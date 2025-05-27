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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：遲來的好朋友

【明報專訊】「失去了才懂得珍惜」這個道理，相信成年人都體驗過，但並不是每一個小朋友都理解。最近發現我家女兒突然和班上一個女同學變得十分親近，除了上學時間，放學後也約在一起玩，而這正正是發生在我們即將搬家前兩個月的事。

女兒和同學親近，作為父親為什麼會驚訝？主要是因為她在加拿大這幾年，和同班同學一向不太親近，一起玩的，大多是和我們差不多時間到加拿大的港人朋友的子女。可能由於我們差不多逢周六都一起吃飯聊天，加上朋友大部分都有女兒，她們一起玩的時間也比較多；部分人更和我女兒上同一間學校，只是班級不一樣，這或許令她與同班同學的接觸變少。

就着這個情况，我和女兒討論過。她表示之前在學校主要是跟一個港人朋友玩，後來這個女孩一家搬省了，便開始和一些班上的男孩子玩，但始終男女性格很不同，所以後來沒有繼續。最近，她開始和一些從Grade 5便開始認識的女同學玩，其中一個便是她現在的「第一好友」。她們除了會一起上網玩遊戲，還不時到訪對方的居所，又一起到公園散步，在我眼中就是「遲來的好朋友」。

搬家在即 面對好友分別時

搬家之後，我們雖然仍會留在Winnipeg，直至兒子和女兒完成本年度學業才正式移居Edmonton，但會暫住在Winnipeg另一個小區，駕車回去之前住的小區要15分鐘，所以現在女兒不能和「第一好友」常常見面，只能在學校或者周末才能見面，她當然是埋怨聲不絕。

要面對和好朋友離別，應該不止女兒，兒子也要面對，只是他和一班男孩都比較「宅」，一起出外的機會不多，所以在我眼中看上去好像影響沒有那麼大，但其實我知道在他心裏十分不捨得這班朋友。

人在異鄉 交知心友難上加難

我也經歷過青少年階段，當年也有好友因學業問題而離開，所以現在子女所經歷的我都理解，同時深深明白，在人生中找到真正稱得上好朋友的人，實在不容易；要在一個不是從小長大的環境中找到好朋友，更是難上加難，始終大家的習慣、用語、生長環境各有不同。還好加拿大是一個多種族融合的國家，對其他國家的文化接受程度較高，所以相比較少移民人口的國家，也較容易認識到知心好友。

孩子跟我們一起走上移民的道路之後，朋友間的離合也變得頻繁。而今次我們一家決定搬省，令他們這幾年在學校好不容易建立的人際關係再一次被打破，又要在一個全新的環境中重新摸索，的確是一件不容易的事。他們能在新的學校盡快適應學習與人際關係，可說是作為父母的我們現在最大的心願。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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