明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

劇本內外

【明報專訊】「演員一生都在等待一個好劇本。」是否每個演員都曾說過類似的話？或者，在心中想像過一個屬於自己的「好劇本」？演員蘇玉華不諱言，自己「好幸運遇到不止一個」。今期《開眼》邀來蘇玉華，在新電影《不赦之罪》即將上映之際，談電影，聊角色，說自己；她還從櫃桶中翻出《我和春天有個約會》的劇本推薦給「美藝客廳」的讀者。

對演員而言，怎樣的劇本才是「好劇本」？蘇玉華說，古今中外，「太多好劇本，亦都太多經典劇本」，「但如果要我揀，我會揀本地劇作家，揀我認為歷久常新，經得起時間考驗嘅劇本」。杜國威創作的《我和春天有個約會》，正是蘇玉華心中的「嗰個劇本」——「可以令我哋睇番嗰個年代嘅嗰個社會嘅嗰個文化，或者嗰陣時嘅人」。

《我和春天有個約會》講述1990年代，夜總會「麗花皇宮」即將結業之際，老闆娘露露邀請昔日姊妹小蝶回來表演，小蝶憶起她與露露、鳳萍、蓮茜四人正青春的1960年代，還有夜總會繁華過的曾經。在香港話劇團的舞台劇版與高志森導演的電影版中，蘇玉華都飾演鳳萍。她說，透過劇本，可以見到「原來我哋經歷過六七十年代咁風光嘅日子」。

劇本中，夜總會的歌舞昇平之外，是剛經歷過「六七暴動」、尚處混亂中的社會，「但喺咁嘅背景之下，4個女仔嗰種情誼、嗰陣時嘅歌和舞——都係永恆」，當下重看，仍會令蘇玉華激起一陣「毛管戙」。在她心中，一個好劇本，正有着這樣「穿越時空」的力量，艱難的大時代背景下小人物的真情，「同𠵱家可以關聯到」。

聽不少人說，本地舞台劇與電影現狀「好灰」，前路艱難。蘇玉華受訪時卻說，自己正「忙睇show」，「我上星期睇咗3齣演出！」在她看來，「起碼喺theater（劇場），我見到所有人都好努力，將本地製作嘅水平提高」。上月舉行的香港舞台劇獎頒獎禮，主題是「The Show Must Go On」，蘇玉華亦堅信，「這場show一定唔會停……就算好有限制，好多困難，我哋就係要去tackle（處理）嗰啲困難，衝破嗰啲界限」——泛黃的舊劇本中，當年的她曾寫下一句「cheer her up」，讓她振作，是劇中情誼，也是劇外信念。

（美藝客廳‧四十八）

「客席策展人」簡介

蘇玉華，電影、電視、舞台劇演員，第33屆香港舞台劇獎最佳女主角（悲劇/正劇），曾參演《我和春天有個約會》、《如夢之夢》、《正義迴廊》、《完美證供》、《不赦之罪》等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼 文化特別版

上 / 下一篇新聞