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開眼 玩樂擴志

手機遊戲解謎 探索香港仔「漁」樂無窮

【明報專訊】東京地下鐵自2014年起不定期舉行「東京METRO地下謎招待狀」的大型解謎遊戲，玩家購買遊戲套裝後，按指示走訪不同地鐵站，解開一連串謎題，就像在城市中玩的大型treasure hunt。

原來香港也有類似遊戲，「島聚」是一款結合香港各地歷史文化的解謎手機遊戲，最近與香港仔中心合作，推出以香港仔為背景的全新故事，遊戲路線涵蓋區內多個景點，讓玩家遊玩的同時探索香港仔的漁港和廟宇文化。

為響應政府的「無處不旅遊」政策，香港仔中心最近與解謎遊戲「島聚」合作，推出繼「島聚：長洲篇」後的全新篇章——「島聚：香港仔篇」。島聚的研發者李嘉𠎀（Nero）表示：「我們希望以一種新鮮、互動、有趣的方式，讓參加者認識香港各區背後的故事和文化，所以除了App，我們亦準備了實體配件如地圖、解謎卡，讓大家親身走入社區，邊玩邊發掘社區特色。」遊戲劇情會引導玩家前往現實中不同的戶外景點互動解謎，除了可以遊覽沿途風景，亦能從劇情中了解各區的歷史文化和趣事。

雙人遊戲 解開盧亭之謎

「島聚：香港仔篇」以香港仔中心附近景點為主軸創作，Nero說劇情靈感取自香港民間傳說「盧亭」。清代筆記《廣東新語》記載，盧亭是一種居住在大嶼山一帶、半人半魚的神秘生物，甚至相傳是香港蜑家人（水上人）的祖先。1993年10月13日《南華早報》報道指有漁民捕捉到盧亭，更附有大批人群聚集在碼頭等候盧亭的照片；但當漁船到岸後，船上漁民宣稱已把盧亭放走，認為捕捉到自己祖先乃不祥之兆。Nero根據這個如幻似真的傳說來創作，加入手遊與解謎元素，玩家扮演見習神明「阿抌」與「鍾Bell」，前往香港仔執行任務，幫助一條想成為盧亭的釘公魚「小釘」，逐步解開盧亭之謎。

「島聚：香港仔篇」是一款二人合作遊戲，玩家先下載手機應用程式，並在旅遊網上平台訂購遊戲包（每份遊戲包$78，供兩名玩家遊玩），然後在預約日子前往香港仔中心島聚專屬櫃，以取件碼提取遊戲包，包括遊戲手冊、地圖和解謎工具。兩人以手機掃描手冊上的二維碼後，便能根據故事劇情與指示，從香港仔廣場開始約45分鐘的解謎之旅。

探索區內廟宇尋找提示

遊戲開始，阿抌與鍾Bell為了向眾神打聽盧亭的消息，決定拜訪香港仔各個廟宇古蹟，當中最著名的莫過於香港仔天后古廟。華人廟宇委員會的資料顯示，香港仔天后古廟屬3級歷史建築，據廟內咸豐元年（1851年）對聯推算，廟宇已有170多年歷史。屋頂屬硬山式，正脊為花脊；主殿建築形制為兩進三開間一天井，天井處設有「龍堵」（青龍）、「虎堵」（白虎）灰塑、博古、花瓶（平安）、鹿（福祿）、蝦及蟹（科甲）等吉祥物元素，古意盎然。天后娘娘為漁民的守護神，古廟位置原本靠近海邊，但因1970年代的填海工程，現已遠離海岸線。

相比莊嚴神聖的天后古廟，同樣曾位於海邊的海王大神廟，現時以獨特姿態佇立在馬路邊。廟宇佔地極小，內部裝潢簡單，迷你得只有約一個成年人高度，乍看還以為是路邊的算命攤檔。根據廟宇現場資料顯示，廟宇供奉的「海王爺」原在此處的海邊拾獲，並簡單供奉，至今已78年，可謂見證香港仔海岸線的變遷。

香港仔特色廟宇還有「廟仔群」，斜路兩旁排列的紅綠小屋供奉不同神明，包括北帝、土地公公、觀音、關帝等。玩家將運用在遊戲過程中學到的廟宇知識解謎。

舊照比對香港仔地理變化

隨着故事推進，玩家將前往避風塘旁邊的香港仔海濱公園。除了從劇情中了解當地漁港故事，公園中沿海的行人道亦設有資訊牌，介紹各種漁港小知識，包括龍舟、漁業漁船發展等，讓遊人一邊欣賞避風塘景色，一邊了解歷史。園內的香港仔海濱展覽亭現正設置全新展覽「香港仔避風塘一帶昔日照片」，分為景、情、人、憶4個主題，除了展出1930至1980年代香港仔避風塘一帶的舊照，還有「昔日海岸線與地標」地圖，讓觀眾透過比較1950年和今天的海岸線地圖，了解香港仔的地理變化。

最後阿抌與鍾Bell能否幫助小釘？「盧亭」又會在哪裏現身？這裏先賣關子，且看大家能否成功過關！

島聚

訂購連結：bit.ly/3GVKq6K

查詢：3612 9086

「香港仔避風塘一帶昔日照片」展覽

地址：香港仔海濱展覽亭

香港仔海濱公園

地址：香港仔海傍道

香港仔天后古廟

地址：香港仔大道182號

海王大神廟

地址：香港仔南寧街2號

廟仔群

地址：香港仔大石角休憩花園

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

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