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WINE：山梨縣清酒見學 白州水釀造 氣泡清酒衝出國際

【明報專訊】從東京出發前往山梨縣，大多前往河口湖觀賞富士山，但要理解這裏的風土文化，最好從清酒着手，這裏擁有好山好水，天然資源豐富，造就多個清酒名牌。清酒4大材料為米、酵母、麴（酒母）和水，以水最能反映酒藏所在「風土」，是決定清酒成敗與個性的關鍵，山梨縣就因為有好水而做出好的清酒。

山梨縣地理位置優越，位於海拔2000至3000米之間，被高山環繞，最重要是它有非常純淨的水源，山梨縣的水主要來自日本南阿爾卑斯山脈和富士山，降雨和降雪後的水，經過高山流下，流過花崗岩、玄武岩等，經自然過濾後水質柔和、鮮甜，含豐富礦物質，屬軟性地下水，當地多處泉水和河流也被指定為日本百大名水。又因為山梨縣四季分明，有利稻米種植和生長，冬季寒冷而乾燥的天然環境，能夠減緩清酒發酵的速度，時間讓酒體變得更柔和細膩，做出來的清酒雜質少而香氣宜人，清爽柔和，酒體輕盈，帶有淡淡蘋果和梨子香，米香而外亦滲出淡淡花香，適合與鹹味菜餚搭配，是當地人喜歡配搭的餐中酒。

氣泡酒歐美受歡迎 有助推廣清酒

山梨縣最有名的清酒廠中，七賢一定榜上有名，品牌由中屋伊兵衛於1750年創立，家族原本從事銀行，及後轉型為清酒廠，至今275年。中屋伊兵衛受清澈的白州水啟發，打破家族傳統，在山梨縣大河原地區建立釀酒廠，1835年信州貴族為慶祝酒造新廠房落成，特別贈送雕有中國竹林七賢的古老屏風，故以「七賢」為名。如今傳承到第13代的北原対馬，仍秉持世代相傳的傳統，專注本地生產：他上任社長，弟弟北原亮庫為杜氏造酒師，帶來微妙變革，最叫人津津樂道的是生產和推廣氣泡清酒，成功打入國際市場。北原対馬解釋：「日本是全球香檳進口國的第三大國家，對氣泡酒需求甚大，而且氣泡酒在歐美市場非常受歡迎，有助推廣清酒。」他們2015至2021年期間，使用不同酵母和製造方法，製作了9款氣泡清酒，以傳統法國香檳瓶內二次發酵方法，製造出被譽為香檳級的有氣清酒，馬上成為明星商品，更和國際名廚如Alain Ducasse合作，推出氣泡清酒，及後聯手推出的燒酌、朱古力，叫人印象深刻。

七賢釀酒使用的水皆為海拔2900米的甲斐駒峰伏流水，該山峰壯麗險峭，是當地人推崇的聖山，其伏流水釀製的清酒深受當地人喜愛。七賢清酒廠已幾乎全自動化，全年都能穩定出產各款清酒，但有些傳統工藝仍然保留，譬如人手選米，北原対馬解釋：「有些工序用機器做更勝傳統，如做麴，能保持和控制溫度、濕度、質量。」

富士山融雪水 明治天皇御用水

笹一酒造是另一間山梨縣的著名酒廠，1661年於大月市創業，原名花田屋，後來由初代藏元天野久接手，1919年改名為現在的笹一酒造：笹代表清酒，一象徵追求成為日本最優質清酒。它是大月市唯一酒藏，使用富士山為起點、富士御坂山地的融雪水，經長年累月緩慢通過地下，累積豐富的礦物質，清甜可口，明治天皇前往京都之時，也帶着這種水同行，因而有「御前水」之美譽。

酒造除了使用當地水，也用山梨縣產大米，比如山田錦以及夢山水米，最有名的「笹一純米」就使用100%山梨縣產大米，65%精米比例，口感清爽利落，是招牌酒品。另一王牌則是山廢純米吟醸甲州夢山水，此酒最特別是使用了山廢釀造法，意指不用人手搗碎和攪拌米，不外在添加乳酸菌，只讓酒母桶內的乳酸菌自然發酵繁殖，經過低溫緩慢發酵的過程，做出來的清酒口感豐順濃厚，乳酸味突出，餘韻深長。

年輕品牌瞄準餐中酒

笹一酒造現時的首席執行官天野怜是酒造第4代藏元，2010年上任後停止大量生產普通清酒的策略，改為追求精緻高質素清酒，恢復手工生產酒麴和酒母工序，添置最新式洗米機、可以產生乾燥蒸氣的吟釀缸等。天野怜熟悉清酒釀造，同時擁有葡萄酒科學學士學位，他知道清酒內銷需求愈來愈低，必須向外推廣，在他的領導下，在2013年推出姊妹品牌「旦」，象徵富士山升起的旭日，「旦」重視清酒與飲食的關係，能配搭日本和西餐料理，使用富士山御前水和酒米之王山田錦，精米步合達35%，口味清甜，旨味柔和，帶蜜瓜和桃的香甜，酸度優雅，是上佳佐餐酒。

為了吸引年輕一代和女性消費者，酒造近年也開發不少果味濃郁口感柔和的清酒，還出產葡萄酒。天野怜表示，現時行業面對的最大挑戰為極端天氣，幸好山梨縣還未及其他地方嚴峻，「米的收成的確有減少，而每年我們也有根據收成和天氣狀况，調整造酒配方」。日本人奉信大自然就是神，天野怜也深信拜得神多自有神庇佑，大自然會繼續保佑酒廠。酒造旁邊設有酒遊館、品酒區和咖啡室，喝完清酒，不妨來試一試酒糟刨冰和酒釀雪糕。●

直擊七賢清酒釀造過程

第一階段：米的處理

去除米表層（圖），只保留富含澱粉的米心（心白），確保清酒品質。磨米後的米粒經清洗，去除雜質，然後浸泡在10至15℃的白州水中，使米粒吸水，為蒸煮做好準備。

第二階段：釀前準備

浸泡後的米被送入蒸籠（圖），蒸好的米冷卻後撒上麴菌，在高溫高濕的麴室中培養48小時製麴，將澱粉質分解為糖。

第三階段：釀酒

酒母完成後，加入更多麴、米和水，進行「三段仕込み」（分三次添加原料，圖），低溫發酵20至40天。然後通過傳統壓榨機分離出清酒和酒粕。清酒經過濾去除殘餘固體後進入熟成階段，從數月到數年不等。最後清酒被裝入瓶中上市，而氣泡清酒如「山之霞」則會在瓶內二次發酵，讓清酒產生細膩氣泡。●

七賢（山梨銘釀） 網址：https://www.sake-shichiken.co.jp

笹一酒造 網址： https://www.sasaichi.co.jp

文：Gloria Chung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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