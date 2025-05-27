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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

親子筆陣．小學雞媽媽：一座桃花洞

【明報專訊】內地導演蔣春華製作經年的紀錄片《一座桃花洞》，聚焦一所名為「桃花」的專門學校。它一分為二，樓下是青少年罪犯的「改造」場，一梯之隔的樓上則收納了父母搞不定、主動付費送來關的「問題少年」。導演從2016年開始拍攝，獲校方同意跟蹤校園裏的軍事化生活。在他的鏡頭下，有少年犯力爭上游當班長的權力遊戲，有少男少女從沒機會當面聊過一句話的朦朧戀事，也有被母親騙來的女兒——發現媽媽不辭而別後，她哭鬧着要離開，但被學姐拉着聲聲勸：「你回不去了！」平靜下來，她說自己現在最想做的，是把朋友的名字一一記下，怕出去時忘了。

夜裏「裁決課」 強迫學生互相舉報

片子拍下了少年在門內的躁動青春，值得細味的東西很多，這裏只描述一個情景：桃花洞學校的舉報文化。

那是夜裏的「裁決課」。樓下，男生們嚴肅地坐在課室聽教官講話：「每個禮拜，每個人，至少要舉報1次，不舉報就吃7天白飯……舉報1次是我們的任務，舉報3次4次可能有獎。」說到獎賞，教官笑瞇瞇的。之後男生輪流站起來點別人的名字：「舉報XXX打手語不認真」、「舉報XXX藏包子」、「舉報XXX給同學起外號」，教官立即頒發懲罰：罰吃白飯（不給菜）或罰停餐。有孩子當場哭了。猶幸是，舉報項目不嚴重，沒有人要挨鞭子。

女生的默契 清一色舉報自己

即將上同一個課，樓上的女生從午間就開始暗中串聯了——「你要舉報我什麼，快告訴我！」「舉報你跟XXX勾肩搭背！」「你在人群中放了屁又走！」她們嘻笑着交換「罪狀」，但鏡頭沒拍到的是，她們似乎達成某種默契。「裁決課」開始了，她們清一色只舉報自己，而且內容雞毛蒜皮，像是吃飯時蹺二郎腿。教官的臉色愈來愈黑，最後女生們全都盯着桌面不敢抬眼。「你們老是舉報自己，是在逃避責任，會重罰的！今天晚上叫你放開講，哪個不讓你舉報？不講就加罰！」教官終於爆發，女孩們則一臉忍着哭的樣子。

忘掉自己 忘記時間 忘記外面的世界

彷彿看完一部驚悚片，之後浮想聯翩：舉報該成為少年的責任嗎？當「定時定量」變成指標，多舉報有獎，不舉報受罰，這是在教導誠實，還是鼓勵出賣？這個只剩下計算與提防的團體，如何幫助少年重建原本已經支離破碎的自我、繼而返回社會？

「在桃花洞裏，首先要忘掉自己，接着忘記時間，最後是忘記外面的世界。」導演蔣春華在去年台灣國際紀錄片影展的首映介紹中這樣寫道。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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