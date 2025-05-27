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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

婆媽內心小劇場：《虎毒不》百感交集

【明報專訊】近日關於新手媽媽的電影《虎毒不》上映，劇情引起熱烈討論。我也有入場觀看，看完後心情很複雜。

片中女主角極為不幸，我想電影應該想呈現新手媽媽的無助，陷入困局，希望大家多點關注新手媽媽，尤其是身邊人。當過媽媽當然能夠理解，不知BB為何不停哭、堅持餵人奶、身材走樣、零碎的睡眠時間、不再有自己、工作也受影響等。但這些事其實很難用三言兩語去解釋，為何令媽媽陷入胡同裏，很多時其他人認為媽媽有其他選擇的話，以上就不成困擾了。

「泵咁耐都得咁少咋」

例如人奶，女主角沒有人照顧她的飲食、奶量少，外出時甚至要在公廁泵奶。局外人看到這些畫面，應該會問到底為什麼要堅持，為什麼不選擇有甜有淡、任君選擇的奶粉？甚至會覺得她自討苦吃吧。我跟女主角一樣，在母乳方面是窮媽，但我沒有女主角的情况那樣悲慘，而且一早就已經當母乳是「補品」，同時餵奶粉；但也受過一些冷言冷語，「啲奶一滴滴，泵咁耐都得咁少咋」，那一刻我真的覺得因為這一句，我可以跟這人反目成仇永不相見。其實我很討厭泵奶，機器造成的胸部不適真的令我很煩躁，但坊間不停宣傳母乳的好處，母乳對嬰兒最好，有奶粉無法供給的抗體。抗體喎！可保身體健康喎！作為媽媽當然想給孩子「最好的」、「再好一點」。面對各種育兒資訊，壓力不小，不想泵、泵得辛苦，而且只有很少，已說服自己看開一點喝奶粉，但都被人隨意評價，真的很傷人。

相信不少媽媽都如女主角般，聽過長輩說類以「我哋以前一個湊幾個咪又係咁湊大」的說話。我不時都會反思，為什麼我們這一代湊小朋友那麼辛苦呢，我想就是因為年代不同吧。雖然只有幾個字，但包含了很多，例如育兒的要求不同，我們一方面又要跟上一輩解釋，一方面又要學習新知識，還有女性自己對職場的要求、自尊、自我價值等都已經不一樣。

看完戲後我在網上看到很多討論，當中不少批評者不認同女主角，她的情况沒有說服力，她有選擇的、是無病呻吟，甚至教女主角如何湊仔。我其實理解他們的觀點，但我覺得媽媽有些時候不是需要理性分析，而是一句支持、認同的說話。戲中我最喜歡的角色是由馮素波飾演的保母姨姨芬姨，她給了女主角心靈上的安慰，當所有人都說BB難湊不停喊，只有她說BB好乖呀、食到瞓到，又鼓勵媽媽說已經做得很好，是很好的聆聽者，陪她聊天，沒有批判，可惜她最後都幫不到女主角。

心中有些委屈 不會說出口

我覺得自己在育兒路算得上很順利，加上有兩個天使寶寶，但女主角所面對的問題，縱然程度不及她淒慘，但大部分我都有相似的經歷，有時心中有些委屈，我都不會說出口。朋友都說我很少訴苦，因為我怕有理說不清，或聽到難以接受的意見。我的方式是自行消化掉，或是投入看日韓劇將其忘掉。寫完稿後我都要去看看劇忘掉《虎毒不》。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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