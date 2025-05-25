料理分子：戶外野餐小食 椒麻牛肉芝士百吉圈

市集推廣食農共生

別以為到早餐店吃早餐需要很早起，台灣的早餐店由早上6時半營業至下午1時半，所以睡到中午12時還是能夠享用黃金豬扒漢堡、咔啦雞腿堡、奶油藍莓吐司、麻辣炒泡麵、雜錦雞湯麵、煙肉奶油意大利麵、肉醬意大利麵、黃金蘿蔔糕、炸薯餅、金黃雞塊、手抓餅加蛋和肉排、玉米起司蛋餅、粢飯、蒸小籠包、煎鍋貼、豆漿、鹹豆漿、古早紅茶、無糖烏龍茶、鮮乳拿鐵等等。我個人不會每天都光顧早餐店，偶然一兩次，若要計算平均的消費大概135至150新台幣（35至39港幣），包含一個主食，漢堡或麵食，加一杯飲品和小食，小食會是蛋餅或薯餅，已經很飽和滿足。不過以上食物若每天光顧，身體必定負荷不了，還是少吃為妙，均衡飲食加運動才是最重要。

當天我是單刀赴會的，賢要上班未能參與。在人頭湧湧的板橋站上車，到台北車站時大群人都在這站轉車往淡水或高鐵方向，到達紅色信義線等待捷運時又是人頭湧湧，幸好在4個站後的圓山站可以迅速下車。位於圓山站旁的花博農民市集，每逢星期六、日，上午10時至下午6時營運。不時有各縣市的農會擺賣參加，剛剛過去的5月17日和18日便是彰化縣米、蔬菜暨農特產品的展售為活動主題。這兩天的活動非常豐富，包括彰化縣米食DIY、彰化農產品促銷或試吃活動、暴打苦瓜檸檬茶DIY、香菜農產品示範和蜂蜜花粉DIY等等。在場超過30個攤位販售各式各樣產品，亦有唱歌表演和動漫人物合照活動。

農民市集的誕生是基於近年來台灣大眾更加重視「食物安全」，為了讓民眾買到產銷履歷清楚透明的農產品，且同步推廣食農共生，協助在地小農，使消費者直接向產地農民購買最安心的食材，台北市政府嚴格把關，提供產地直銷的優質農產品。

森林萬花筒 細味五大特產

當天除了是桃園農會主辦的市集，還有台灣農業部林業及自然保育署主辦的森林萬花筒市集，讓參觀的人打開五大環境細細品味﹕森林的風光、氣息、聲音、觸感與味道探索自然的千萬風景。風光方面包括現場攤位的仿森林佈置；氣息則包括大自然的香水，如台灣特有的馬告（胡椒）香水，有淡淡的檸檬清香味、柳杉木的滾珠精油、七里香萃油等；聲音則有各種植物的種子、果實或樹幹製造出的敲擊樂互動，或森林裏動物的叫聲；觸感則有水耕樹苗盆栽DIY及木筷子手作體驗等；味道則有貝果（百吉圈）及蛋糕餅乾販售。當天填了問卷後便得到了一雙台大實驗林的木筷子，這是農業部林業及自然保護署補助台大實驗林優質森林經言推廣計劃製作的宣傳品，漂亮又實用，旁邊的人看到我們拿到實物後，也跟着一起掃QR code填問卷，很有趣。

整個森林萬花筒的市集共有58個攤檔，連同農民市集，加起來也過百個攤檔，熱鬧非常。農民市集那邊也令人眼花撩亂，友人看到獨立包裝的三蒸地瓜立即買起來送贈家中長輩，我也購買了獨立包裝的蒜香豬肉條和自家製的三色糯米糕，真的很好吃。還有新鮮的大甲芋頭、新鮮袋裝白豆、水耕植物盆栽、大蕉、帶有檸檬香氣的馬告或台灣特產刺葱調味粉等等，必定令遊客大開眼界，能夠認識很多台灣的物種。

草坪廣大 人狗同樂

這個逢星期六日舉行的花博市集，還會應不同節日有不同主題，例如鬼節會有世界各地的鬼魂裝潢的食物攤檔，和讓遊客體驗台灣中元節典故和遊戲的活動，令人融入台灣本土文化。若你剛好星期六、日在台北也可來參與喔。市集旁邊是一大片綠油油的草地，民眾可以自由地躺在草地上，與狗狗共享這個空間。很多人有備而來，打開帳篷遮擋刺眼的陽光，開着電風扇在內休息；很多一家大細也在野餐墊上享用手搖飲品和在市集買回來的熟食。狗狗更是歡喜若狂的跑來跑去，與其他狗隻互動，尾巴搖過不停，「人類們」把準備好的飲用水和食物放在旁邊細心地照顧着愛犬，幸福滿滿。這區除廣大的公園草坪外，還包含周末的農民市集、MAJI MAJI 集食行樂生活市集、中山親子館、爭艷館、流行館等。

