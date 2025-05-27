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旅遊

花蓮漫步香草迷宮 沐浴芬多精療癒身心

【明報專訊】自從去年底香港至花蓮的直航航線重啟，這個素有「台灣後花園」之稱的度假勝地，再次成為不少香港人輕鬆放假的寵兒。今趟花蓮之行，讓記者不僅身體獲得滋養，心靈也被這片土地與熱情的人們深深撫慰。沒想到短短幾天假期，竟有種彷彿年輕了好幾歲的輕盈感。

今次落腳於花蓮吉安干城的「秧悅美地度假酒店」，是一座以有機香草為特色主題、融合低調奢華與自然生態的精品度假酒店。這裏原本是佔地1.2萬坪（約4萬平方呎）的香草農場，2019年轉型為酒店，保留原生樹木與新植花草，讓樓高5層的建築彷彿被大自然溫柔擁抱。踏入酒店大堂，首先映入眼簾的是天竺葵葉片造型的玻璃吊燈。空氣中瀰漫淡淡花草芳香，既是來自迎賓那壺香草茶，也是來自這裏著名的香草花園。

客房享香草薰蒸浴減壓

在花園沿着蜿蜒小徑漫步，鼠尾草、馬鞭草、薰衣草、迷迭香與薄荷等香草層層鋪展，邊走邊輕嗅芬芳，彷彿與大地親密對話。園中還藏着一座香草迷宮，中央是一棵正值開花的澳洲老茶樹。古代西方相信迷宮能紓緩壓力、療癒心靈，赤腳漫步其中，沐浴在芬多精與負離子間，即使身心疲憊，也可隨着腳步慢慢放鬆。

秧悅美地整體設計風格低調雅致，木質與香草色系跟周圍自然景色融和。客房延續自然風格，簡潔寬敞，柔和燈光營造如spa般的放鬆氛圍。待在房內的最佳活動就是浸浴，每房均配備浴缸與香草蒸氣浴室，使用在地新鮮有機香草薰蒸，溫潤的蒸氣裏滲透着草本芬芳，帶宜人的檸檬草香，令身心瞬間蘇醒。浴室備品有酒店自家品牌的洗浴用品和浴鹽，全以天然香草萃取製成，用後全身香噴噴。

走出房間，也有很多活動可免費參加，不管I人或E人都可找到樂趣。特別推薦「晨間瑜伽」體驗，瑜伽亭就在香草園裏，落地窗外盡是不同層次的綠意，蝴蝶在花間輕盈飛舞，美景如夢似幻。隨着導師溫柔的指引緩慢伸展、調整呼吸，微汗中釋放日常的緊繃與壓力。

低碳飲食養生 farm to table

飲食亦是養生的重要一環，酒店餐飲食材以營養豐富的有機原型食物為主，烹調上更是色香味俱全，令人驚覺吃得健康也可以吃得精彩。大堂餐廳「二三食集」供應早午晚自助餐，菜式貴精不貴多，如早餐的手工酸種麵包，晚餐的藥膳排骨湯，甜品櫃的手工芋頭雪糕，還有飲料吧的有機香草美人茶，每款都是獨家滋味，全是心機之作。

餐廳十分着重低碳永續飲食理念，部分菜式標註食材產地，低碳食材取自花蓮小農，如鮮奶、花生、地瓜與蓮藕；零碳食材則來自酒店裏的君達農場，如芋頭、南瓜、雞肉與雞蛋，落實farm to table概念。

除了放鬆與美食，今趟旅程也安排了結合健康管理的體驗。酒店備有HRV自律神經檢測儀，透過分析心律變異率了解自律神經與身體壓力狀態，提醒大家注意健康。

秧悅美地度假酒店

地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

房價：二人一泊二食「健康專案」由9980新台幣/約2495港元起

查詢：www.gaeavilla.com

●旅遊錦囊

入境要求：

合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3Yl10S1

匯率：1港元約兌4新台幣

航班：香港往返花蓮，香港快運逢周二、四、六、日均有航班，單程票價60港元起（未含行李費、稅及燃油附加費）

交通：從花蓮機場到花蓮火車站（市區）可乘搭統聯客運311A機場線（車費25新台幣/約6.3港元），或乘計程車（車費約250新台幣/約63港元），車程約15分鐘

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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