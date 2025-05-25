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ways of seeing：中學生攝影隊 鏡頭追光 捕捉城市脈動

【明報專訊】上月底香港攝影書節，香港攝影小誌獎（學生組）由中學生包攬銀銅獎，贏過海內外大專生的作品。他們皆來自聖類斯中學攝影隊——不像一般攝影學會僅是興趣班，他們每周上一堂攝影課，拍攝校內活動作實戰。香港地讀書固然重要，藝術教育卻潤物細無聲，攝影讓社會未來主人翁多一點美感、多一點觀察。

由攝影班到攝影隊

「好像上了一課攝影堂。」攝影記者說。訪問後，記者和攝影記者留下來聽攝影隊的課，其導師是前攝影記者江智騫（Mickey），現職政府新聞處助理新聞主任（攝影），也是聖類斯中學校友。自攝影隊創立，Mickey就是導師，他在實踐中發現隊員們的用光仍有問題，今堂便講解光和圖輯。

攝影是一門跟光打交道的藝術。隨着地球運轉，陽光照射地面的角度不同，Mickey說日出與黃昏的光線適合攝影，又會發現冬日藍天更深藍。除了日光、夜光，還有攝影師自備的人造光，Mickey藉光燈、水樽和同學身驅示範一遍，既能補光又能營造氛圍。攝影隊顧問老師黃誠傑和張秀珠坐在後方，比起同學更踴躍發問：這張相片有沒有後製過？什麼時候才需要打燈？上堂前，他們便向記者打趣道，他們也是攝影課的學生。

交代以光為元素的攝影功課結束，黃誠傑旋即組織攝影隊拍攝翌日學校彌撒。攝影隊起初只是攝影班，從一開始便幫忙拍攝學校活動，張秀珠透露校長發覺攝影成品不俗，遂願意撥資源租借或購買攝影器材，逐漸發展成一支攝影隊，隸屬學生報《博藝》。Mickey在課堂上教導同學從點、線、面建構畫面，即時講評他們的攝影習作，也交付主題導向的攝影功課，「過程之間就有一個訓練，譬如他們幫學校拍一個活動，知道有什麼需要捕捉」。

大型活動磨練 拍下「決定性瞬間」

成員入攝影隊前可能只是一張白紙，記者不免俗問他們最初學到什麼最印象深刻？李卓軒本來不懂攝影，直言就是學懂操作相機；歐陽斌和吳周鵬便提到「決定性瞬間」的概念。「決定性瞬間」由法國攝影師布列松（Henri Cartier-Bresson）提出，攝影師捕捉轉瞬即逝的瞬間，一旦錯過便不復存在，攝影卻將之保留。吳周鵬拍攝相片《瞬間》時，在鄉下觀察叔叔伯伯下棋，待他們情緒最激昂一刻才掏出相機拍下。歐陽斌的攝影小誌《搵食》捕捉白鴿像人類在城市「搵食」的畫面——既有兩隻白鴿搶食，也有一堆白鴿食一隻雞翼，他亦埋伏15、20分鐘，就等白鴿去吃薯條。

黃誠傑說，學期中陸運會正是攝影隊的磨練場合，「剛剛是新同學學了一些東西，可以嘗試實踐的時間」。兩日運動會皆拍攝整日，資深成員帶着新成員兩人一組拍攝，運作亦模仿傳媒那一套，兩名資深成員擔任圖片編輯，即時處理上萬張交來的相片，運動會落幕前在運動場大熒幕展示相片。黃誠傑和Mickey也投身拍攝現場，並要求攝影隊成員試用不同角度捕捉運動會，堅拒人物排排企的「打靶相」。

譬如Mickey自身拍了一張跨欄相，角度從下而上低炒，距離十分接近主體人物，配合藍天背景，跨欄中的人物恍如飛躍。除了從有趣的角度來發掘「決定性瞬間」，黃誠傑笑言給攝影隊的自由度很大，有時會拍下同學比較尷尬的相片。成員杜依澤偶然拍下兩名童軍同學身驅向後靠倚座椅，用帽子蓋着朝天的臉，沐浴陽光之下十分寫意。

兩日運動會之間，Mickey約見成員給予意見，但更重要是成員之間互相提點。擔任過圖片編輯的成員都直話直說，這裏失焦，那裏快門慢了，提醒攝影師需要新的角度。例如有同學提交20多張連拍，但仍然是同一個動作，看起來就像看影片。杜依澤亦自首，試過沒有刪除相片，直接提交500多張相片給圖片編輯，結果遭受痛斥。