百吉圈配芝士芝麻 天作之合

我和友人們逛完市集後在草地休息、吃蛋糕和聊天，往松山機場的飛機偶爾飛過，眼看着藍藍的天；旁邊的陌生人統統躺在草地上小睡，小狗在玩弄主人的帽子；一群台灣阿嬤在後方的石屎地上跳了一個小時的舞；左後方的年輕女孩們細聲閒聊着，令我想到了這次菜式的主題。方便攜帶、美味非常的椒麻牛肉芝士百吉圈，香港人沒有台灣人那麼喜歡吃百吉圈，即貝果（Bagel）。台灣的百吉圈Q軟糯綿，這次我的配方也是Q彈軟熟的口感，高筋麵粉和糯米粉的混合便能做出這個效果。台灣的椒麻很有一手，椒香麻辣，配以莫札瑞拉芝士（Mozzarella Cheese）和炒香了的芝麻粒，天作之合。椒麻配牛肉是毋庸置疑的，若不吃牛，也可以梅花肉或雞腿肉代替；若吃素的，可以用雞髀菇切片代替。

這個椒麻醬可以多煮一些，拌麵炒菜也非常適合。這次還選用了金門高粱，這一瓶不是隨便買得到的，是我的奶奶特別送贈，泡浸烏魚子後再用火槍磯燒，停不了口。百吉圈出爐後立即塗上糖水、灑上芝麻。口感Q軟糯綿，味道鹹鹹甜甜，配上冰凍的果茶與大家一起迎接夏天的到來。

椒麻醬。食譜

【香料油。材料】

‧油……100克

‧月桂葉……1片

‧八角……1粒

‧牛至乾……2克

‧洋葱碎……100克

【香料油。做法】

1.冷鍋加入油、月桂葉、八角和牛至乾，小火加熱。

2.油熱後加入洋葱碎，炒至微金黃色後把所有材料過濾，香料油備用

【椒麻醬。材料】

‧香料油……80毫升

‧指天椒碎……3克

‧青椒碎……100克

‧蝦皮……15克

‧蒜蓉……10克

‧甜豉油……10克

‧生抽……10克

‧蠔油……10克

‧冰糖……5克

‧金門高粱酒……5克

‧烏醋……10克

‧麻香青花椒粉……2克

‧花椒油……5克

‧烘烤白芝麻粒……5克

【椒麻醬。做法】

3.把香料油以小火加熱，同時加入指天椒碎和青椒碎以小火油炸3分鐘，再加入蝦皮和蒜蓉攪拌

4.然後加入甜豉油、生抽、蠔油、冰糖和高粱酒。小火煮1分鐘後加入烏醋、麻香青花椒粉和花椒油攪拌

5.把白芝麻粒在乾鍋上烘至金黃色

6.加入白芝麻粒後攪拌，完成

百吉圈。食譜（4個）

【百吉圈。材料】

‧高筋麵粉……200克

‧糯米粉……30克

‧鹽……3克

‧糖……8克

‧水……125毫升

‧酵母……2克

‧豬油……4克

【餡料材料】

‧牛肉片……12片(每個百吉圈3片）

‧莫札瑞拉芝士片……4片(每個百吉圈1片撕成條狀）

‧糖水（糖和熱水用1比1方式攪拌）

‧烘烤白芝麻粒……20克

【做法】

1.高筋麵粉、糯米粉、鹽、糖和水混合

2.搓成麵糰後，放在冰箱冷藏1小時

3.用一點水把酵母攪拌溶化，加入麵糰內混合，再加入豬油麵糰攪拌約5分鐘

4.把麵糰平均分割成4份，搓成圓形球體，用保鮮膜蓋面，麵糰發酵30分鐘

5.麵糰壓開成長方形、放上牛肉片、椒麻醬和芝士片

6.把麵糰從下方往上覆蓋並按壓四邊，左邊的麵糰稍稍往外推開，把右邊捲到左邊，用推開的麵皮包裹住右邊的麵糰，形成一個圈的形狀

7.把已包餡的百吉圈蓋上保鮮膜發酵30分鐘。同時把焗爐預熱至200℃

8.準備一鍋熱水，加入2克的麻香青花椒粉和4克的花椒，待椒麻水煮至小滾後，把百吉圈每邊燙20秒再撈起放在焗盤上

9.以200℃（上下發熱線開啟）烤焗百吉圈20分鐘

10.烤焗完畢後在百吉圈的表面塗上一層糖水再灑上芝麻。完成

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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