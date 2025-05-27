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揀冷氣機看安裝環境 分體式窗口式全攻略

【明報專訊】踏入夏季，家家戶戶的冷氣機又開始全速開動。計劃換新機？市面機款選擇有不同種類，常見有窗口式、分體式，還有近年新興的窗口分體式冷氣機。到底三者有何分別？家居環境如何影響機款選擇？今期「有得揀」邀請專家，詳細分析各類型冷氣機的安裝、運作、效能、保養等細節，助你揀到合心水冷氣機。

選購冷氣機前，大金冷氣項目銷售部銷售經理江銘峰（Tyler）提醒，應先清楚了解家居的安裝條件及環境限制。唐樓、公屋、舊式大廈以至新型私人屋苑，單位設計各異，安裝冷氣時往往有不同限制。Tyler說部分舊樓或公屋可安裝冷氣的位置有局限，例如預設冷氣機安裝平台高度不足40厘米，根本容不下分體式冷氣機的室外機，便只能考慮其他種類。

窗口式 易安裝維修 噪音大送風弱

Tyler說窗口機的最大優勢是安裝空間要求較低，只需一個標準窗口位及簡單支架便可，安裝過程簡單快捷，適合空間或安裝預算有限的家庭。故障維修亦相對簡單，可直接拆下整部冷氣機檢查及修理，免除搭棚或高空作業。不過，窗口機的設計是將製冷壓縮機及送風組件整合於同一機身，運作時噪音較明顯，即使標榜有靜音功能，也難以完全消除雜聲。

香港高等教育科技學院建造、環境及工程學系助理教授潘艷補充，安裝較便宜簡單，是窗口機的最大優勢。但由於窗口機只能安裝在窗口位置，無法裝在室內牆壁上，選位欠缺彈性。而且窗口機的出風口相對狹小，冷風難以均勻吹送整個室內空間，特別是面積較大的客廳或開放式單位，可能要花較長時間降溫。

分體式 寧靜均勻送風 安裝複雜昂貴

分體式冷氣機適合擁有較大安裝平台或新型大廈的住戶。潘艷解釋，分體機由室內機及室外壓縮機兩部分組成，室外壓縮機安裝於外牆，將製造噪音的組件移至室外，令室內較寧靜；室內機則安裝於屋內，可藉接駁喉管延伸至不同位置，安裝選位較靈活。另外由於室內機主要只有製冷蒸發器（又稱：凍coil）及電子感應器等組件，因此可安裝送風範圍較闊的組件，降溫更快。

不過，由於室外機需安裝在外牆，工序較複雜，費用也較高。記者到連鎖電器店查詢，窗口機安裝費約數百元，分體機最便宜也要千多元，加上要視乎室外機的安裝位置，日後維修時或需搭棚（約$3000），費用和所需時間都較窗口機為高。

窗口分體式 集兩家之長 選擇少機價貴

針對本地不少樓宇只有窗口機位，但用戶又追求高效能、低噪音的冷氣機，Tyler說市場近年興起窗口分體式冷氣機。它的壓縮機設計得特別細小，能安裝於傳統窗口位或較細的冷氣機平台，解決舊式大廈無法安裝大型分體機的問題。窗口分體機將壓縮機移至戶外，室內寧靜舒適，製冷效能亦更勝傳統窗口機，可說兼具窗口機及分體機的優點。

潘艷亦同意窗口分體機的安裝彈性大，特別適合無法擴建平台、又希望提升冷氣質素的家庭。惟目前窗口分體機的選擇及型號較少，價錢也比其他兩款冷氣機貴，例如以1匹變頻款式比較，窗口分體機的售價會較窗口機及分體機貴四成或以上。至於安裝費用，窗口分體機則介乎窗口機及分體機之間，如室內機的安裝位置不用接駁太長喉管（一般不逾5米），費用約在千元以內。

移動式 靈活毋須安裝 製冷有限

此外，現時市面上還有移動式冷氣機可供選擇，主打靈活方便，毋須安裝，基本上插電即可使用，是不少短租單位、臨時需要降溫，或房間難以安裝冷氣機的用家之選。不過，Tyler及潘艷都指移動式冷氣機的製冷能力非常有限，出風量及降溫效果遠遜固定式冷氣機。潘艷解釋移動式冷氣機在運作時會同步釋放熱氣，如沒有駁喉管將熱風導出窗外，降溫效果會大打折扣。Tyler則強調移動式冷氣機的耗電量較高，噪音明顯，降溫效果頗弱。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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