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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：非一般遊學團

【明報專訊】很多學校都會為學生舉辦遊學團，透過遊歷不同地方，與當地人交流，以及參與種種活動，讓學生和教師加深了解不同地域的文化和特色，與走馬看花的私人旅遊有極大分別。而今期的封面故事，更是一次「非一般遊學團」，因為這是由韓國觀光公社舉辦和贊助的香港聯校校長濟州考察團，參加者主要是本地校長，途中有機會踏進濟州島一所初中學校，與學生們近距離交流，機會難得。

與濟州學生交流 機會難得

今次記者隨團採訪，出發前收到行程資訊，發覺行程非常緊密，每天都會探訪至少3、4個地方，所以一早做好心理準備要時刻進入「工作模式」；而我也是第一次踏足濟州島，對當地天氣、酒店附近購買必需品的地方，也做過一些資料蒐集。不過旅程總有想不到的變化，如我們到埗時氣溫突然驟降，我帶上的最厚衣服也不過是一件薄毛衣，切切實實體驗到濟州島的強勁風力！也由於行程非常豐富，每天回到酒店稍作梳洗便累得馬上入睡，每天早睡早起，比在香港時常做夜貓子健康得多呢！

學習製作韓式料理 山茶花手作肥皂

整個旅程最開心的，除了可看到很多絕美的風景外，也喜見校長們積極和投入參與活動，如跟導師學習製作韓式料理及山茶花手作肥皂，以及毋懼挑戰上山（登城山日出峰）下海（遊覽龍頭海岸），令我記錄到很多珍貴片段「交功課」。傾談時也發現他們很用心記下旅程中值得回港後與學生分享的故事，甚至找到他日推行教學活動的契機，絕對收穫豐富。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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