知多啲：建立長者友善屋苑認證

香港老年學會自2018年起與物業管理公司及其他持份者合作，制定了一套具本地特色的「長者友善屋苑量表」，涵蓋18個元素，作為長者友善屋苑的標準及指引。現時有近20間物業管理公司運用這套量表，協助營造長者友善的居住環境。香港老年學會曾舉辦建立長者友善屋苑比賽，表揚業界卓越的長者友善實踐，激勵更多公司積極參與。

除了物管，不少企業亦在各領域為長者提供貼心服務，為物管提供更大支援，伸延長者友善的服務範圍。例如有地產公司聯同社福機構及旗下商場食肆，為腦退化長者及其照顧者設立照顧者茶室，有助長者及照顧者走到屋苑附近的商場，融入社區生活。

要建設長者友善屋苑，單靠物管參與並不足夠，要讓全港社區的長者受惠，必須從體制上建立。香港老年學會將推行長者友善屋苑管理認證計劃，按「長者友善屋苑量表」為基礎，協助物管建立及改善長者友善屋苑，讓長者安享幸福晚年。詳情可下載《賽馬會長者友善屋苑計劃——實務手冊暨實戰經驗分享》手冊（shorturl.at/p90QY）。

香港老年學會

查詢：3751 3330

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