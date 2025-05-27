選購5重點：大玻璃窗、西斜、人多 宜預大半匹

坊間的冷氣機普遍以電功率（kW）或匹數（HP）標示製冷能力，Tyler及潘艷均強調選冷氣時不是匹數愈大愈好，應根據空間面積、居住人數及環境因素來選擇。匹數過大會浪費電力，過小則減慢降溫速度。基本計算方法是100平方呎空間選1匹，200平方呎就選2匹，餘此類推。如單位內有間隔牆，或可考慮安裝兩部1匹冷氣機，惟安裝成本較高。Tyler補充若家居有落地大玻璃、西斜、住戶人數較多，或經常開多部會發熱的電器等環境因素，都建議購買比基礎大半匹的冷氣機。

2. 1級能源標籤 比3級省電達36%

根據《能源效益（產品標籤）條例》，所有在港銷售的冷氣機必須貼上標籤，並按能源效益分為1至5級，1級為效益最高，即是最省電。據機電工程署網站數據，1級窗口機比3級機款可節省11%能源，跟5級相比更能節省25%；分體機表現的差距就更大，1級分體機可較3級機款節省36%能源。所以選購時應以1級標籤為首選，潘艷說雖然價錢稍高，但省下來的電費在一兩年後便能蓋過。

3. CSPF/HSPF 僅作參考

部分廠商會為冷氣機或冷暖氣機標示CSPF（Cooling Seasonal Performance Factor）或HSPF（Heating Seasonal Performance Factor）數值，分別反映產品的製冷或製暖能源效益，數值愈高愈慳電。不過，Tyler指這些數值僅作參考，難以像能源效益標籤般分級，理論上如兩部冷氣機的其他條件相同，可優先選擇CSPF/HSPF數值較高的型號。

4. 變頻比定頻省電約33.9%

冷氣機可分為定頻及變頻兩大類。定頻機的工作原理是，負責製冷的壓縮機只能全力開動或停止，開冷氣後當溫度降至設定水平，壓縮機便停止運作，直至室溫回升後，壓縮機便全力開動製冷。定頻冷氣機的室溫波幅較大，也較耗電。變頻機則持續啟動壓縮機，並因應室內溫度變化，自動調節壓縮機的能源輸出，室溫更穩定及更省電。根據香港消費者委員會於2024年發表的冷氣機測試報告顯示，變頻機全年可比定頻機節省約33.9%能源。

5. 濕度獨立調校 體感更乾爽舒適

部分冷氣機具備「溫濕雙控」功能，簡單來說即溫度及濕度可獨立調節。Tyler說除了溫度，環境濕度亦會影響用家的體感溫度及舒適感，舉例室溫為24℃，但若相對濕度高，皮膚也會「黐𣲷𣲷」不太舒服；但若將濕度控制在60%至70%，即使溫度相同，身體也會較乾爽舒適，這樣便毋須將冷氣溫度調得太低，也較節省電力。另一方面，缺乏溫濕獨立調校功能的冷氣機，在冷卻吸入空氣的過程中會持續降低空氣濕度，用家或會感到乾燥或皮膚痕癢。●