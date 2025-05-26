明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

長者安居社區 遠親不如物管

【明報專訊】長者要安居社區，家庭支援固然重要，但社會上不同持份者通力合作，同樣不可或缺。其中，物業管理公司的角色舉足輕重。俗語說遠親不如近鄰，大廈物業保安員就是長者貼心「近鄰」。一名物管公司老闆說過，物管不應局限於以往管花草、搞衛生、修電梯等工作，更應懂得回應住客的需要，成為更專業的新世代物業管理。

過去3年，香港老年學會推行「長者友善屋苑」計劃，培訓了很多物業管理公司（下稱物管）員工，發展了一套本地化的「友善屋苑」元素。我們見證不少抱有理想的物管，為了面對老齡化社會，積極實踐長者友善措施，承擔起支援長者住客的新使命，為長輩打造貼心居住環境；例如改善屋苑設施，組織長者住客自助互助，善用居民網絡等，令人欣喜。

老牌屋苑說服業主 建無障礙通道

A物業管理公司負責管理將軍澳一個私人屋苑，樓齡約25年，是區內老牌屋苑。當年搬進屋苑的年輕夫婦，兒女已長大成人，逐漸步入老年。有見及此，A物管設立「長者關顧大使」，委任資深員工專責留意及關心長者住客，建立融洽關係，了解長者實際需求，讓公司政策及日常服務更切身照顧高齡住戶。物管注意到不少長者需要使用輪椅或助行器，在毋須花費很大開支下，為屋苑長者提供友善小改建，包括在平台修建3條小斜道，並將屋苑主要出入口的推門改為自動門，以便輪椅及行動不便人士進出。

然而，最大挑戰是屋苑每座大廈出入口均有8級樓梯，且沒有無障礙通道，使用輪椅、助行器、提重物的長者出入都甚為困難。我作為社工，見過很多行動不便、無人支援的長者，受困家中與社會隔絕，成為隱蔽老人。物管其實已有應對措施，購入樂齡科技「樓梯機」，協助行動不便者上落，但樓梯機需要預約及他人協助操作。物管期望長者住客可以更自主及更有尊嚴地居於自己熟悉地方，於是建議在大廈出入口興建無障礙通道。

這個建議面對巨大挑戰，有居民擔心大廈門口狹窄，加設無障礙通道會使出入口更擁擠；有業主擔心要分擔巨額工程費；甚至連通道設計也有不同意見，要得到業主支持似乎非常困難。不過，物管努力推動長者友善教育和溝通工作，包括舉辦多場roadshow、製作壁報和業主簡介會等。經過1年半推動，方案終於在業主大會中通過。

高檔屋苑穿針引線 長者自助互助

另一個位於小島上的高檔私人屋苑，出入交通主要靠船航。住客來自不同國家及種族，當中有不少知識分子，對物管公司服務有高要求。B物業管理公司擔任小島屋苑管理多年，對居民年齡、背景、特長和需求有詳細整理和分析。由於島上只得有限度的社會服務單位，在缺乏外援下，物管決定善用居民自身強項，於10年前成立「長者服務組」，擔當長者鄰舍中心的角色。服務組招募住戶當義工，為島上長者居民安排活動，有書法、畫藝、舞蹈、運動等，由具相關專長的住客出任導師，導師大多也是長者，助人之餘也獲得很大成就感。屋苑內的長者居民不用長途跋涉，尋求跨區服務，物管又能建立一班支持者，在與居民溝通、服務執行上事半功倍。

租置屋邨「天文台」 關顧隱蔽長者

不僅私人屋苑的物管在轉型，公營房屋也在轉型。港島區一個租者置其屋計劃屋邨，入伙逾30年，長者住戶比例極高，C物業管理公司需積極回應長者住戶要求。

屋邨成立了業主立案法團，委員大多是長者。公共房屋的居民流動甚低，大家都是開邨時搬來，居住了20、30年之久，鄰里關係甚強。而法團委員擁有強大社區關係，人脈廣泛，四面「收風」，是屋邨的「天文台」。物管明乎這點，主動邀請委員蒐集住戶意見，獲得許多真實又寶貴的建議。舉辦活動時，物管又會邀請業主立案法團協助宣傳及招募；活動門票大多數是公開派發，但會將小部分交給法團委員，由他們直接邀請邨內隱蔽長者參加，關顧那些日常難以接觸的居民。

屋邨居民年齡漸長，幼稚園也結業，邨內兒童遊樂設施殘舊，使用率低，長者運動設施卻常出現輪候人龍，早上時段尤其嚴重。因此，物管向業主立案法團建議，將兒童遊樂設施重新配置，裝上長者健身器材。然而，法團委員最初很猶豫，未接受建議。物管經過3年不斷教育與溝通，又邀請香港老年學會長者友善屋苑職員分享，最終獲得業主立案法團信任，通過建議。

文：蔡永康（香港老年學會高級經理）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