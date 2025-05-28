CAR：意式快車初踏純電市場 不求爆發加速 力保靈活操控

面對全球新車市場颳起純電動風潮，一向着重傳統引擎工藝的意大利車廠，也不得不面對現實，於近年陸續推出混合動力甚至純電動新車。繼快意（Fiat）純電動迷你車500e後，屬同一汽車製造集團Stellantis Europe的愛快也首度推出純電動型號，在香港代理上述兩間意大利汽車品牌的公司也快速引入新車，希望在本地電動車首次登記稅寬減措施仍然生效時吸納買家。

取代兩款掀背車

愛快一向不屬於多產的汽車品牌，但其推出的車款均有獨特吸引力，將優雅的意大利設計、高級取向與強調操控樂趣3大元素結合，多年來吸引不少「忠粉」支持。與其他歐洲車廠一樣，愛快一向有推出掀背車（hatchback），但隨着汽車市場潮流大變，傳統掀背車在市場上佔據的份額持續收縮，堅持多年的愛快也不得不改變策略，改為設計和生產Junior這部小型SUV，希望用它來一併取代舊型號MiTo和曾在香港錄得不俗銷量的Giulietta（上述兩款車均屬掀背車，但尺碼有別）。

高性能型號大獲好評

愛快Junior採用的CMP2底盤，是一款同時適用於燃油引擎、混合動力和純電動車的多用途底盤，最大優點是有助大幅節省開發成本，也令Junior能夠配置多種不同動力輸出組合。在歐洲市場，Junior除了純電動型號，同時有混合動力和高性能型號應市，其高性能型號Junior 280 Veloce更憑藉爆發力強的加速（0-100km/h加速時間為5.9秒）和跑車化懸掛設定（懸掛高度下調25mm）而備受外國車評人一致好評。不過要留意的是，目前本港代理引入的純電動版Junior，是屬於總體動力輸出設定較「溫和」的入門版本，若果渴望刺激的駕駛感，或者要耐心等候多一會。

操控保留靈巧風格

率先來港的純電動版本Junior，其0-100km/h的加速成績大約為9秒，明顯是傾向適合一般駕駛的保守設定，與市場上其他注重凌厲起步加速的新世代電動車的調校風格完全不同。駕駛Junior時不太覺得它的動力輸出特性似一部電動車，卻較似一部傳統引擎車，無論是加速感以至動力回收效果都不會予人突如其來的感覺。這種溫和的設定，好處就是令未曾駕駛過電動車的車主，都可以很快適應，但或會令人覺得Junior未有提供到純電動車的駕乘特性與優點。

雖然加速表現不算凌厲，但是Junior保留了愛快一貫着重動感的操控樂趣，在彎路較多的路面試車，會感受到它比同級、同尺碼的純電動車輕盈，轉向動態靈巧利落，沒有拖泥帶水的感覺。總括而言，Junior是一部能夠輕鬆駕駛和讓車主短時間適應的純電動小車，但若果對動力輸出有較高要求，又或者閣下覺得「要一起步就像支箭彈出去」才算是電動車，那麼愛快今次的EV處女作就未必能與你「過電」了。●

Alfa Romeo Junior規格

車型：5門5座位電動小型SUV

摩打：前置混合同步摩打

電池：54kWh鋰離子電池

馬力：156匹

扭力：260Nm

驅動：前輪帶動

長闊高：4173×1808×1535mm

軸距：2562mm

車重：1545kg

加速：0-100km/h，9秒

續航：410km（WLTP標準）

充電：20-80%，27分鐘（100kW DC直流快充）

售價：$359,800起（電動車「1換1」優惠價）

查詢：9749 4947

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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