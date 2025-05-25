無定向學堂：申官地建無家者宿舍遭拒 標籤之外 可否多一點關懷？

選址近西九中產屋苑 議員、居民反對

同路舍宿舍申請被拒後翌日清晨，Jeff爽快應記者邀請，到長沙灣深旺道與深盛路交界，宿舍原選址旁談感受與打算。同路舍項目總監吳兆康形容，Jeff是「衝」了過去，急切想扭轉階段性挫敗，並把握為公眾教育的契機。

雖然頂着睏意和黑眼圈，記者到達後，馬上意識到宿舍所申請選址的爭議何在——這塊地皮鄰近西九「四小龍」中產屋苑，地價不便宜。我小心翼翼道：「在這些高尚住宅附近蓋無家者宿舍，的確容易引起反對。」還是觸動了Jeff表達不忿：「那盲人、傷健人士呢？他們需要居民的批准，才可以住在這裏嗎？香港人是否相信無家者該有第二次機會，重拾人生？應該趕他們到荒島上，不應該住近民居？」

目前，未有立法會議員明顯支持同路舍宿舍申請。反對該申請的立法會議員（選舉委員會）陳凱欣批評選址靠近民居和學校，容易引起衛生、噪音及治安問題，稱數天內收到大量街坊反對。立法會議員（九龍西選區）梁文廣批評選址「極不合適」，表示學校、屋苑業主法團等持份者「清一色反對」，又指同區單身人士宿舍「曦華樓」仍有空缺。

地理學有「鄰避效應（Not In My Backyard）」的概念，形容涉及厭惡設施的發展計劃，即使對整體社會有益處，容易受到臨近地區居民反對。無家者宿舍申請風波之前，兩名議員對上一次在社交媒體就無家者議題發言，是表達無家者堆積雜物困擾社區。若代議士發言百分百反映居民意見，此類宿舍如皮球般，被居民希望踢走，不要建在本區；但議員無反對宿舍本身重要性和功能。地政總署及發展局早期回覆傳媒查詢指，非政府機構或社會企業可向地政總署申請短期租用臨時空置用地，作社區、團體或非牟利用途。有關申請獲政策局支持、相關部門確認不涉技術困難，再考慮持份者意見後，處方才會進一步處理申請。

單身人士宿舍實際宿位不夠 使用多限制

這塊400平方米的官地現時被鐵絲網攔着，石屎上是雜草和垃圾，它本來有機會變成約3層高、可供70名無家者暫住的宿舍。同路舍有在旺角、大角咀等鬧市私人單位營運無家者宿舍、社區中心和社區廚房，惟機構不靠政府資助，單憑個人和企業捐款，財政頗有壓力。於是，團隊去年開始物色租金較便宜的的官地，亦整合住宿、膳食和輔導等服務，避免目前分散在不同街區，遂向地政總署申請。

Jeff說同路舍自2018年成立以來，逐步建立全人發展的服務模式，除了提供有限的住宿資源、教育和就業轉介，職員和義工亦會嘗試了解導致無家者流離失所的家庭和心理成因，希望幫助更多人結束漂泊生活，重新融入社會。

為何堅持在市區設宿舍？Jeff解釋，「宿舍靠近市區，朋友們更容易重返主流社會」。立法會資料顯示2021年度至2022年度，全港1564名登記露宿者中，1031名分布在油尖旺和深水埗區，佔總數約三分之二。同路舍亦是因為這個原因，選址在鄰近的長沙灣。

有意見指同區單身人士宿舍仍有空缺，應先善用現有資源。不過，記者比對後發現，由社會福利署資助非政府機構提供的短期宿位為228個，由機構自負盈虧營運的宿位則為394個。疫情和過渡性房屋措施推出後，登記無家者的數量在去年12月跌至672人，仍比上述兩種宿位總數多，而且此人數或遠比無登記者少；Jeff鮮少接觸已在社署登記的露宿者，東哥也發現許多無家者沒有在社署登記。

「宿位是不夠的，但關鍵亦不在數字上，而是有否關懷無家者的需要。脫離無家的狀態是好難，該問的是當無家者住進宿舍後，有否得到進一步協助，如輔導、醫療服務，宿位私隱是否足夠，又能否安心分享自己的困難。」Jeff表示，同路舍曾協助近700人入住臨時住宿，不常設年限，曾供有需要者暫住兩年；亦聘用無家者為職員，過去兩年大約每3天，有1位所服務的露宿者離開無家狀况，且能夠自理財務；若成功覓新地建宿舍，他有心能繼續推進支援工作。

