好去處：LEGO NINJAGO 接受「火山的試煉」 化身見習忍者 密室闖關解謎

繼去年的監獄島主題密室後，「LEGO香港」與「LOST密室逃脫」再度合作推出3間以LEGO NINJAGO忍者試煉為主題的密室，今次更加入多種不同任務，包括想像力與創意、邏輯分析、推理解謎、忍者肢體任務等，挑戰度大大提高！

這3間主題密室分別設於荔枝角、沙田及銅鑼灣店，設計靈感來自最新一季的《旋風忍者龍之崛起》劇集及LEGO NINJAGO盒組：赤地的機械人風暴騎士、混沌龍雷牙及全意龍亞克。玩家會化身成見習忍者，逐關破解謎題，第一關「火山的試煉」密室設於荔枝角D2 Place，密室佈置成活火山與隱秘石洞，各位見習忍者需要憑觀察力與記憶力解謎，再以忍者刀法解開惡人的魔法陣與元素試煉，奪回被搶走的武器；第二關則位於沙田店的「稜鏡の謎」密室，需要透過LEGO武器及LEGO顆粒線索，破解多個神秘謎題及完成忍者體能任務取得寶劍。成功通過兩關後，大家可以等待挑戰6月12日開始的忍者試煉最終關「五禁者的陰謀」密室，於銅鑼灣店接受終極考驗，封印混沌龍，完成任務成為真正的忍者。

今次小model嘗試挑戰第一關「火山的試煉」密室，看看有哪些機關會難倒他們！

■INFO

NINJAGO忍者試煉密室

日期：即日至12月31日（銅鑼灣「五禁者的陰謀」密室6月12日開始）

對象：6歲或以上 費用：$250/人（「五禁者的陰謀」密室$300/人）

預約：losthk.com/booking

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期304舖（「火山的試煉」密室）、新城市廣場一期 Play Park UB06舖（「稜鏡の謎」密室）、銅鑼灣霎東街6號LOST（「五禁者的陰謀」密室）

文：顏燕雯

小模特兒：Claire Leung

[Happy PaMa 教得樂 第555期]