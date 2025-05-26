明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

知多啲：建立長者友善屋苑認證

【明報專訊】面對人口高齡化帶來的挑戰，物業管理公司在社區扮演關鍵角色，承擔起照顧長者的新使命，為「照顧者」賦予新解說。

香港老年學會自2018年起與物業管理公司及其他持份者合作，制定了一套具本地特色的「長者友善屋苑量表」，涵蓋18個元素，作為長者友善屋苑的標準及指引。現時有近20間物業管理公司運用這套量表，協助營造長者友善的居住環境。香港老年學會曾舉辦建立長者友善屋苑比賽，表揚業界卓越的長者友善實踐，激勵更多公司積極參與。

除了物管，不少企業亦在各領域為長者提供貼心服務，為物管提供更大支援，伸延長者友善的服務範圍。例如有地產公司聯同社福機構及旗下商場食肆，為腦退化長者及其照顧者設立照顧者茶室，有助長者及照顧者走到屋苑附近的商場，融入社區生活。

要建設長者友善屋苑，單靠物管參與並不足夠，要讓全港社區的長者受惠，必須從體制上建立。香港老年學會將推行長者友善屋苑管理認證計劃，按「長者友善屋苑量表」為基礎，協助物管建立及改善長者友善屋苑，讓長者安享幸福晚年。詳情可下載《賽馬會長者友善屋苑計劃——實務手冊暨實戰經驗分享》手冊（shorturl.at/p90QY）。

香港老年學會

查詢：3751 3330

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