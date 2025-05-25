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街知巷聞：在高樓林立前 記下九龍城情味

【明報專訊】目前九龍城、馬頭角、土瓜灣和紅磡一帶的市區重建項目有超過10個，「衙前圍道/賈炳達道發展計劃（KC-017）」區內街坊和商戶要不已經搬走，要不正在搬走，只有少數不願搬走。區外人對這兩條街道名字未必熟悉，但你若曾到九龍城吃過潮州、泰國菜，很可能曾到訪。其實這裏還有馳名鞋店、豆漿舖、文具店和茶莊。雖說現在到九龍城打卡，如在事物消失時才去珍惜，多看幾眼舊香港的痕迹，但總比不聞不問要好；時間不多，大概剩下30天。

接受首輪賠償 老店付費延遲搬遷

比起往年抗議聲此起彼落的其他市區重建項目，KC-017範圍內的氣氛較和諧。在市區重建局（市建局）2022年開展計劃，提出以實用面積呎價14,599元收購物業前，社會對此項目關注不多。

講錢傷感情、惹爭議。對有近50年歷史、位於龍崗道及衙前圍道轉角位的「嘉倫文具玩具精品」負責人何生來說，搬遷直接影響店舖存續。他說文具店難做，網購、工廠直銷和電腦處理文書的趨勢衝擊店舖生意，若非舖位為自家物業，恐怕近年難承擔舖租。何家近年仍蒐羅各類文具，以方便熟客需要的心態經營。他自豪地說不少經典型號的文具，恐怕只此一家有售；他們向市建局支付延遲搬遷費用，最遲下月搬走。

大部分區內店舖如嘉倫文具般，掛着「勁減！」「大清貨」「六折」等字詞，希望搬走前清存貨。記者在衙前圍道見到一間舖拉橫額，寫着「市建取巧 造低估價 強搶物業 賠償不公」。去年「龍城關注組」向市建局請願，不滿為何局方不納入鄰近九龍塘、何文田及啟德等地估價；記者聯絡關注組，惟未獲回應。

何生認為KC-017項目搬遷賠償金額不算多，不過已在市建局第一輪開價後簽紙接受條件，因不希望在第二輪開價時面對更低的金額，處境將更差。他透露，市建局第一輪呎價14,599元的賠償金額包括「相關費用津貼」，若不接受，第二輪時津貼將失效，呎價約變8000元。商舖的賠償金較多，但也面對同樣兩難，「所以點解好似唔係好多人公開反對呢，都無奈㗎，半配合囉！」

KC-017發展範圍包括衙前圍道、賈炳達道、侯王道及龍崗道之間的商舖、民居及九龍城市政大廈（下層為九龍城街市），以及賈炳達道公園範圍和打鼓嶺道與衙前圍道交界的較小地塊。涉及約123個街號樓宇和1640人，面積約37,061平方米。

路邊櫈子、天台通道 隨重建消失

九龍城區的地道特色，除了美食，還有擺在街上的櫈子和互通的唐樓天台。聖雅各福群會市區重建社區服務隊團隊主任潘子彤說，區內街坊不分族裔相處融洽，「龍崗道擺咗好多櫈喺路邊，一到夜晚無論係泰國人定係咩人，都會喺度食嘢飲酒吹水，係好難得會見到、舊區嘅景象」。

有份參與聖雅各福群會重建主題展覽「尋。常生活：訴說編織九龍城的人與事」的街坊碧蓮，建議記者上她家位於南角道祖屋的天台。「呢度天台係唔准關門，因為係一個走火通道，如果樓下火燭可以上去。你哋𠵱家可以上去睇，上面個景好靚。」她兒時會在天台玩「跳飛機」。隔日再訪，我的確能從南角道30多號的天台，走到40多號的天台，不用換梯。何生亦說，年輕時做人口普查員，同事總喜歡以天台為捷徑。然而不論是街上的櫈子，還是天台的秘密通道，都將隨重建消逝，變為高樓。

學者：重建一刀切 29年樓齡需拆

碧蓮祖籍順德，5歲隨父親標叔來港。父親曾在龍崗道開設茶樓「勝如茶室」，她小時候則在九龍城寨讀小學，常有飛機經過，課堂需暫停。她們一家大小除了幫忙打理茶室，還與樓下的潮州菜餐廳「燦記路邊雞海鮮飯店」老闆成為點頭之交。她形容這裏的街坊均能捱苦，做「揼石仔」生意或工作，且互相體諒。區內潮泰菜物價較區外便宜，美食成為香港街知巷聞特色。

她在1990年代搬到別區，仍會每周回來打理果樹和盆栽，也為先人上香。近年九龍城新樓愈蓋愈多，她觀察到不少地產商一直謀劃收購唐樓，大概是港鐵屯馬線宋皇臺站出口範圍，有趣是部分高價收沙浦道唐樓的地產商失策，最近的出口在南角道，「食咗詐糊」。

至於小業主，碧蓮說受地產商高價售樓的氣氛影響，不少人以為市建局也將高價賠償自己的物業，最終價錢有落差，大失所望。她表示自己不喜歡不斷建的高樓，但一些舊唐樓日久失修是事實，如自家的祖屋，上層有漏水問題，滲至下層市建局的辦公室，常惹投訴。她讚許聖雅各福群會的長者業主組，協助長者理解重建流程和協助搬遷事宜。

