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watch news：向意大利單車手致敬 腕表見證友誼

【明報專訊】Breitling早前動作頻繁，先後收購腕表品牌Universal Genève和Gallet，但兩個品牌暫時也未有動靜，據聞要等到明年才會有重大發布；但作為集團首腦的Breitling當然沒有停下來，早前在表展期間發表不少有趣新作，當中包括以意大利傳奇單車好手Fausto Coppi和Gino Bartali為靈感的表款。

Fausto Coppi和Gino Bartali不僅是冠軍級單車好手，更是運動家精神的象徵。在1940和1950年代，兩名旗鼓相當的車手的精彩對決與彼此間的尊重情誼為人稱道（情况就似網球界的Nadal和Federer一樣），兩人在終點前衝刺時互相傳遞水壺，展現堅韌與友誼的一幕更被拍攝下來。Breitling一直支持頂級單車賽事活動，二人生前也是品牌大使。

品牌一對限量版Top Time系列腕表正是向兩名傳奇致敬，設計靈感分別源自他們的戰車與戰衣配色。Top Time B01 Fausto Coppi的白色表盤上採用土耳其藍色小表盤，並搭配橙色閃電形秒針，與Coppi的單車顏色呼應。Top Time B01 Gino Bartali則以藍色表盤搭配黃色點綴，靈感源自Bartali標誌的戰衣設計。兩款腕表均限量750枚，在測速刻度上分別標記了他們的暱稱：Coppi的暱稱是Il Campionissimo（冠軍中的冠軍），而Bartali則是L'Intramontabile（永恆傳奇）。6時位置刻有兩名車手的簽名，而小表盤上的拉絲紋理則象徵兩名冠軍並肩競速的身影。腕表搭載品牌自製01型機芯，提供COSC精準度，蘑菇形按鈕確保計時功能順暢操作。兩款腕表均可選擇小牛皮表帶或精鋼編織表鏈，呈現復古時尚風格。●

查詢：Breitling 2295 1088

文：張曉冬

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相關字詞﹕計時表 單車

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