「我沒預計會被大批居民和政客反對，但最終發生，也沒讓我驚訝。我尊重他們的擔憂，只是在不了解全貌時，標籤無家者，是可悲的。連我這個不懂得講廣東話的加拿大人，都可以同理無家者，然而他們不能。」Jeff嘆。他說團隊一度認為申請將獲批，因地政總署態度友善，也完成了必要程序，沒想到遇滑鐵盧。

據Jeff了解，立法會議員們反對同路舍的申請前，沒有直接向同路舍表達擔憂；而同路舍也沒有邀請議員們討論。有否想過若有機會預先溝通，申請會更順利？Jeff認為，要求資源緊絀的小型機構去說服政客及居民，是不合理要求。「向居民叩門，請求他們的准許，我們好難做到。問長沙灣居民，他們是否覺得無家者有權利住在這區？我不敢相信這是要開口問的問題。」他說，無家者與其他人不同的，只是際遇較坎坷，強調貧窮是社會而不是個人問題，趕走無家者、視之不見，不是解決方法。未來同路舍仍會積極物色適合選址。

入住「規範化」宿舍 或逐步解決無家者問題

SoCO是社署資助的3隊露宿者綜合服務隊外，外展協助無家者的另一個機構。東哥自1999年於SoCO服務無家者，他不想直接評論長沙灣無家者宿舍申請風波，不過說政府和社會各界該反思，究竟香港需要怎樣的無家者政策，目前是「有服務，沒有政策」。

以目前為無家者提供的資助宿舍為例，無家者離開臨時住宿後「再露宿」平均達3.4次，無整全政策解決露宿問題。SoCO和聖方濟各大學日前發布的《無家者康復房屋需求研究報告》指出，六成宿位最長只可以讓無家者居住半年。「太快離開，又找不到可以負擔的單位，要去捱太空倉或牀位，可能有木蚤或者好侷，如果捱不到，有機會再露宿街頭。」不少資助宿舍設出入時間限制，如上午8點要離開，晚上11點後是門禁，不利需要夜更工作的無家者。此外，多數資助宿舍的宿位設計為雙層牀，其中需攀爬上落的的上格牀不利年齡趨老的無家者。

SoCO在上述報告中提出「先安居」和「康復住房」模式，為無家者提供穩定居所，再解決其他需求（如成癮和精神健康），提供有同儕支持、生活技能訓練、心理健康服務及醫療服務的宿舍環境。東哥說，團隊稍後會約社署和議員反映建議，在倡議政策層面仍非常間接。

2018年開始，SoCO先後由凱瑟克基金和傅德蔭基金支持，及地產商象徵式收取每個單位1元租金的方式，租用11個大角咀和長沙灣的私人樓宇單位，共有53個宿位。一來，團隊希望滿足宿位需求，二來，希望帶頭示範有效協助無家者的宿舍模式，包括有多方面支援、有私隱度、居住年期上限為兩年、不設門禁時間等。

他明白有市民和議員對無家者的觀感差，惟提醒入住宿舍本身便是解決無家者相關問題的「規範化」過程。「要禁煙、戒酒。賭錢、吸毒的當然不行了，不可能拿出來啪。無論有無這些問題，宿舍都會接受他，他自願進去，正常生活，不要拿錢去賭，去喝酒，這是一個訓練，是一個過渡期，如果找到工作，或者願意做義工，貢獻社會，其實對自己、社區和社會是三贏的。」

那宿舍是否必要在市區？不同於同路舍希望市民正視無家者為社會一部分，傾向宿舍建在市區的觀點，東哥沒特別排斥把宿舍設在較郊區。不過，東哥說無家者宿舍設立在市區，的確較能符合實際需要：「近八成無家者露宿市區，是有個原因的。露宿者大概48-49%拿綜援，另外51-52%是沒有拿，那靠什麼維生呢？露宿者要做長工是很難，多數找散工，飲食、清潔、運輸，去市區才有更多職位空缺。另外的，就真的是靠『二手飯』，你想像一下市區的連鎖餐廳是很多的，這間拿不到薯條，可以去隔籬那間。而且他們的社會資源、醫療服務，通常都在市區。」

東哥以一貫禮貌微笑解釋上述情况，記者卻聽得毛管戙。常穿印着義工活動「加油站」圖案的T恤，與無家者一起為獨居長者維修的他說，SoCO支援無家者的計劃叫「曙光行動」：「希望為無家者帶來曙光，個曙光不可以只有我們，都想個社會可以參與。」

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 黃志東、李紹昌、網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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