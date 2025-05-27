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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

教大GPS：處理非華語家長及教師的請求（上）

【明報專訊】不論讓非華語學生入讀主流學校，還是學校聘用非華語教師，都有助推動學校文化多元。但非華語人士的文化、習俗，與我們的並不相同。當他們提出某些請求時，校長、教師應怎麼回應呢？

女教師要求上課准戴頭巾

在幼稚園任教英文的巴基斯坦裔教師向校長提出，她在陌生男士面前必須戴上頭巾。但校長認為，儀容整齊十分重要，就如她要求所有教師必須把長髮束起，佩戴頭巾會妨礙教師日常照顧幼兒，造成不便。

校長與教師都各有理據，不過，再進一步思考，我們可易地而處，從非華語人士的角度考慮這問題。伊斯蘭教要求女信徒在家人以外的男士面前，必須遮蔽身體，但遮蔽程度多少，信徒可能有不同的理解，最保守的全身只會露出眼睛。對於我們，不戴頭巾不會覺得有問題，但對於伊斯蘭教徒，這可能令他們感到要違背自己宗教的要求，感受絕不相同。

然而，學校也並非必須答允所有請求。更適切的做法是，當聘請非華語教師前，明確說明學校對儀容的規定，讓教師求職時權衡學校的需要，工作時不戴頭巾。

為非華語學生換鍋煮食？

另一例子，有非華語家長請求學校，不要用煮過肉類的鍋子煮食物給女兒吃。但學校認為，鍋子在煮食後已經清洗乾淨，不會留下任何氣味，因此拒絕請求。

同樣，我們可設身處地，嘗試從非華語人士的角度思考。例如，伊斯蘭教徒不吃豬肉，是由於《古蘭經》指豬肉是「不潔的」。我們可試想，如果鍋子曾經煮過如蟑螂等不乾淨的東西，即使鍋子已徹底洗刷，不留殘餘氣味，我們是否願意吃這鍋子煮的食物？

當然，不是每個伊斯蘭教徒都有同樣感受，不同人對於「不潔」的理解都各有不同。除了一些伊斯蘭教國家之外，其餘大部分餐廳都不會為伊斯蘭教徒另設煮食器具。例如在香港，部分伊斯蘭教徒由於工作需要外出吃飯，都接受餐廳用一般鍋子。

允學生請假帶家人求診？

最後的例子是，有就讀中學的非華語女生因要帶家人到醫院看診而申請事假。教師認為學生應以學業為重，缺席會影響學習，因而拒絕。可是，女生可能是家人的主要照顧者，亦可能是家中唯一能說粵語的成員。由她陪伴家人看診，最能與醫生溝通，了解病況。

遇到這種情况時，教師亦必須注意如果接受女生的申請，將來其他華語學生提出類似請求，是否也得接受？當我們慎重考慮過非華語人士的角度後，最終是否要回到平等原則，不能對非華語與華語人士有差別待遇，而應一視同仁呢？

怎樣處理非華語人士的請求，實在沒有統一的標準答案。我們需要深入了解非華語文化，彼此透過對話達成共識，才是關鍵所在。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

相關字詞﹕香港教育大學幼兒教育學系 香港教育大學 親子筆陣 名人KOL 林浩昌 教大GPS

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