長者安居社區 遠親不如物管

過去3年，香港老年學會推行「長者友善屋苑」計劃，培訓了很多物業管理公司（下稱物管）員工，發展了一套本地化的「友善屋苑」元素。我們見證不少抱有理想的物管，為了面對老齡化社會，積極實踐長者友善措施，承擔起支援長者住客的新使命，為長輩打造貼心居住環境；例如改善屋苑設施，組織長者住客自助互助，善用居民網絡等，令人欣喜。

老牌屋苑說服業主 建無障礙通道

A物業管理公司負責管理將軍澳一個私人屋苑，樓齡約25年，是區內老牌屋苑。當年搬進屋苑的年輕夫婦，兒女已長大成人，逐漸步入老年。有見及此，A物管設立「長者關顧大使」，委任資深員工專責留意及關心長者住客，建立融洽關係，了解長者實際需求，讓公司政策及日常服務更切身照顧高齡住戶。物管注意到不少長者需要使用輪椅或助行器，在毋須花費很大開支下，為屋苑長者提供友善小改建，包括在平台修建3條小斜道，並將屋苑主要出入口的推門改為自動門，以便輪椅及行動不便人士進出。

然而，最大挑戰是屋苑每座大廈出入口均有8級樓梯，且沒有無障礙通道，使用輪椅、助行器、提重物的長者出入都甚為困難。我作為社工，見過很多行動不便、無人支援的長者，受困家中與社會隔絕，成為隱蔽老人。物管其實已有應對措施，購入樂齡科技「樓梯機」，協助行動不便者上落，但樓梯機需要預約及他人協助操作。物管期望長者住客可以更自主及更有尊嚴地居於自己熟悉地方，於是建議在大廈出入口興建無障礙通道。

這個建議面對巨大挑戰，有居民擔心大廈門口狹窄，加設無障礙通道會使出入口更擁擠；有業主擔心要分擔巨額工程費；甚至連通道設計也有不同意見，要得到業主支持似乎非常困難。不過，物管努力推動長者友善教育和溝通工作，包括舉辦多場roadshow、製作壁報和業主簡介會等。經過1年半推動，方案終於在業主大會中通過。

高檔屋苑穿針引線 長者自助互助

另一個位於小島上的高檔私人屋苑，出入交通主要靠船航。住客來自不同國家及種族，當中有不少知識分子，對物管公司服務有高要求。B物業管理公司擔任小島屋苑管理多年，對居民年齡、背景、特長和需求有詳細整理和分析。由於島上只得有限度的社會服務單位，在缺乏外援下，物管決定善用居民自身強項，於10年前成立「長者服務組」，擔當長者鄰舍中心的角色。服務組招募住戶當義工，為島上長者居民安排活動，有書法、畫藝、舞蹈、運動等，由具相關專長的住客出任導師，導師大多也是長者，助人之餘也獲得很大成就感。屋苑內的長者居民不用長途跋涉，尋求跨區服務，物管又能建立一班支持者，在與居民溝通、服務執行上事半功倍。

租置屋邨「天文台」 關顧隱蔽長者

不僅私人屋苑的物管在轉型，公營房屋也在轉型。港島區一個租者置其屋計劃屋邨，入伙逾30年，長者住戶比例極高，C物業管理公司需積極回應長者住戶要求。

屋邨成立了業主立案法團，委員大多是長者。公共房屋的居民流動甚低，大家都是開邨時搬來，居住了20、30年之久，鄰里關係甚強。而法團委員擁有強大社區關係，人脈廣泛，四面「收風」，是屋邨的「天文台」。物管明乎這點，主動邀請委員蒐集住戶意見，獲得許多真實又寶貴的建議。舉辦活動時，物管又會邀請業主立案法團協助宣傳及招募；活動門票大多數是公開派發，但會將小部分交給法團委員，由他們直接邀請邨內隱蔽長者參加，關顧那些日常難以接觸的居民。

屋邨居民年齡漸長，幼稚園也結業，邨內兒童遊樂設施殘舊，使用率低，長者運動設施卻常出現輪候人龍，早上時段尤其嚴重。因此，物管向業主立案法團建議，將兒童遊樂設施重新配置，裝上長者健身器材。然而，法團委員最初很猶豫，未接受建議。物管經過3年不斷教育與溝通，又邀請香港老年學會長者友善屋苑職員分享，最終獲得業主立案法團信任，通過建議。

文：蔡永康（香港老年學會高級經理）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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