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BEAUTY：Lady Gaga創立品牌強調包容 彩妝涵蓋多元膚色 打造自信美

【明報專訊】「彩妝是關於發掘自己的美，並以獨特的方式表達出來。」Lady Gaga這句話不僅展現了她對美的見解，也成為其個人彩妝品牌的靈魂核心。品牌不但突破傳統美妝框架，將藝術、創意融合，重新定義美妝的無限可能，同時鼓勵每個人勇敢探索自我，展現自信與獨特光芒。

流行天后Lady Gaga創立的Haus Labs by Lady Gaga不僅是一個彩妝品牌，更是一場融合藝術與態度的美妝革命。品牌的故事始於2019年，當時以Haus Laboratories為名，是首個獨家在Amazon發售的美妝品牌，遍及美國、英國、法國、德國、日本等9個市場。最初團隊由CEO Ben Jones領導，結合Milk Makeup、Benefit Cosmetics等專業人士，並由與Lady Gaga長期合作的彩妝師Sarah Tanno擔任全球藝術總監。當時品牌推出以1980年代舞會文化為靈感的唇線筆、唇彩等產品，雖然充滿Gaga的標誌風格，但市場反響平淡，直到2022年品牌全面改革，並改名為Haus Labs by Lady Gaga，吸引新世代美妝迷的關注。

重塑品牌核心價值

這場變革不僅在名字中加入「靈魂人物」的稱號，品牌亦改與全球美妝零售巨頭Sephora合作，把版圖擴展至更多地區；品牌亦將核心價值與理念升級，在產品中剔除了2700種爭議成分，改用玻尿酸、純素膠原蛋白等高效純淨成分，透過純淨配方，回應現代消費者對永續與道德美妝的需求。品牌提倡的零動物測試，亦呼應了Lady Gaga對動物權益與環境保護的長期支持，每款產品都強調功效與環境友善。

粉底液備51種色號

作為以Lady Gaga為「生招牌」的品牌，Haus Labs當然堅守她極力推動的多元包容承諾。品牌以廣泛色號聞名，提供適合多種膚色的彩妝產品，例如王牌產品Triclone Skin Tech粉底液，便備有51種色號（圖），其質地輕盈如精華液，具可層次疊加的遮瑕效果與霧面妝感，適合不同膚質使用；而Triclone Skin Tech遮瑕膏則有31種色號選擇（圖），以其保濕功效深受用家喜愛，輕鬆塑造自然服貼妝感。此外，品牌網站提供的色號匹配測驗，亦進一步方便消費者精準選色。Haus Labs不僅重新定義純素彩妝產品的標準，還啟發全球消費者擁抱真我。●

查詢：Sephora 3168 4088（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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