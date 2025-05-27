明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

童途有「理」．孩子成長伴侶：球類運動

【明報專訊】現今社會重視兒童的全人發展。近年很多研究顯示，球類活動不僅能鍛煉孩子的身體素質，還能促進大腦發育，提高認知能力及執行功能。球類活動涉及多種複雜的動作和思維過程，過程中，兒童需要身體高度協調，時刻評估周圍環境，預測對手動作並迅速決策和回應；同時加強自我控制、注意力和工作記憶等能力。另外，參與球類運動的兒童通常更具團隊意識，對他們未來的學習和生活都是非常有利的。

狹小空間 無阻組隊開波

可是在香港，許多家長難以為孩子提供足夠的運動空間。一般家中空間有限，公園和遊樂場也大多禁止球類活動。令孩子參與球類運動的機會相對減少。有些家長亦可能認為，趕緊讓孩子完成功課及溫書預備考試至為重要。然而，缺乏運動的兒童不僅容易出現肥胖等健康問題，還可能在心理和社交方面受到負面影響。其實除了傳統戶外的球類運動外，還有一些可在較狹小空間內參與的球類活動。

(1) 室內足球

每隊1至5人，使用軟球及1個小龍門便可以開賽。遵循室內足球的規則，球員需要通過配合、傳球和射門來得分，能夠提高孩子的團隊合作意識和身體協調。

(2) 迷你籃球

適合一對一或小隊伍的比賽，使用小籃球框甚或自繪製的籃球框和小型軟籃球。孩子通過投籃得分，不僅能鍛煉手眼協調能力，還能提升專注力。

(3) 氣球排球（圖一）

這是一項輕鬆有趣的遊戲，使用氣球和自製欄網（如繩子）。人數不受限制，目標是保持氣球在空中並將其傳送至對方區域。這項活動不僅有趣，還能促進孩子的團隊合作和社交能力。

(4) 四方球（圖二）

在地上畫1個大方框，再分成4個小方框，需4名參賽者。目標是讓球在方框之間傳送，不可跌落在自己方框內。這項活動能鍛煉孩子的快速反應和身體協調。

這些室內活動可根據實際空間來調整，為孩子提供多樣選擇，家長都可參與其中，以增進親子關係。此外，學校和社區也可以透過組織球類比賽、開設訓練班等方式，積極讓孩子在安全環境下，盡情揮灑青春的汗水。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：馬佩怡（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 物理治療師 童途有「理」

上 / 下一篇新聞