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編者話：死檔不活

【明報專訊】端午將至，幾位阿姨相約到八鄉的社區田園做天然灰水糉，拍出來的照片見天朗氣清，這幾天則翳熱有雨，而6月未到，已有戶外工作的工人中暑身亡。陳惜姿讀完工權會早前出版的《九千鴻毛》寫下讀後感——原來沉箱沒「沉」也沒有「箱」，是建造業非常殘忍的一段。翻掀可見書中夾雜舊剪報及新聞圖片檔案，新聞變舊聞，舊聞成檔案，申訴專員公署以電腦儲存太多舊檔案阻慢速度，以及舊個案已解決為由，刪除舊檔案紀錄，限制公眾取閱。李立峯回溯香港保障資訊自由發展步伐，新措施更猶如將本來看似無用閒置卻是「活着」的檔案堵「死」。

美國哈佛大學6800名海外留學生最終會否被迫離開，令人關注，林康琪則將注意力放在fact check特朗普所言南非正在發生種族清洗南非白人一說：南非沒有，加沙有；郭梓祺專欄則由18年前旅美時的一些相遇和涉獵開展，寫他對以巴歷史的思考。

政府宣布將發展熱點旅遊，馬場觀賽的話，在炎夏應該不會是首選？戲院有冷氣但去的人愈來愈少了，家明相信「靚佬湯」的《職業特攻隊》系列拍到最後仍然一夫當關，做盡所有高危動作，是有心把觀眾留在戲院的，《最終清選》真是最終？他問。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

圖˙吳浚匡

編輯˙王翠麗

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