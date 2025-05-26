明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

前列腺癌有分計 高分兇惡擴散快

【明報專訊】82歲美國前總統拜登早前公布患上前列腺癌，並已轉移至骨骼，正和家人與醫生商討治療方案。事件成為國際熱話，有人甚至猜測他在尋求競逐連任總統時已隱瞞病情。

據外電報道，用作評估前列腺癌的格里森評分（Gleason score），拜登得9分，表示癌細胞快速生長和擴散，屬十分高危。定期抽血檢查前列腺特異抗原（PSA），是否就偵測到前列腺癌？一旦隱瞞診斷、拖延治療，會面對什麼嚴重後果？

前列腺位於膀胱頸與尿道之間，是男性獨有的腺體，包圍着尿道初段，主要功能是分泌白色濃液，是精液的重要組成部分。當前列腺細胞異常生長，就有可能形成前列腺癌。此病早期症狀並不明顯，隨着病情發展，癌細胞可能會轉移至其他身體部位。

驗PSA篩檢 或出現假陰性

驗血檢測PSA指數，是篩檢前列腺癌的常用方法。香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授蘇子謙指出，定期接受PSA檢查通常可偵測到前列腺癌，若PSA指數超過4ng/ml，就需要跟進檢查以確定是良性增生或是惡性腫瘤。但確實有小部分假陰性個案，即患者的腫瘤生長中，但PSA指數卻不高，甚至擴散了亦不知，直至出現顯著病徵時才發現。至於拜登有無定期檢測PSA，是否因出現假陰性而錯過早期發現，就無從稽考。

格里森評分愈高 癌細胞生長愈快

蘇子謙又指，以一般醫學角度而言，這類癌症毋須隱瞞，因為「有得醫」，例如接受電療期間，患者仍可如常工作。此外，拜登的格里森評分屬高，它是衡量癌細胞與正常細胞之間的對比，用於判斷前列腺癌的惡性程度和生長速度。分數愈高，代表癌細胞生長及擴散速度愈快，最高分為10分，而拜登的格里森評分為9，若未有及時醫治，拖延數個月，有可能令癌細胞擴散至其他地方。

警號：泌尿問題、勃起功能障礙

香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授陳穎樂表示，前列腺癌是男性獨有疾病，早期症狀並不明顯。當男士發現有尿頻、血尿、小便斷續、尿流變弱、前列腺肥大等泌尿問題，又或淋巴痛、盆骨痛、體重無故減輕、勃起功能障礙等，就可能是前列腺癌響起警號。

陳穎樂續指，當患者出現上述徵狀，就要正視。通過一系列檢查，包括肛門指檢、PSA檢查、磁力共振掃描及抽針等，診斷是否前列腺癌。如果確診，決定治療方案時要考慮以下因素，包括癌症類型、期數、有否擴散、格里森評分、治療副作用、患者年齡、個人意願及健康狀况等。

6分或以下可監察 9分屬惡積極治療

針對前列腺癌療法，蘇子謙表示，格里森評分是重要指標。若患者分數較低（6分或以下），不影響日常生活，可暫時視為「不惡」，可以定期監察患者健康狀况；9分則屬「惡」，要積極治療。治療方案除了看患者分數，亦要視乎腫瘤大小、骨轉移分佈、擴散至其他器官的情况等，去決定如何治療。

早期未擴散 微創精準除癌細胞

針對腫瘤未擴散的早期前列腺癌病人，蘇子謙指，透過近年常見的機械臂微創手術，可精準切除前列腺癌細胞。若癌細胞已擴散，則可選擇荷爾蒙治療（androgen deprivation therapy，ADT）。原理在於前列腺癌細胞的生長主要依賴男性荷爾蒙（雄激素）作為滋養物質，荷爾蒙治療一般是透過針劑注射，降低體內男性荷爾蒙的水平，令癌細胞失去荷爾蒙供應而逐漸萎縮凋亡。

前列腺癌初期通常對荷爾蒙治療反應良好，但對於惡性程度較高或已擴散腫瘤，單獨使用傳統荷爾蒙針劑可能效果不足，需要進階荷爾蒙治療。在針劑基礎上，額外加上新一代口服荷爾蒙標靶藥物，可以更強力抑制腫瘤細胞內男性荷爾蒙生成或作用，從而達到更佳療效。研究證實，合併使用這類口服標靶藥物能顯著延長患者存活期。

轉移灶數量少 可立體定位電療

此外，若轉移灶數量不多，也可考慮採用立體定位放射治療（stereotactic body radiation therapy，SBRT）等高精準度電療技術。蘇子謙表示，SBRT針對原發前列腺腫瘤及所有影像可見的轉移灶，運用高劑量照射以消滅或控制腫瘤，不僅可提升整體治療效果，亦有機會延緩抗藥性的出現。

若癌細胞擴散範圍廣泛，化療亦是重要治療選項之一。可在荷爾蒙治療及標靶藥物的基礎上，根據病情疊加使用，惟通常伴隨較明顯的副作用。若患者有家族癌症病史，接受詳細基因檢測亦至關重要。透過抽血檢測循環腫瘤DNA或抽取前列腺癌細胞樣本，接受次世代基因排序（Next-Generation Sequencing, NGS），找出癌細胞中特定基因突變，從而制訂個人化的治療方案。

文：林康民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕前列腺 臨牀腫瘤科 格里森評分 癌症 健康 拜登 前列腺癌 城中熱問

上 / 下一篇新聞