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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

故事拼盤：教室裏的「二戰勝利日」

【明報專訊】英國每年5月首個星期一是銀行假期（Early May Bank Holiday），但今年銀行假期，在白金漢宮外卻人頭湧湧。中午12時，隨着倫敦大笨鐘鳴響，一連4日紀念二戰勝利80周年的慶典正式拉開序幕。白金漢宮外有大型軍事閱兵儀式和飛行表演，場面盛大、莊嚴且熱鬧；有民眾為這段崢嶸歲月感懷，亦有人為勝利而歡欣。這場爆發於80多年前的人類史上最大規模戰爭，對我這移英港人而言，感覺似遠還近……

教職員休息室開P

我住的城鎮跟倫敦相距不算遠，開車不用1小時已直達中心地段。本想過到慶典現場，親身跟英國人「同感」這段歷史。可惜當天安排了活動，最後只得在家，隔着電視屏幕感受現場的氛圍。傳媒多角度「包抄」慶典的精華片段，樣樣都好看，但隔空始終是隔空，感受不深。

翌日早晨，如常上班。甫進教職員休息室一刻，我驚喜得差點兒以為入錯房間！原來學校也有二戰勝利慶祝活動，書記小姐特地為教職員休息室擺設慶祝專桌，以多支英國國旗為裝飾，又陳設英國傳統茶點——鬆餅、煎餅和班戟——供教職員享用。儘管是平凡不過的英國日常小吃，但在特別日子集體共享，這種儀式感頓將平凡變得不平凡。

同事們在小息和午息時圍坐桌邊開小派對，一邊給手中的茶點塗上忌廉、牛油或果醬，一邊呷呷奶茶談天說地。他們沒把「二戰」這嚴肅話題掛在嘴邊，掛的是歡欣的笑容。派對中，我想到同事們都來自五湖四海，哪管昔日在戰爭中或友或敵，今天我們能和平地共事共處，足有好好慶祝的理由了！

學生玩住學歷史

那麼英國學生們又如何認識這近代歷史大事呢？以我校小六級為例，自5月6日開始，學校便透過一連3周主題式學習，帶領學生回到二戰時期。

我記得其中一課，教師由德國納粹領袖希特勒的野心說起，然後教學生們學畫坦克車，認識現代軍事武器；又有一堂放映由BBC攝製、以小孫女問二戰過來人爺爺的紀錄片，當中走訪曾遭德國空襲的倫敦、曼徹斯特等地。學生們對這些地方都不陌生，反應自然大，議論紛紛：「我表哥一家都係住曼徹斯特！」、「我爺爺今年77歲，細過嗰個爺爺！」他們似乎東拉西扯，但同時把歷史點滴拉到自己相關層面去；也有一課，教師展示一系列二戰時期盛行的宣傳海報（propaganda），再請學生仿繪，從中了解二戰時的掌權者和民生思想。

小六各班房的歷史科壁報板亦換上二戰主題設計，譬如舊報章、宣傳海報、戰爭圖片、英國政府發給民眾的ration book（物資配給本）等，雖是仿製品，但像真度極高，課室瞬間變作歷史博物館。80年前的仿真歷史文物開放地讓學生們隨時閱讀及觸摸，這部分我最欣賞！

經歷這些課，我的腦細胞記下了：1945年5月8日，英國及盟國正式接受納粹德國投降，歐洲多國將這日定為歐洲勝利日，紀念二戰在歐洲終結。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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