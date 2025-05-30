從演卅載 有種使命 蘇玉華：戲劇可促思行 令世界變更好

訪問當日，蘇玉華穿的卻是綠色——她笑說，自己是第一次穿綠色，卻意外發現很適合。綠色的蘇玉華，不是律師，不必在繁瑣的條文間摸索正義；不是母親，不必在喪女之痛中體會悲傷。她說，自己是演員，沒有梁師母那麼絕望，亦做不到Tessa那麼堅強。演員蘇玉華感慨，演戲之路無止境，從業30多年，仍然「覺得好渴、好飢餓」。她希望自己像棉花，游走舞台與電影，「仲有好多嘢可以吸收」。

不如從即將上映的電影《不赦之罪》說起。電影原是編劇譚善揚的演藝學院畢業習作，後在首季香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃中被選中，由譚善揚與林善共同執導，討論宗教與大愛，也討論寬恕與仇恨。蘇玉華在其中飾演牧師的妻子、死去女孩的母親。丈夫梁牧師，嘗試用信仰寬恕性侵女兒的罪犯阿樂，做母親的她無法忘記、無法原諒，游走在愛與痛的邊緣。

「監製聯絡我，話有一套咁樣嘅電影，想搵我參演。我話，講咩都冇用，你畀個劇本我睇啦！」蘇玉華說，劇本是一齣戲的基礎，看完《不赦之罪》劇本後，她「好surprise」：「一個廿幾歲嘅小朋友，寫到個咁樣嘅劇本出來，我覺得好amazing（驚訝）。點解佢會寫到呢？」於是，蘇玉華約上林善和譚善揚，在「好啱feel」的深水埗找了間茶餐廳「坐低、傾偈、食嘢」——「原來，林善嘅教會喺深水埗，譚善揚做社會工作，都會落深水埗」，她續說，對她自己而言，深水埗也很特別，「你喺嗰度，會見到好多人，好多好新奇的事」。

「呢套戲想探討嘅嘢，都係我自己好有興趣嘅議題。」蘇玉華很快決定參演。在她眼中，編劇「將個劇本推到幾盡——秋生（的角色）symbolize（象徵）咗一種人，我自己（的角色）又symbolize咗一種人」。黃秋生飾演的牧師，嘗試用宗教、用大愛，原諒自己恨的人；至於自己飾演的牧師太太，「我就係一個更加人性化嘅人，我本身都係信宗教嘅，但經歷咗呢件事之後，我會好question（疑惑）呢個宗教——點解有呢啲事發生？點解呢啲事會發生喺我屋企？」

《不赦之罪》：開首無言，結尾加戲

問蘇玉華，片中哪一幕令她印象最深刻？她提到電影開頭一幕，牧師在家中接受記者採訪，背景中不斷傳出噪音，「觀眾都唔知係乜人、乜事，會發出呢啲聲響」。伴隨劇情發展，才明白原來是師母故意擺弄家具，「喺靜默中發出抗議」，「用行為告訴你：我唔buy（相信）呢件事，我好question呢個宗教，我好question你講嘅嘢」。蘇玉華說，這是她在整部電影中最享受、最喜歡的部分，「唔講嘢，其實已經講咗好多嘢……無語嘅場景，情感更加強烈」。

無聲中，可以見到劇本的張力；多次修改的劇情中，亦可見到演員對角色的理解。電影結尾處，母親將性侵女兒那人叫到海邊，向他說出心中所想，臨別時望着對方說，多吃一點，你太瘦了。蘇玉華解釋，劇本中原本沒有這場戲，但直覺告訴她，「觀眾，甚至我自己蘇玉華，甚至劇中嘅媽媽，都會好期待有一場咁樣嘅戲出現」。在她看來，母親與阿樂的見面，不是原諒，而是想為自己「搵一個人生嘅出口」——「佢唔饒恕呢個男仔，唔饒恕自己老公，甚至唔饒恕自己……跟住點啊？」罪惡難赦，死去的人無法復生，活着的人，總要找到一條路，走下去。「我未能夠原諒佢，但我能夠當佢係一個人咁樣對待。這樣嘅關懷，已經好足夠說明呢一個媽媽，呢一個牧師太太，喺嗰一刻嘅狀態」。

