狀藝術品。但走完兩展館後卻覺比起兩大展覽，兩者更似是同一展覽的兩部分，尤當後者展品不超十指之數，且主題與氛圍無甚區別。策展人Michaela Watrelot指空間分佈與作品選取皆由藝術家提出，如此安排是希望參觀者在發掘自我的旅程中逐步放下怒氣與執念。

Project Oneness以形似太空艙門的隔板將主畫廊展場分為三大展室，第一展室的作品上多帶一條將鏡面畫像分割為二的紅線，象徵二元——黑與白、此與彼，令人永遠無法完全做自己。Michaela指鏡面消除物我界線，邀請參觀者走入作品成為一部分，故鏡中人也被紅線無情撕開兩半，傳達的意思簡單易懂：放下二元，回歸宇宙一元。

放下屠刀，可以立地成佛；放下二元，則可照見自身，走入第二展室，少了紅線的面終於讓人清楚地看見自己。第三展室則放着代表宇宙的水、土、氣、火四元素「大鏡」，但更重要的是走向落地窗，仰首就能看到最好的作品——廣闊青空，遂能釋然與宇宙齊一。

走過一小段路，附屬展館的展覽放下了不少蒲團，頗有禪意。作品不多，卻有幅名為(Energy Reset) Love的有趣作品。狀似Mac系統「運轉中」的「彩虹波波」，那一天，想起了壞機的恐懼。面對截稿前最不想遇到的噩夢，好不容易放下的焦慮，迅即回魂。

Michaela指機構作為當地唯一的私人藝術基金會，望透過免費展示私人收藏及活動回饋社區，故展覽特意設於齋戒月，也配合作品主題提供聲音治療課程、冥想等活動。但展覽場地位於當地力促多年的薩迪亞特島文化區（Saadiyat Cultural District），當中大部分博物館及住宅區尚未建成，位置也和目前唯二開放的羅浮宮或teamLab有段距離。周邊社區未成形，實際成效或難考究。30度太陽直曬，場地無公共交通直達，不論是慢慢走來，或駕車而來，看到展覽規模恐怕也心生萬千慨嘆。或許展覽中拋棄二元也另有「賢者之石」的一番深意——忘記遠/近、冷/熱、精彩/不精彩。

文：鍾卓言

[開眼 大都會文藝誌]