尖沙嘴美食：法菜遇上陳皮八角 「血鴿」妙配蠔油

餐廳提供的PRIX fixe menu套餐，每位$480起，包括餐前小菜、湯、自選頭盤、自選主菜及自選甜品，以及餐後甜點配咖啡或茶。如想加配海鮮菜式則每位$600起。

法式豬肉醬加青花椒 麻香冶味

記者早前試菜，頗有驚喜。餐前小菜有法國鹹蛋糕、芝士鹹泡芙和法式豬肉醬（pork rillette），其中豬肉醬加入了青花椒，麻香突出，甚為冶味。自選頭盤方面，自家製法式肉批（pâté en croûte）用上鴨肉、本地豬肉、雞肝和開心果，搭配桂花柑橘果醬，酸甜幽香。另一款陳皮醃時令蔬菜配海鮮，帶有淡淡果皮香，展現本地特色。嘗畢頭盤，隨即奉上法式粟米凍湯，使用新鮮粟米製作，濃郁鮮甜，為炎熱天氣帶來清爽口感。

來到自選主菜，首選招牌菜「血鴿」。主廚於本地街市購買乳鴿，將切好的鴿胸和鴿腿先煎後焗，再以豬血、鴿骨和蠔油煮成醬汁，蠔油的鮮味與血的鐵質完美結合，提升層次。搭配菜心等蔬菜，令法式精緻中增添本土風味。牛魔王可選本地屠宰的牛柳扒，香煎後外焦內嫩，搭配特色海鮮醬紅酒汁，味道更濃郁突出。

記者私心推介海鮮菜式，首選煎魚配自家製酸菜。主廚花5天來醃製椰菜，酸而不嗆、爽脆不死鹹，魚則選用每日新鮮時令魚，記者當日品嘗到以鮮嫩見稱的三刀，皮脆肉滑，搭配酸菜，酸香開胃，襯托出魚的鮮甜。甜品方面，朱古力凍Terrine配自家製威士忌黑朱古力雪糕，採用主廚家鄉北海道的名物「竹鶴」純麥威士忌，酒味香醇，朱古力味濃郁而不死甜，必食！

Cedilla

地址：尖沙嘴厚褔街12號藍馬商業大廈12樓

IG：cedilla.hk

註：另加一；暫於晚市營業，逢周一休息