《完美證供》：做不到她，更想演她

梁師母，是性侵受害者的母親；同為蘇玉華飾演、舞台劇《完美證供》中的Tessa，則是性侵受害者。面對相似的「不赦之罪」，在蘇玉華眼中，兩個角色是否有相似？「你咁講，好似有connection（聯繫），但我就覺得，兩個角色係完全獨立個體，冇connection」。在她看來，大律師Tessa是與梁師母「好唔一樣嘅女人」。作為性侵案的刑事辯護大律師，Tessa「運籌帷幄、自信爆棚」，以為「呢一套法律會持之以恆咁運作」，卻沒有想到有朝一日自己成為受害者。站上證人位，才發現「一切完全唔同」，在這套法律系統中，性侵受害者難以取得公義。

「我淨係知道，喺某個地方，某個時候，以某種方式，某啲事情，必需要，有所改變。」訪問時，蘇玉華再次念出這句對白。劇中的Tessa，「明知輸硬，但仍然去爭取所謂公義、正義」；劇外的蘇玉華，自言Tessa「實在太犀利，現實中嘅我做唔到」。做不到，因此格外想要嘗試，「想要演這齣舞台劇，說出這些對白」，用戲劇做警醒：「我哋每一日都仍然可以去思考、仍然可以去做一啲嘢，令到一些事情、令呢個世界變得更加好。」

「點解要去做演員？點解演員呢個工作有意義？」蘇玉華說，「令世界有機會變得好啲」，是她做演員的「使命感」，亦是戲劇的力量。例如《完美證供》原著Prima Facie的作者Suzie Miller，她原是一名律師。Prima Facie劇本搬上舞台後，在世界引起轟動，更引起一些地區的司法制度改革。Suzie Miller多年前已不再做律師，而是成為一名全職劇作家，「佢見到戲劇對於人類帶來嘅改變更加巨大」。蘇玉華感慨，「我好佩服佢，真係好佩服佢」。

演員以外，「忙睇show」支持劇場

Tessa一角，令蘇玉華獲得第33屆香港舞台劇獎「最佳女主角（悲劇/正劇）」。她笑說，自己好似被這齣舞台劇「榨乾咗」，現在的她只想「hea」，「我同潘燦良（蘇玉華的丈夫，也是《完美證供》導演）講，乜嘢都唔好要我做，我淨係想每日去天台淋花、剪草、掃樹葉、餵龜」。說好「乜都唔做」，翻開她的社交媒體，卻見她日日「忙睇show」。看完《搖滾芭比》，她寫下「真心勁到爆！」；宣傳《月明星稀》重演，她叮囑大家「千錯萬錯都不要錯過！」；還有介紹《大殉情．死都要唱》，她說「唔睇走寶！」

「唔同階段，啲人都話畀我聽，或者成個社會都營造一種氣氛，哎呀我哋好困難、好慘，我哋就嚟死喇。」蘇玉華說，入行30多年，早已聽慣「寒冬」的說法，但她卻有另一種看法：「好熱鬧喎，好多好正嘅嘢發生緊喎！」她自言是個「好奄尖」的人，但這麼多年來，仍然不停有優秀的劇本誕生，吸引她去看、去演。在她最熟悉的劇場，也見到「好多好叻嘅人、做緊好叻嘅事」——「一切都看你如何去睇」。

誰說一定要足夠徹底，才能算是改變？梁師母可以在仇恨與寬恕間，找到一條叫做「放低」的路；Tessa最終也沒能打贏辯護，卻令更多人見到法律程序中那「燈火通明嘅窒息感」。蘇玉華則說：「所謂改變，唔一定係要改寫啲乜嘢」，「喺香港呢個咁鬼stress嘅地方，可能就係令觀眾睇完戲笑餐飽，都係功德無量」。

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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