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開眼 大都會文藝誌

【新加坡】裂隙裏窺見燃燒的藝術

【明報專訊】新加坡管理大學（SMU）是一所在新加坡本地口碑甚好的高等學府，但鮮為人知的是，它也堪稱一所隱藏在市中心的美術館。其大部分藝術品都陳列在有門禁系統的圖書館和辦公區。一個偶然的機會，我參加了SMU組織的校園藝術導覽，才有幸得以一睹。其中一系列緬甸藝術作品，點亮了觀眾眼中的光。

緬甸當代藝作反映轉型期細微變化

緬甸1962年後就長期處於軍政府集權治下，逐漸淪為世界上最封閉和最貧窮的國家之一。然而，它也有過短暫的民主化轉型時期。2011年，登盛領導的文官政府開始執政，放鬆管控，實施改革，標誌着緬甸走上了轉型之路。但2021年初的軍事政變終結了這場民主改革實驗。2011至2021，這10年就像軍政府鐵幕上的一道裂隙，讓外界短暫地窺見這個長期封閉的「隱士國家」。在這10年中，藝術擺脫了嚴格的審查，藝術家們得以對外交流，作品也大多在此時流出，被世界知曉。

SMU藏有的70多幅緬甸當代藝術家作品，反映的正是緬甸轉型期的細微變化，包括文化和觀念。Zwe Mon是緬甸少有的女性藝術家。她筆下的緬甸女子，髮型神似昂山素姬，眼部下方都有一顆痣，畫中每個細節都充滿象徵和隱喻。眼部下方有黑痣的女子，在當地文化中意味着晦氣，可能導致離婚，乃至亡夫。但同樣部位生有黑痣的Zwe Mon卻認為命運不能被痣左右，她為自己畫中所有女子都點了一顆痣，鼓勵她們成為堅強勇敢掌握自己命運的女性。

Tamalar是緬甸著名的70後藝術家。他創作了一系列以克倫邦山區風景為主題的畫作，其中6幅被收藏在SMU。他拋棄了寫實畫法，使用現實風景中不會出現的顏色，也使用了曾被當局禁止使用的大量紅色，描繪了帶有神秘感的層巒疊嶂與花草樹木，大膽的用色讓觀者感受到畫家燃燒的激情。

隨着轉型期管制的放鬆，藝術家們對這個國家充滿了希望。在這10年中，他們開始大膽使用過去不被允許的顏色，大膽描繪過去不被允許的題材，但同時也毫不掩飾他們的無奈，愈是年長的藝術家，似乎愈悲觀。生於1963年的藝術家Co Thiee是一名虔誠的佛教徒，他創作了名為Novitiation的畫作，暗含諷刺，針對的是2010年後出現的政府支持的僧伽組織，即所謂干涉世俗事務的假僧人。人們曾經對2016年上台的民選政府期望很高，但結局卻是悲劇性的，階級裂痕加劇，內部和平無望，憲政中斷，藝術也再次沉寂。

這70多幅作品都是研究緬甸政治的學者、香港大學副校長何立仁（Ian Holliday）捐獻的。他為此還編寫了一本書，名為Painting Myanmar's Transition，書中收錄了80位緬甸藝術家的繪畫作品及簡要訪談，記錄了緬甸在國家轉型期的種種變化。

今年，何立仁曾來到新加坡，親自為導覽團現場解說這些作品，我有幸得以聆聽，並從他的著作中了解了背後的故事。藝術無法直接改變世界，但至少能讓人們不要忘記曾經發生過的一切。

文：徐海娜（前媒體人）

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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