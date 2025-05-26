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知多啲：前列腺切除 或影響性功能

【明報專訊】前列腺癌是本港男性第3常見癌症，僅次於肺癌和大腸癌；亦是本港男性致命癌症中排第4位。

根據香港癌症資料統計中心數據顯示，2022年前列腺癌新症共2758宗，519人去世，佔男性癌症死亡人數6.21%。前列腺癌新症個案年齡中位數是71歲，而近年前列腺癌發病率更有明顯上升趨勢。2012年至2022年10年間，前列腺癌新症個案增加了69.1%。

預先儲精 保生育能力

前列腺是男性生殖系統的腺體，分泌液體與精子混合形成精液。當確診前列腺癌，可謂男士噩耗。臨牀腫瘤科專科醫生蘇子謙指，早期前列腺癌的治療方法是手術切除及電療。前列腺切除手術（radical prostatectomy）是常見的治療方法，惟手術後可能出現後遺症，包括：尿道問題（如膀胱炎、血尿、尿道收窄、小便失禁）、腸道問題（如直腸炎、腸道出血、腹瀉）、性功能障礙（如勃起功能障礙）等。

臨牀腫瘤科專科醫生陳穎樂指，患者若在術後出現失禁，會轉介至泌尿科跟進，透過盆腔練習改善失禁。蘇子謙補充，若因手術或電療影響性能力，患者如有需要可考慮服用治療勃起功能障礙的藥物。而對於有家族病史的年輕前列腺癌患者，若憂慮治療影響生育能力，可考慮預先儲精。

[健康]

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