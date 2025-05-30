明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

絕望與韌勁 歷史錯誤之後 基弗與梵高荷蘭共展

【明報專訊】「梵高沒有天分，我也沒有天分。天分並非作為藝術家的要素……而是，要嘗試創造新的東西，創造意義，讓我們理解這個世界。」在荷蘭梵高博物館的聲音導賞中，聽到德國藝術家安塞姆基弗（Anselm Kiefer）的精闢「狂言」，精神為之一振。生於二戰德國戰敗的同年，基弗的童年目睹暴力和極權帶來的遺害，為最早一批敢於1960年代起直視國家歷史錯誤的藝術家。在基弗的荷蘭個展中，站在他大到不可思議的畫作前，線條劃破一道道傷痕，像直至當下仍繼續流膿。社會受摧毁之後，他帶人怎樣理解這個世界？

基弗今年80歲，正舉辦最新個展Sag mir wo die Blumen sind（Where Have All the Flowers Gone），展品分散在梵高博物館和旁邊的阿姆斯特丹市立博物館，相當有氣勢。觀眾要先到前者欣賞上半章，才到後者觀看下半章。基弗的作品出名體積龐大，今次展出25幅畫作，還有藝術裝置、早期素描和較少見的影片作品。展覽亦展出8幅梵高畫作，讓人得以對讀兩位大師。基弗從小受梵高影響，1963年他獲得一筆旅遊進修獎學金，當時18歲的基弗便跟隨梵高足迹，先到梵高出生地Zundert，之後到比利時、法國。他在法國南部暫居數月，鄰近小鎮Arles，即梵高晚期居住並畫出向日葵系列的地方。

上半章對讀兩大師繪麥田

梵高的麥田聞名於世，基弗畫作亦見大量田野地景，甚至把稻草、植物、泥等有機物混入畫中。基弗從小經歷戰後景象，家鄉敗瓦處處，他以風景畫表達生死循環，厚重顏料、剛強筆觸層層疊交，無一物質能免於渾水。每個個體都有其見證痛苦的角度，今次能現場對比，更見兩人畫出不同視野。以梵高畫作Wheatfield with a Reaper（1889年）為例，他常以遠望的角度繪畫麥田，遙對內心的情緒彷彿一點一點化在風景裏；而站在基弗的作品The Starry Night（2019年）的麥田前面，你不時見到比人高的麥稈，佔畫面比例比天空更大。這彷彿是一個人倒在麥田裏的視角，四周被麥稈包圍，也被吞噬。就像一條屍體，回歸到泥土裏去。

梵高博物館的聲音導賞從不令人失望，基弗說他並非受梵高的情感表達和悲慘人生所吸引，而是其絕妙和大膽的構圖邏輯。他更直言梵高沒有天分（talent），此句並非輕蔑梵高，而是基弗並不相信藝術需要「天分」的迷思。或者對他來說，天分更像一個藉口，讓人把自己和藝術分割。他認為，藝術家應嘗試創造意義，帶人理解身處的世界，衝擊「我們是誰」和一切我們以為自己知道的事情（what do we think we know）。

的確，基弗的創作一直挑釁人思考，尤其個體和歷史苦難的關係。1969年，24歲的他在各地做出被禁的納粹致敬手勢，拍攝成Heroic Symbols系列。他不止在自己工作室和萊茵河附近拍攝，更選址歐洲各處帶有帝國主義及征戰象徵的碑像、廣場、建築等。他有時身穿軍服，有時以嬉皮士打扮。後來藝術學者詮釋基弗的諷刺行為，乃對比當時德國社會大幅拆除和抹去納粹象徵的快刀方式，質疑掩蓋記憶的可能。一直以來，基弗作品往往體現對立的拉扯，死與生；記得與遺忘；絕望與韌勁。他更會把燒熔的鉛倒在畫上，甚至電擊畫布上的顏料，在頹垣中形成另一種生命力。與其說對立，應該說他的創作更像一種周而復始的旅程。

下半章巨型裝置承載沉重歷史

移步到市立博物館，步上白色樓梯，漸漸見到文藝復興風格的拱形玻璃天花，即被展覽同名的裝置作品Sag mir wo die Blumen sind（2024年）震撼。鋪天蓋地四面牆，大概兩三層樓高，名字出自美國音樂人Pete Seeger的反戰歌曲。底層延伸出一排排懸掛着的制服，場內未有解釋那些制服代表什麼，它像軍服，也像囚衣，更有小童版。人去衣空，實在看得人有點戰慄。現場所見，不少觀眾靠着展廳中間的樓梯石墩默默觀看，由於四面環畫，視覺上他們與背後的畫融為一體。當下的人，彷彿在凝住的過去中流動，讓人聯想到時間的重疊──基弗由年輕畫到年老，世上的戰爭、壓迫和貪婪仍在重複。

即便如此，基弗依然凝望着光。作品上方繪畫了巨大的裸體人像，他們彷彿在打理日常事務，行雲流水，感覺從容。原來，這些人像是根據藝術家一次到印度旅行的紀錄，以及一批19世紀精神病人的照片而畫。藝術家把如此樸實的勞動和過活捕捉下來，配上金光閃閃的背景，顯現神聖感覺。當我正看得入神之際，有人突然拍拍我手臂，一名女士禮貌地問：「你是否都很喜歡作品那部分？」她笑說看到我拍攝作品的角度引起她注意，似乎所見略同，我慶幸她積極提出，在香港好像較少遇到。她說期待這展覽已久，我便追問基弗有何吸引之處，她說：「基弗的作品提供了一個濾鏡（filter），他讓你清澈地看，這些我們共同的人性。」作品承載人類沉重的歷史敘事，卻總把金光散落在某人輕而樸實的當下。抑或，儘管在那片無人曠野，總有燒不盡的生命迴聲。

Anselm Kiefer - Sag mir wo die Blumen sind

日期：即日起至6月9日

地址：梵高博物館 （Museumplein 6, Amsterdam）、阿姆斯特丹市立博物館 （Museumplein 10, Amsterdam）

門票：32.5歐元（約290港元）

網址：www.vangoghmuseum.nl

文：小東（藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG @siutungcreates）

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕阿姆斯特丹 基弗 Anselm Kiefer 梵高 荷蘭 開眼 一場show一次旅行 開眼 一場show一次旅行

上 / 下一篇新聞