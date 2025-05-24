明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

飲食

尖沙嘴美食：法菜遇上陳皮八角 「血鴿」妙配蠔油

【明報專訊】尖沙嘴美食熱點厚福街，最近新開了一家親民法國餐廳Cedilla。日籍主廚二本柳眞來自北海道，擁有超過20年經驗，擅長將本地食材融入傳統法國菜，讓經典法菜多添一分親切感。「因為身處香港，希望將香港飲食文化融入法國菜中。」二本柳眞每天親自到街市買餸，揀選新鮮的本地有機蔬菜、家禽、牛肉及海鮮，還會用上八角、陳皮、桂花、青花椒等中菜香料，亦會自製醃菜和醬料，讓法國菜融合獨特在地色彩。

餐廳提供的PRIX fixe menu套餐，每位$480起，包括餐前小菜、湯、自選頭盤、自選主菜及自選甜品，以及餐後甜點配咖啡或茶。如想加配海鮮菜式則每位$600起。

法式豬肉醬加青花椒 麻香冶味

記者早前試菜，頗有驚喜。餐前小菜有法國鹹蛋糕、芝士鹹泡芙和法式豬肉醬（pork rillette），其中豬肉醬加入了青花椒，麻香突出，甚為冶味。自選頭盤方面，自家製法式肉批（pâté en croûte）用上鴨肉、本地豬肉、雞肝和開心果，搭配桂花柑橘果醬，酸甜幽香。另一款陳皮醃時令蔬菜配海鮮，帶有淡淡果皮香，展現本地特色。嘗畢頭盤，隨即奉上法式粟米凍湯，使用新鮮粟米製作，濃郁鮮甜，為炎熱天氣帶來清爽口感。

來到自選主菜，首選招牌菜「血鴿」。主廚於本地街市購買乳鴿，將切好的鴿胸和鴿腿先煎後焗，再以豬血、鴿骨和蠔油煮成醬汁，蠔油的鮮味與血的鐵質完美結合，提升層次。搭配菜心等蔬菜，令法式精緻中增添本土風味。牛魔王可選本地屠宰的牛柳扒，香煎後外焦內嫩，搭配特色海鮮醬紅酒汁，味道更濃郁突出。

記者私心推介海鮮菜式，首選煎魚配自家製酸菜。主廚花5天來醃製椰菜，酸而不嗆、爽脆不死鹹，魚則選用每日新鮮時令魚，記者當日品嘗到以鮮嫩見稱的三刀，皮脆肉滑，搭配酸菜，酸香開胃，襯托出魚的鮮甜。甜品方面，朱古力凍Terrine配自家製威士忌黑朱古力雪糕，採用主廚家鄉北海道的名物「竹鶴」純麥威士忌，酒味香醇，朱古力味濃郁而不死甜，必食！

Cedilla

地址：尖沙嘴厚褔街12號藍馬商業大廈12樓

IG：cedilla.hk

註：另加一；暫於晚市營業，逢周一休息

上 / 下一篇新聞