其他大型活動也是攝影隊發揮的場合。近年復辦水運會，光線從玻璃透入泳池，營造另一種攝影與光的關係；同時運動員潛入水裏，攝影師需要更專注於他們浮上水面呼吸的那一刻，才能捕捉他們的神情。成員吳周鵬的一張相片卻反其道而行，完全看不到游泳者的樣貌，反而捕捉光、游泳池和人之間創造出來的氣氛。在音樂會，攝影師走動空間較少，攝影隊便早在綵排部署不同成員在不同角度拍攝。

攝影作媒介 培養美學追求

黃誠傑執起教鞭前，從事平面設計工作，因緣際會重返母校教中文和視覺藝術。他不諱言，校內視覺藝術的課程時間相較零碎，反而課餘的攝影隊擁有空間，可以有規模、有組織地教學和練習。攝影是藝術媒介之一，他認為攝影成品相較即時，很快獲取滿足感，即使攝影易學難精，「但一開始比較容易吸引他（學生）鑽研下去」。他形容當下年輕人是「互聯網民族」，影像在生活中不可或缺，學習攝影亦逐漸引起學生對美學有所要求。

Mickey表示，學校攝影隊的風氣在日本和台灣相對盛行，例如有些日本學生自小學開始學習攝影。「其實你會想像到，為什麼日本對視覺的美感那麼強呢？因為這些是從小就開始做的。他們有這些訓練，不是要他成為一個攝影師，而是需要一種對視覺的反應。所以它（日本）很多東西，你會見到有一些鋪排，或者是一些線條。」至於台灣，因應當地學生攝影氛圍濃厚，相機公司佳能甚至在當地舉辦比賽、講座和課程，培育新秀。當香港自詡為充滿視覺文化的城市，新一代又有沒有足夠美感和相應美學去捕捉？Mickey說：「你為了一個題材拍了照片的時候，你可以有很多不同的面去看一件事，這個位置是我最想他們（學生）看到的。」

街頭尋找主題

成員攝影小誌攝影書節獲獎

攝影隊兩名成員的攝影小誌，獲得香港攝影書節香港攝影小誌獎（學生組）銀銅獎，創作源自Mickey穿針引線，讓成員參與光影作坊舉辦的攝影小誌工作坊。顧問老師張秀珠憶述，起初成員並沒方向，反而慢慢在街上拍攝，發掘出攝影主題。鄭思璡的《垃圾》獲得銀獎，是他到現場看新年煙花，煙花結束後卻發現遍地垃圾，於是他決定記錄那些垃圾，「想讓多些人知道其實垃圾問題很嚴重，所以要自己帶走垃圾，不要留在那裏」。李卓軒的《閘誌》獲得銅獎，他觀察許多店舖鐵閘擁有塗鴉，為整座城市生色不少。因此他趁塗鴉褪色、店舖易手之前，記錄那些鐵閘和塗鴉。他們透過攝影，對生活多了一份觀察。Mickey透露，攝影隊再接再厲，計劃開展菲林攝影，讓隊員更敏銳捕捉生活中的光線，並學習在黑房冲曬菲林，使用放大機擷取相片影像。

跟相機共處好一段時間，攝影隊成員認為怎樣才算一張好相片？「多人like的相片。」李卓軒不免俗說，背後想法卻跟杜依澤相似，意味着觀眾與創作者共鳴，了解所表達的想法。歐陽斌和吳周鵬認為要讓作品說話，不多加解釋，觀眾亦看得出相片的主題和重點。鄭思璡更重視視覺元素，要用光暗對比和顏色層次來說故事。固然攝影隊的義務是拍攝校內活動，但不難發現他們的攝影想法偏向紀實攝影。Mickey解釋，為建構中學生穩固的攝影基礎，故以紀實作起點，當他們有興趣進深下去，就在基礎之上添加層次，表達自身想法。黃誠傑亦笑着補充：「你看到有些同學開始說要反映一些信息，別人看到就會知道我想說什麼，你會看到有些同學偏向技術，有些同學會創作自己的東西，其實有一個光譜在這裏（攝影隊），我們又無所謂，只要不要跌爛支鏡。」

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 盧曼盈、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

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