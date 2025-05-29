明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Brand Focus

Life & Style

BRAND FOCUS：印度手工品牌聯乘Hello Kitty 刺繡花布 田園Kawaii風格

【明報專訊】印度與巴基斯坦在克什米爾地區的控制權和主權問題上，存在長期爭議和衝突。最近衝突升級，看得人心傷之餘，若然國際政治與時裝一樣簡單，能化干戈為玉帛，將矛盾化作聯乘，也許能迎來令人愉悅的結果。

來自印度拉賈斯坦邦（鄰近巴基斯坦邊境）、總部設於新德里的時尚品牌péro，最近與我們熟悉不過的日本卡通人物Hello Kitty推出膠囊系列，打破地域界限。

每個人都應該和睦相處

最近在社交媒體看到一條短片，在擠擁的人群中一個印度少年稱「為什麼要摧毁別人，每個人都有生存權……」。在拍攝者眼中，印度人就只有無條件支持印度而仇恨「敵國」，但在少年眼中卻是非常顯淺的生存問題，並沒有你死我亡的必要。正如時尚界的品牌並不一定是競爭關係，聯乘也能各取所需並展現不一樣的美學，既是生存之道，也可為消費者平添新鮮感。手工服裝品牌péro與Hello Kitty推出的膠囊系列，就將原宿街頭風融合為「田園風Kawaii」美學，透過可愛的Hello Kitty來闡述故事：「要得到別人的愛，就要對別人好，人與人之間的聯繫很重要，每個人都應該和睦相處。」

親切跳脫 手工藝氣息

péro於2009年誕生，在拉賈斯坦邦的方言Marwari中是「穿著」的意思，品牌從世界各地的古老工藝中汲取靈感，創造出自己獨特的定位。péro製造男、女裝，童裝和家居用品，設計簡潔而精緻，跨越性別、年齡、時間和地域的界限，親切跳脫又出人意料的設計中帶着手工藝的氣息。品牌結合了童年的天真爛漫、懷舊，和最重要的「用心」感覺——只因品牌的基石是手工藝和對紡織品的熱愛。

在今次聯乘中，péro演繹了Hello Kitty日常喜愛的物品，如櫻桃、草莓、蘋果、奶油蛋糕、牛奶紙盒，當然還有Hello Kitty樣子。品牌也與西孟加拉邦織人共同開發具有對比色邊的亞麻布，仿紗實心織物和棉製薄布 Jamdani。品牌形容的「田園風 Kawaii」設計，結合了來自加爾各答、匈牙利等的精緻蕾絲、刺繡和印花牀布，充滿鄉村風和奶奶風的復古情懷，在夏日散發可愛又充滿田園風味的清涼感。●

查詢：Cocktail Select Shop 2167 7308 （太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

上 / 下一篇新聞