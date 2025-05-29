SHOWCASE：Demna回到夢想原點 離經叛道 掀起時尚話題

Demna的那種暗黑街頭風不單影響Balenciaga這個高級時裝屋，他的離經叛道亦由起初被認為「玩殘」時尚到及後影響整個時尚界。今個夏季系列他留下筆錄：「我對時尚的最初記憶來自祖母家的廚房餐桌，我小時候喜歡坐在那裏，在紙板上畫一些設計草圖，然後裁剪『打版』製衣，假裝上演一場廚房時裝騷。35年後的今天，這場時裝騷讓我回到夢想的原點，向表達態度的時尚致敬。」Demna的出發點單純，但結果卻出人意表，如真絲露背禮服背部的束帶設計、衣服的多重拼貼、將牛仔褲浪置於頸後的反領外套……這些挑戰「你夠膽穿」就是型的服飾，確為時尚界增添不少話題。●

文：溫兆明

模特兒：Kate M（We Management）

化妝及髮型：Zomi Yim

■editor's pick

一袋多風格

Demna筆下的Balenciaga亦不是一味「衣不驚人誓不休」，Balenciaga自2024秋冬推出Rodeo手袋以來，深受包括淑女形象的女士歡迎，如影視名星Amelia Gray、Sarah Michelle Gellar和Hilary Duff拿着同一袋款，各自演繹出不同風格。●

查詢：Balenciaga 2798 8892 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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