考察點逐個睇：探索城山日出峰海岸步道

地址︰濟州特別自治道西歸浦市城山邑

日出路284-12

開放時間︰夏季（3至10月）上午7:30至晚上7:00、冬季（11至2月）上午7:00至下午5:50；逢周一休息

部分路線收費︰2500至5000韓圜（約14至28港元）；6歲以下免費

網址︰www.jeju.go.kr/jejuwnh/index.htm●

博物館導賞 深入海女文化

海女博物館展品皆由海女捐贈，詳細介紹了其飲食文化、養育、半漁半農與燃燈巫祭文化等內容。

地址︰濟州特別自治道濟州市舊左邑

海女博物館街26

開放時間︰上午9:00至晚上6:00；逢周一休息

費用︰500至1100韓圜（約2.8至6.1港元）；12歲以下免費

網址︰www.jeju.go.kr/haenyeo/index.htm

註︰海女導賞團需另與當地旅行社預約●

互動感受濟州歷史

國立濟州博物館展示濟州歷史與文化遺產，包括從濟州各地遺址中出土的文物。館內兒童博物館：你好濟州島！以互動體驗形式介紹濟州島人的生活故事。

地址︰濟州特別自治道濟州市一周東路17

開放時間︰平日上午09:00至晚上6:00，逢周一休息

費用︰免費

網址︰jeju.museum.go.kr●

近距離觀察海岸生態

龍頭海岸是由海底火山口噴發出的火山碎屑堆積而成的岩石海岸，經長時間形成了形狀奇特的懸崖。

地址︰濟州特別自治道西歸浦市 安德面沙溪里118-3

開放時間︰上午09:00至下午5:00

費用︰1000至2000韓圜（約5.6至11港元）

網址︰bit.ly/43GePyK●

公園體驗科技遊戲

9.81公園名稱中的9和81代表重力加速度（9.81m/s2），是一個主打科技遊戲的公園，重點設施是利用9.81m/s2重力提速的環保賽車，亦有其他室內遊戲如射擊、球類等。

地址︰濟州特別自治道濟州市涯月邑 天德路880-24

開放時間︰每月營業時間不同，可透過官網或App確認

費用︰遊戲套票52,500韓圜（約293港元）

網址︰www.981park.com

[Happy PaMa 教得樂 第555期]