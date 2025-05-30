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開眼 大都會文藝誌

【川崎】逾半世紀後，回看岡本太郎民俗學

【明報專訊】一直以來，對日本藝術家岡本太郎的作品不算陌生。時常坐京王井之頭線進出澀谷，必然看到那幅鮮明強烈、以反核反戰為主題的《明日的神話》他的工作室改建而成，悉數展出作品，最特別的是能一窺實際創作環境，畫板雕塑滿目皆是。當然，少不了他的代表作《太陽之塔》，即使未曾到過萬博紀念公園一睹真身，怪奇反叛的神態早已深入人心。

相隔半世紀，今年大阪再次迎來世博，少不免回顧1970年世博。這次到川崎市岡本太郎美術館，特別展以「世博的賭注」（万国博に賭けたもの）為題，正是聚焦在太陽之塔。

進入特別展前，在觀賞動線上，首先是常設展。主題是岡本太郎的時尚法則，探討他如何運用色彩與形狀，除了多幅廣為人知的油畫，像《森林的規則》和《受傷的手臂》等，還有大量雕塑，像《拒絕被坐的椅子》，以及《年輕的夢想》等。另外，也包括他設計的領呔、圍巾、浴衣等時裝，把鮮明大膽的抽象與超現實糅合在日常生活時尚中，辨識度極高。無論場內的配色設計和展出作品，都洋溢強烈炙熱的爆發力和生命力。

因此，當轉到特展區後，看到岡本太郎的民俗學考古創作時，印象意外深刻的部分，首先落在他的攝影作品。

岡本太郎年輕時曾旅居法國，其間有研習民俗學和人類學的經驗，他的繪畫和雕塑往往將抽象與民俗符號並置。戰後，他更提出「繩文土器論」，重新審視日本美學與傳統。當時岡本太郎走遍日本各地，包括長崎、京都、岩手、四國等地，開展民俗學的研究調查。

在他的攝影中，有以像目錄方式拍攝各地日常生活中的民俗器物，也有記錄傳統祭祀儀式活動。這些照片就像抹掉了「岡本太郎式」前衛風格的輪廓，呈現出內斂平實的凝視。一方面，在視覺紀錄上，符合民族誌式的客觀性，另一方面，他的特寫拍攝人的神態，流露出他對生命力的着迷。作為橫跨不同領域的藝術家（如前述的油畫、雕塑，生活時尚，更著書以文字發表論述），比起那些銳意挑戰衝擊的主張，在攝影作品上，能看到岡本太郎不一樣的面向。

與此同時，由他所捕捉的畫面，依然可以看見不同對立的存在，如傳統與現代，神聖與世俗，這點正是貫徹岡本太郎的「對極主義」。正如循展覽敘事介紹太陽之塔的設計建築，繼而展出當年世博地下展覽的收藏展品，諸如來自韓國、印尼、墨西哥、尼泊爾等地的面具等傳統器物，如走進珍奇屋，琳琅滿目。從這些豐富扎實的民俗學基礎，可以理解岡本太郎如何一步步創作出《太陽之塔》，譬如以3張臉孔象徵過去、現在、未來，窺探在當今文明中逐漸消失的人類起源，遠超於一種卡通吉祥物的宣傳設計思維。

今屆世博官方吉祥物「脈脈」設計公布時，旋即有不少抨擊，說它怪異、毫無美感，更搬出太陽之塔來比較。有趣的是，當年太陽之塔同樣因造型奇特，引起爭議，被批評與現代主義格格不入。

岡本太郎以太陽之塔追溯人類的起源，是為了挑戰現代社會中人類的進步與和諧。那麼，現在追溯半世紀前岡本太郎在世博的這場賭注，不但展示藝術家的前衛，更重要是去思索，如今世博的爭議圍繞在經費超支與資源問題，為何缺乏了這種不以漂亮舒服為前提，真正為社會帶來震撼，具挑戰力的藝術思考與實踐。

文：黃靜美智子（藝文記者，現旅居東京）

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