童途有「理」．孩子成長伴侶：球類運動

狹小空間 無阻組隊開波

可是在香港，許多家長難以為孩子提供足夠的運動空間。一般家中空間有限，公園和遊樂場也大多禁止球類活動。令孩子參與球類運動的機會相對減少。有些家長亦可能認為，趕緊讓孩子完成功課及溫書預備考試至為重要。然而，缺乏運動的兒童不僅容易出現肥胖等健康問題，還可能在心理和社交方面受到負面影響。其實除了傳統戶外的球類運動外，還有一些可在較狹小空間內參與的球類活動。

(1) 室內足球

每隊1至5人，使用軟球及1個小龍門便可以開賽。遵循室內足球的規則，球員需要通過配合、傳球和射門來得分，能夠提高孩子的團隊合作意識和身體協調。

(2) 迷你籃球

適合一對一或小隊伍的比賽，使用小籃球框甚或自繪製的籃球框和小型軟籃球。孩子通過投籃得分，不僅能鍛煉手眼協調能力，還能提升專注力。

(3) 氣球排球（圖一）

這是一項輕鬆有趣的遊戲，使用氣球和自製欄網（如繩子）。人數不受限制，目標是保持氣球在空中並將其傳送至對方區域。這項活動不僅有趣，還能促進孩子的團隊合作和社交能力。

(4) 四方球（圖二）

在地上畫1個大方框，再分成4個小方框，需4名參賽者。目標是讓球在方框之間傳送，不可跌落在自己方框內。這項活動能鍛煉孩子的快速反應和身體協調。

這些室內活動可根據實際空間來調整，為孩子提供多樣選擇，家長都可參與其中，以增進親子關係。此外，學校和社區也可以透過組織球類比賽、開設訓練班等方式，積極讓孩子在安全環境下，盡情揮灑青春的汗水。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：馬佩怡（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第555期]