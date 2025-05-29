BRAND FOCUS：印度手工品牌聯乘Hello Kitty 刺繡花布 田園Kawaii風格

來自印度拉賈斯坦邦（鄰近巴基斯坦邊境）、總部設於新德里的時尚品牌péro，最近與我們熟悉不過的日本卡通人物Hello Kitty推出膠囊系列，打破地域界限。

每個人都應該和睦相處

最近在社交媒體看到一條短片，在擠擁的人群中一個印度少年稱「為什麼要摧毁別人，每個人都有生存權……」。在拍攝者眼中，印度人就只有無條件支持印度而仇恨「敵國」，但在少年眼中卻是非常顯淺的生存問題，並沒有你死我亡的必要。正如時尚界的品牌並不一定是競爭關係，聯乘也能各取所需並展現不一樣的美學，既是生存之道，也可為消費者平添新鮮感。手工服裝品牌péro與Hello Kitty推出的膠囊系列，就將原宿街頭風融合為「田園風Kawaii」美學，透過可愛的Hello Kitty來闡述故事：「要得到別人的愛，就要對別人好，人與人之間的聯繫很重要，每個人都應該和睦相處。」

親切跳脫 手工藝氣息

péro於2009年誕生，在拉賈斯坦邦的方言Marwari中是「穿著」的意思，品牌從世界各地的古老工藝中汲取靈感，創造出自己獨特的定位。péro製造男、女裝，童裝和家居用品，設計簡潔而精緻，跨越性別、年齡、時間和地域的界限，親切跳脫又出人意料的設計中帶着手工藝的氣息。品牌結合了童年的天真爛漫、懷舊，和最重要的「用心」感覺——只因品牌的基石是手工藝和對紡織品的熱愛。

在今次聯乘中，péro演繹了Hello Kitty日常喜愛的物品，如櫻桃、草莓、蘋果、奶油蛋糕、牛奶紙盒，當然還有Hello Kitty樣子。品牌也與西孟加拉邦織人共同開發具有對比色邊的亞麻布，仿紗實心織物和棉製薄布 Jamdani。品牌形容的「田園風 Kawaii」設計，結合了來自加爾各答、匈牙利等的精緻蕾絲、刺繡和印花牀布，充滿鄉村風和奶奶風的復古情懷，在夏日散發可愛又充滿田園風味的清涼感。●

查詢：Cocktail Select Shop 2167 7308 （太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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