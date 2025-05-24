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打卡遊

冠軍攝影師教西沙取景 井頭村捕捉夢幻天空

【明報專訊】最近西沙GO PARK Aqua正式開幕，這個全新的水上活動中心，除了提供多項水上活動課程與體驗，還有不少打卡裝置。難得來到西沙，到訪新景點之餘，也不要忘記探索當地的大自然景色，沙灘大海紅樹林近在咫尺。而位於馬鞍山井頭村對出企嶺下海的小島烏洲，更有「港版菲律賓處女島」之稱，每逢潮退，在井頭村沙灘與烏洲之間便出現一條連島沙堤。迎着初夏微風，加上藍天大海綠島，絕對是打卡絕佳美景組合。今次請來國際全景攝影大賽得獎攝影師袁斯樂（Kelvin）分享，如何拍攝西沙一帶大自然美景。

曾獲2024 EPSON國際全景攝影大賽總冠軍、2020 ILPOTY年度國際風景攝影師大賽總冠軍的Kelvin，對西沙十分熟悉，其攝影作品中不乏烏洲、企嶺下海一帶的美景，2023年更舉辦過「探索西沙」巡迴攝影展覽。「以前我常到馬鞍山影相，從高處便看見西沙的景色，它的連海山景十分特別。」

日落後15分鐘或拍到「火燒天」

他教路，不論拍攝位置在馬鞍山麥理浩徑上，抑或井頭村沙灘，要呈現西沙一帶海連天的美景，最好在晴空下拍攝，因為光線是構成優美風景照的重要元素，因此必須做足資料蒐集，例如留意天文台預測日出日落時間等；甚至事前實地考察，尋找最佳角度，都能提升攝出漂亮風景照的成功率。如果想表現藍天白雲的色彩，建議最佳拍攝時間為日出後1小時或日落前1小時。「但若希望呈現色彩鮮豔的天空，則可在日出前15分鐘向東方拍攝，或日落後15分鐘向西方拍攝，在理想天氣下，甚至能拍到『火燒天』的畫面。」

手機0.5倍變焦 山水畫面增透視感

今次記者和攝影師站在井頭村沙灘，拍攝企嶺下海的風光，而眼前的小島就是一片綠色的烏洲。Kelvin指，雖然身處的沙灘並非拍攝日落的最佳位置，但夕陽餘暉仍會為天空增添色彩。以主圖為例，模特兒站在海灘淺水位置，拍攝時間為日落後15分鐘內，儘管當日受沙塵暴影響，能見度較低，仍能捕捉到magic hour的橙紅色天空，帶有點點魔幻效果。他亦分享，拍攝西沙最理想時間是5至8月，這時候四周的植物鬱鬱葱葱，最能配合藍天白雲大海的構圖；若想拍出西沙一帶的夢幻仙氣，則建議春季雲霧時段，或於晨霧剛起的時間拍攝，令畫面更具層次。

若想突顯西沙一帶的壯麗山水景色，Kelvin建議可用小於16mm的廣角鏡拍攝；用手機的話，則以0.5倍變焦來拍攝，為畫面營造張力、透視感。以圖A為例，攝影師和模特兒趁水退時，走在沙灘與烏洲之間的連島沙堤，攝影師使用12mm超廣角鏡拍攝烏洲和模特兒背面，令景致看來更寬廣，呈現出更強烈的透視感。若想將眼前美景盡收眼底的話，可開啟手機全景拍攝模式，但要注意拍攝景物或會扭曲變形。

若想在風景之中加入人物元素，Kelvin說：「拍攝人與風景的合照時，我通常以人襯景，在構圖上把人放在風景中的空白處，並將人物拍得小一點，放大風景。」再以圖A為例，攝影師在構圖上，讓模特兒站在空曠的連島沙堤上，填補當中的乏味空白感，畫面簡潔之餘也有點點人氣，突顯烏洲的開揚景色。相反，若以模特兒為構圖重心，如圖B中的模特兒站在中間，便會令畫面焦點變得模糊。

先查潮汐預報 潮退走往烏洲

要拍攝井頭村沙灘與烏洲之間的連島沙堤，Kelvin建議先到天文台網站查看大埔滘當天的潮汐預報（bit.ly/3H1EMjq），並選擇最低水位的時間到訪。記者上月中在接近黃昏6時於井頭村沙灘拍攝，屬全日潮水最低位置，水位只有0.63米，大家可趁機拍攝，不過為安全起見，必須注意天氣狀况，避免樂極生悲。另外，井頭村沙灘並非康文署轄下沙灘，不設救生員，遊玩時注意安全。Kelvin亦提醒泥灘上有貝殼及硬物，建議多準備一對水陸兩用鞋橫越連島沙堤。離開時，亦可使用GO PARK Aqua的更衣室與戶外冲身設施。

GO PARK Aqua

地址：西沙海映路9號

烏洲

位置：馬鞍山井頭村對出企嶺下海，鄰近GO PARK Aqua

■路線分享

行山高處拍攝西沙

若想跟隨Kelvin從高處拍攝西沙一帶美景，可參考他的行山路線。先在手機Google Map上設置從「NR84馬鞍山村總站」步行至「西貢麥理浩徑第4段起點」路線（途經彎曲山），全程需時約2小時7分鐘；回程時則設置從「西貢麥理浩徑第3段（終點）」步行至「GO PARK Aqua」，約需56分鐘。

文：彭堦琛

模特兒：伊喬

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]

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