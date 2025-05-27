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Happy PaMa 教得樂 第555期

Happy Pa Ma

韓國考察：校長團濟州行 挖掘海女文化 為學生交流探路

【明報專訊】如果看過早前大熱韓劇《苦盡柑來遇見你》，也許會對劇中描述的濟州島美景和勤勞海女故事留下深刻印象。這個在180萬年前由火山活動形成的島嶼，蘊含豐富歷史和地理故事，它壯麗的景色吸引衆多遊客探訪，而從學術考察角度來看，亦能帶給香港的教育工作者一些教學點子。

5月初，記者隨20多名香港中、小學校長踏上濟州，不但參觀了多個自然人文景點，更走進濟州的學校，與當地學生和教職員交流。除了驚歎大自然的鬼斧神工，難忘與海女對談的感動時刻，這次考察還令校長們找到不少值得借鑑的地方，甚至計劃在自己學校推行相關活動，以豐富學生學習經歷。

文︰顏燕雯

為期5天的香港聯校校長濟州考察團，共有25名本地中、小學校長參與，由韓國觀光公社舉辦和贊助，除了探訪多個具備互動學習模式的展館如世界自然遺產中心、國立濟州博物館及濟州9.81公園外，大家亦走到由海浪侵蝕形成的龍頭海岸，於海蝕平台上細看海岸峭壁風景，沿海岸散步道走上城山日出峰，從高處欣賞濟州東海岸。

召集眾校長參與是次交流的樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅說，多年前她與其他校長也參加過首爾的校長團，今次到濟州是想校長作先鋒，看看濟州是否適合舉辦遊學團和學生活動。她表示，一般韓國學生團的地點主要是首爾，看它們的科技發展、演藝文化、K-pop等，讓學生感受當地文化。「濟州對香港學校來說不算是熱門的遊學團目的地，來之前，我知道有很多戶外景點，但如果全都是行山、看岩石，小朋友未必喜歡，所以這次交流也算是開拓了眼界，例如知道這裏有一個學生會喜歡、結合科技元素的主題公園濟州9.81公園，甚至看看海女的生活也不錯，我覺得這很有教育價值，能讓孩子知道原來媽媽為了子女會如此付出，也讓他們想想家裏的爸媽是如何為他們操勞，想想回去之後應怎樣回饋父母。」

與海女交談 望將精神傳遞學生

濟州海女於2016年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄，校長團不但參觀了展示海女今昔生活的海女博物館，更在當地導賞團的帶領下與海女對談。3名海女李福女、吳順禮及金順今平均年齡為70歲，其中75歲的李福女與濟州島上其他海女一樣，都是7歲左右開始學游泳，13、14歲便開始出海捕漁，至今仍一直堅持海女工作，不覺辛苦。「即使感冒了，我也會出海，如果是下雨天或雷暴，我才留在家裏做家務，我覺得這樣生活很滿意，因為撈到的都是自己掙的錢。」有校長問到海女從前與現在的生活有什麼分別？較年輕的金順今回憶說：「以前的人會看不起海女，記得我媽媽都是偷偷換衣服（海女的潛水服）去出海。我自己呢，就為了孩子能好好學習，所以甘心做海女工作養家。自從海女文化被列入非物質文化遺產，我們感到很驕傲，大家亦很尊重我們，現在去看病都是免費的呢！」

與海女傾談後，校長團亦到了海女出海前更換衣服和裝備的地點，在海女的帶領下參觀海女博物館。不少校長對此行程印象深刻，之前曾到濟州旅遊的仁濟醫院何式南小學校長葉煒婷，發現今次能以另一角度重新認識濟州，「海女與我們面對面分享工作上的體會，還有其中遇到的困難，不但讓我們有更多的認識，而且背後其實有很多價值觀和精神都可以傳授給我們的學生，包括那份堅毅和勤勞。她們不斷付出，其實不是為了自己，可能是為了家庭、子女，甚至會為下一代着想，不希望子女繼承自己的工作。我覺得這和中國一些傳統價值觀很相似，也想有機會讓學生去做個比較」。在海女分享的場地細花村中，她更看到一本講述海女故事的繪本《我的祖母——順子的海女日記》，她考慮回校與學生分享這個故事，「我自己很喜歡透過故事向學生傳達不同信息，如果有故事支撐，又有真人分享，加上實地環境體驗，學生可以有更完整的反思」，葉煒婷說。

山徑規劃用心 感受自然之美

旅途中，導遊經常笑說：「濟州有三多，多石頭、多風、多女人。」除了跟濟州女性代表「海女」見面，校長團亦分別到城山日出峰、石頭文化公園及龍頭海岸等富代表的景點，感受濟州風多和石頭多的景象。三面環海的城山日出峰海拔高180公尺，設有一條收費樓梯棧道及免費海岸散步道，其中10多名校長選擇免費步道，大約花了1小時完成這趟旅程。中華基督教會基真小學校長彭潔嫻表示，學校亦設有一個山野「生」蹤小組，平日會遠足研習，「學校設有行山隊，這3年來走過香港許多不同風光的山，去年更去了內地一些比較出名的山景遠足」。今次濟州之行，她印象尤深，「濟州很懂得利用他們的自然景物去為居民和外國遊客打造冒險體驗。縱然香港也有不少沉積岩，但是來到濟州，又別有一番體驗，那裏的石頭較平整，不像香港海岸邊，通常很多時候都崎嶇不平。所以這次行程，我很有興趣，日後也許可帶小朋友走出香港，試着組織一團去」。她又指在濟州Olle旅遊中心發現整個島上原來有很多不同難度、長度、特色的山徑，看得出當地人很用心，希望讓大眾認識本土文化，亦讓人與自然融合。

[Happy PaMa 教得樂 第555期]

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