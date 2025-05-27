韓國考察：濟州探訪中學 校長體驗集體用餐樂

除了走訪景點，今次校長交流團的重點項目是探訪濟州涯月中學，以及與多名濟州中、小學校長作港韓校長交流座談會。校長團先到學校飯堂體驗當地學生午餐，再由涯月中學校長李英洌帶領參觀學校。沿途不少學生不但以英語主動跟校長團分享自己的年齡級別、喜歡的科目和興趣等，有的更在校長大合照時主動走過來參與。

午餐菜式多樣 校園環境與自然融合

在飯堂中，各校長都變身中學生，邊談天邊享用學生的午餐，當中包括辛奇、煠豬肉、煎魚，甚至有海帶湯、水果和果汁，單是這份餐單，已令校長感受到香港學校與濟州學校大不同。上水宣道小學校長區詠恩說：「濟州的學校飯堂為學生提供多樣化營養午餐，這不僅促進了學生的身心健康，也加強同學之間的社交互動，是促進同學情誼的重要環節。相比之下，香港學生多數依賴學校午膳供應商提供的飯盒或自帶午餐，學生普遍在課室座位上獨自進食，缺乏集體用餐機會和氛圍，這讓我意識到學校餐食對學生社交和營養的重要。參考濟州的用餐方式，我希望在香港學校中推行集體用餐，促進學生間的互動與合作，提升他們的社交能力。」

在參觀學校的過程中，她又感受到濟州的學校設施與自然環境相融合，例如校園內有偌大戶外足球場及田徑場，周邊種滿樹木和花圃，而課室和活動樓層就在這些綠色植物中間，學生小息或轉堂時都可以在這些地方自由活動；課室走廊亦十分開揚，陽光可照射進來，學校亦利用走廊的空間，設計了閱讀休憩閣。區詠恩說：「課堂外的學習空間讓學生得以與自然直接接觸，這樣的環境促進了學生的探索精神。香港學校多設於城市中，綠色空間相對有限，學生接觸自然的機會較小，對學生的學習體驗也許會有影響。」

親身實驗 培養科學思維

此外，在港韓校長交流座談會中，香港校長問到為何在科學教育上，韓國學生表現優秀？濟州校長代表指，學生可親自做實驗和觀察，以培養他們的科學思維及學習解決問題。

[Happy PaMa 教得樂 第555期]