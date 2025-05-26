健康點滴：子宮內膜異位 嚴重可致不育

若子宮內膜是在卵巢內出現，每次經期便會在卵巢內流血，久而久之血液氧化後顏色近似朱古力，因此也稱為「朱古力瘤」，所以朱古力瘤是泛指在卵巢內發生的子宮內膜異位症。

經前開始痛 來經期間常想大便

發病率方面，大約每10個女性便有1個會有子宮內膜異位，和遺傳有一定關係，例如姊妹或母親有這問題，便有較高風險。常見症狀包括經痛，甚至經前已開始痛，或來經期間常想大便，排便的時候也會有經痛。有些人可能會在兩次經期之間有不規律出血，或性行為時覺得腹部劇痛。

雖然子宮內膜異位症大多會有症狀，但大部分病人都是在驗身時才發現，因為她們可能從小到大都有或輕或重的經痛，習以為常。但這樣掉以輕心其實有一定風險，因為嚴重子宮內膜異位症可能導致不育，此外也有可能引起併發症，例如瘀血原本淤積在卵巢內，突然穿破發炎，有可能導致急性併發症。

在大部分情况下，治療子宮內膜異位症的目的，是減輕經痛等症狀，防止惡化和復發，並減低不育風險。至於治療方案，主要視乎瘤的大小，症狀是否嚴重，患者年齡等。一般來說，首選是藥物治療，主要是含有黃體素成分的藥物，包括避孕藥、避孕針，或口服特效藥等。若藥物效果未如理想，則可能建議注射「停經針」，這是一種特別激素，可以抑制腦下垂體釋放荷爾蒙，以減輕症狀。部分病人症狀較嚴重，可能需考慮手術切除子宮內膜異位的部分，例如切除朱古力瘤，並移除由朱古力瘤引起的黏連、疤痕等，紓緩痛楚；最嚴重情况可能需將整個子宮切除。所以若懷疑有子宮內膜異位症，應及早諮詢醫生，以免惡化。

文：譚靜婷（婦產科專科醫生）

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