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人生下半場

健康

醫學滿東華：唔驗唔知身體唔好

【明報專訊】依年齡性別病史 做相應檢查

醫生：你好，請問你最近身體有哪裏不舒服嗎？

李太：醫生，其實我最近感覺還好，沒有特別不舒服的地方。

醫生：那為什麼想來做身體檢查呢？

李太：我的鄰居李先生之前一直覺得自己身體很健康，但有一次公司例行體檢時，發現肝功能有問題。後來經進一步檢查，竟然確診為早期肝癌。我有點擔心，所以想提前了解自己的身體狀况。

醫生：沒問題。我會根據你的年齡、性別、生活習慣、過往病史及家族病史，建議你做相應的檢查。一般來說，基礎身體檢查包括量度血壓、血液檢查（如肝腎功能、膽固醇、血糖等）。如果有需要，還可以加入一些針對檢查，例如癌症檢查、心臟檢查等。那我們先做一些基本身體指標測量和血液檢查，好嗎？

李太：好的，謝謝醫生。

糖尿早期或無明顯徵狀

幾天後，李太的檢查已有結果。

醫生：李太，你的報告顯示血糖指數有點高，屬於糖尿病。

李太：真的嗎？我平時沒有感覺口渴或多尿，怎麼會是糖尿病呢？

醫生：糖尿病早期有時不會有明顯徵狀，等到出現病徵時，病情可能已經比較嚴重，甚至會引致相關併發症，例如視網膜病變、神經病變或腎病等。正因為你沒有不適，才更需要定期檢查，及早發現問題。

李太：那我該怎麼辦呢？

醫生：我們會建議先從飲食和生活習慣調整開始，並定期監測血糖。如果需要，會考慮使用藥物治療。但最重要的是，你要保持積極態度，糖尿病是可以控制的。

李太：謝謝醫生，我會配合治療，好好照顧健康。

文：鄺盈芮（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）

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相關字詞﹕糖尿病 身體檢查 健康 醫學滿東華

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