本土研究社研究員陳劍青認為，衡量市區重建成功與否的標準，應是「重建有需要重建嘅地方」，比如結構甚差、有安全風險的鹹水樓。「𠵱家就係重建咗一啲大家覺得唔需要重建嘅樓，可能只係29年樓齡（南角道聯景閣）。如果所有嘢係根據地產利益做指標，咁就死喇，唔可以祈求喺呢個思維之下，保留到社區同城市嘅資產。」

泰裔街坊互助 翻譯重建資訊

重建遷走總有人愁，現在碧蓮祖屋所在的唐樓，仍有部分「釘子戶」未接受條件搬走。在2019年重建計劃宣布開展後，泰裔街坊之間持續互助，把市建局文件翻譯為泰文的經過，讓潘子彤印象深刻。據當時媒體報道，市建局的人口登記活動通告，沒有泰文版本，經包括「舊區街坊自主促進組」和聖雅各福群會在內的民間組織爭取，局方活動才設泰文翻譯。

「我諗喺呢個區做重建，困難可能在於有啲泰國街坊或者老友記，唔係好知重建係啲咩。泰國街坊阿萍幫手翻譯資訊畀朋友，因為泰文係冇『重建』呢個詞，對佢哋係好難理解，初期好迷惘同徬徨，係唔係聽日就要搬？」潘子彤說。目前除了賠償業主，市建局為合資格租戶安排遷往公屋，但也有街坊希望原區安置，未知能否如願；不合資格租公屋的居民，則憂慮無法負擔原區新屋租金。

老店不獲邀回遷 社區難存續

市建局早前為KC-017範圍內部分商舖提供回遷方案，邀請街市食品店舖和「潮泰食品及餐飲店舖等，以優惠租金優先租用鄰街單位，過渡經營。可是，局方資訊顯示，只有約六成九龍城街市附近的特色商戶選擇參與過渡經營安排。

除了文首提及的嘉倫文具，記者也走訪有70年歷史的潮州茶葉店「源茂興記茶莊」、上述泰國街坊阿萍經營的泰國雜貨舖「J.Mon Thailand Shop」和區內開業近60年的名店「崇麟鞋業」，負責人均指沒獲市建局邀請回遷，略有不滿，無可奈何。

「冇呀，唔做喇。可惜都冇辦法喇，佢殺到埋嚟，無力反抗呀哈哈。」源茂興記茶莊第二代傳人劉先生說，他忙着清貨，下月搬走，不願說太多。熟客陳生趁店舖結業前來買茶，說這裏的「蟲屎舊茶珠」最有名，「龍香鐵觀音」也是招牌。

「搬舖唔係咁簡單，冇咩優惠畀你㗎，算啦唔使喇，又唔係飲食嗰啲。」阿萍說。她最捨不得區內泰國朋友，近日因重建影響，他們逐個逐個搬走，原來的社區網絡被打散。

只有崇麟鞋業的老闆Tella姐比較樂天，「我28號就搬去獅子石道，搵到舖，冇打算停，要自己搵呀，好彩搵到，雖然租金貴一截」。崇麟鞋業最有名是水鞋，受惠區內潮州酒樓生意興旺，上世紀伙計均來此店光顧；繡花鞋和白飯魚，也有許多人查詢。

對於「有冇得做」，Tella姐說視乎心態。「環境的確好惡劣，市道差，大家慳得就慳，但我覺得著嘅嘢依然有需要。睇吓你係想繼續經營一直做落去，定係賺大錢，賺大錢就一定唔得喇。咁我未想停，未想認輸呀嘛！」這店舖養大兩代人，遇到好業主，疫情時甚至減租共患難，Tella姐覺搬走可惜，即使曾向議員反映，政策也未願改變，嘆有賠償總比沒有好。

陳劍青說市區重建時，真正須要關注的面向，是原本的社區能否延續，「唔可以唔理呢個面向，否則件事就好虛幻、平行時空，一方面社區即將消失，另一面呢就係完全抽空呢個脈絡講人情味，其實社區係咪值得有個未來？」。「保存回憶同歷史，唔會錯嘅，但佢哋未來係咪仲有空間留喺度？如果只有佢定義嘅特色老舖可以回遷，而隔幾年就變番市價，其實只係延遲咗佢嘅死亡，幫唔到佢留低。」他最不捨大學期間常幫襯，以「焦香」口味豆漿為招牌的「義香荳腐食品」，店舖快將結業。

除了區內老店，本土研究社提出另一KC-017的隱憂。研究社發現，項目中公家地範圍（街道、公園和街市）佔面積六成，私人地則為四成。重建後，九龍城街市將在賈炳達道公園北面地盤的新政府綜合大樓重置，公園將被打散為大樓內綠化空間，恐降低公共質素，且大開免補地價的公家地，轉為私人地的先例。KC-017發展預計在2030到2038年間陸續完成。碧蓮看着祖屋一件件的舊物件，不捨得扔走，但仍笑笑口，亦帶團導賞；至少讓更多人知道，未變高樓前的社區真實存在過。

■展覽

九龍城商戶陸續遷走，日期不一。若你無緣到訪老店舖，現在有兩個展覽可參觀：

聖雅各福群會「尋。常生活：訴說編織九龍城的人與事」

日期：即日至5月31日

地點：九龍城沙浦道46號豪門地下01號

查詢：instagram.com/ursst_sjs

香港科技大學「重見龍城」攝影展

日期：即日至7月18日

地點：九龍城南角道3號地下南角咖啡

查詢：instagram.com/birdychu

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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