絕望與韌勁 歷史錯誤之後 基弗與梵高荷蘭共展

基弗今年80歲,正舉辦最新個展Sag mir wo die Blumen sind(Where Have All the Flowers Gone),展品分散在梵高博物館和旁邊的阿姆斯特丹市立博物館,相當有氣勢。觀眾要先到前者欣賞上半章,才到後者觀看下半章。基弗的作品出名體積龐大,今次展出25幅畫作,還有藝術裝置、早期素描和較少見的影片作品。展覽亦展出8幅梵高畫作,讓人得以對讀兩位大師。基弗從小受梵高影響,1963年他獲得一筆旅遊進修獎學金,當時18歲的基弗便跟隨梵高足迹,先到梵高出生地Zundert,之後到比利時、法國。他在法國南部暫居數月,鄰近小鎮Arles,即梵高晚期居住並畫出向日葵系列的地方。

上半章對讀兩大師繪麥田

梵高的麥田聞名於世,基弗畫作亦見大量田野地景,甚至把稻草、植物、泥等有機物混入畫中。基弗從小經歷戰後景象,家鄉敗瓦處處,他以風景畫表達生死循環,厚重顏料、剛強筆觸層層疊交,無一物質能免於渾水。每個個體都有其見證痛苦的角度,今次能現場對比,更見兩人畫出不同視野。以梵高畫作Wheatfield with a Reaper(1889年)為例,他常以遠望的角度繪畫麥田,遙對內心的情緒彷彿一點一點化在風景裏;而站在基弗的作品The Starry Night(2019年)的麥田前面,你不時見到比人高的麥稈,佔畫面比例比天空更大。這彷彿是一個人倒在麥田裏的視角,四周被麥稈包圍,也被吞噬。就像一條屍體,回歸到泥土裏去。

梵高博物館的聲音導賞從不令人失望,基弗說他並非受梵高的情感表達和悲慘人生所吸引,而是其絕妙和大膽的構圖邏輯。他更直言梵高沒有天分(talent),此句並非輕蔑梵高,而是基弗並不相信藝術需要「天分」的迷思。或者對他來說,天分更像一個藉口,讓人把自己和藝術分割。他認為,藝術家應嘗試創造意義,帶人理解身處的世界,衝擊「我們是誰」和一切我們以為自己知道的事情(what do we think we know)。

的確,基弗的創作一直挑釁人思考,尤其個體和歷史苦難的關係。1969年,24歲的他在各地做出被禁的納粹致敬手勢,拍攝成Heroic Symbols系列。他不止在自己工作室和萊茵河附近拍攝,更選址歐洲各處帶有帝國主義及征戰象徵的碑像、廣場、建築等。他有時身穿軍服,有時以嬉皮士打扮。後來藝術學者詮釋基弗的諷刺行為,乃對比當時德國社會大幅拆除和抹去納粹象徵的快刀方式,質疑掩蓋記憶的可能。一直以來,基弗作品往往體現對立的拉扯,死與生;記得與遺忘;絕望與韌勁。他更會把燒熔的鉛倒在畫上,甚至電擊畫布上的顏料,在頹垣中形成另一種生命力。與其說對立,應該說他的創作更像一種周而復始的旅程。

下半章巨型裝置承載沉重歷史

移步到市立博物館,步上白色樓梯,漸漸見到文藝復興風格的拱形玻璃天花,即被展覽同名的裝置作品Sag mir wo die Blumen sind(2024年)震撼。鋪天蓋地四面牆,大概兩三層樓高,名字出自美國音樂人Pete Seeger的反戰歌曲。底層延伸出一排排懸掛着的制服,場內未有解釋那些制服代表什麼,它像軍服,也像囚衣,更有小童版。人去衣空,實在看得人有點戰慄。現場所見,不少觀眾靠着展廳中間的樓梯石墩默默觀看,由於四面環畫,視覺上他們與背後的畫融為一體。當下的人,彷彿在凝住的過去中流動,讓人聯想到時間的重疊──基弗由年輕畫到年老,世上的戰爭、壓迫和貪婪仍在重複。

即便如此,基弗依然凝望着光。作品上方繪畫了巨大的裸體人像,他們彷彿在打理日常事務,行雲流水,感覺從容。原來,這些人像是根據藝術家一次到印度旅行的紀錄,以及一批19世紀精神病人的照片而畫。藝術家把如此樸實的勞動和過活捕捉下來,配上金光閃閃的背景,顯現神聖感覺。當我正看得入神之際,有人突然拍拍我手臂,一名女士禮貌地問:「你是否都很喜歡作品那部分?」她笑說看到我拍攝作品的角度引起她注意,似乎所見略同,我慶幸她積極提出,在香港好像較少遇到。她說期待這展覽已久,我便追問基弗有何吸引之處,她說:「基弗的作品提供了一個濾鏡(filter),他讓你清澈地看,這些我們共同的人性。」作品承載人類沉重的歷史敘事,卻總把金光散落在某人輕而樸實的當下。抑或,儘管在那片無人曠野,總有燒不盡的生命迴聲。

Anselm Kiefer - Sag mir wo die Blumen sind

日期:即日起至6月9日

地址:梵高博物館 (Museumplein 6, Amsterdam)、阿姆斯特丹市立博物館 (Museumplein 10, Amsterdam)

門票:32.5歐元(約290港元)

網址:www.vangoghmuseum.nl

文:小東(藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG @siutungcreates)

設計:賴雋旼

編輯:譚雅詩

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]