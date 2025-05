【明報專訊】早兩個月在串流平台看到Doechii推出新歌Anxiety,馬上點進去聽一下,前奏竟是熟悉的鋼片琴旋律。聽到十多年前神曲Somebody That I Used To Know的編曲,卻有一把女聲輕吟「Anxiety~」究竟所為何事?然後驚覺新一代對Gotye的爆紅歌曲竟無甚印象,聽到前奏聯想到Anxiety還是Somebody That I Used To Know,竟成了劃分年齡層的新指標。