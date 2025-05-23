明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 數碼跨界

故宮館專題展「沒文物」 聲畫互動探索「紋脈」

【明報專訊】行入博物館，看什麼？自然是看文物。那麼，你可曾想過故宮博物館共有多少件文物？資料顯示，北京故宮博物院現有藏品共186萬餘件，香港故宮文化博物館則有千餘件永久館藏——眾多文物，你見過多少？

「每一次展覽，最多可以展出其中1%，仲有好多文物都匿埋喺庫房入面。」香港故宮文化博物館首席設計師鄭寶珊說。匿在庫房深處的文物，如何與觀眾見面？「文物數碼化」或許可以提供一種答案。香港故宮正舉行「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」，以「紋樣」為主題，在光影聲色之間，文物原來還有另一種「看」法。

不如從故宮的「文物數碼化」說起。「將文物digitalize，在內地叫數字化，在香港叫數碼化。」展覽技術支援經理黃誠鏗分享，北京故宮有個「數字與信息部」，專門從事文物的數碼化工作。實體文物經過拍照、掃描、3D建模等過程，成為雲端中的「數字文物」，觀眾不必親身走入博物館，只需透過屏幕，便可見到文物的模樣。北京故宮博物院2019年起推出「數字文物庫」，庫中有186萬餘件藏品的基本信息，還有超過10萬件藏品的精細影像。「展廳中可以擺放的實體文物數字有限，但數碼化之後，文物就可以傳播得很快、很遠……在不同維度，令更多人得以接觸到博物館的更多內容。」黃誠鏗說。

香港故宮亦跟上「數碼化」的潮流。鄭寶珊介紹，儘管香港故宮不似北京故宮，「數字文物庫」尚在建設中，但「如果你上番我哋網頁，都可以見到之前展覽嘅資訊」。原來，香港故宮網頁中藏了一個「虛擬博物館」，其中錄入了當期及過往展覽的影像資訊。觀眾只需移動滑鼠，便可「滑」入展覽，在虛擬實境中漫步欣賞文物。然而，隔着熒幕望展覽，見到文物與介紹，卻始終少了幾分「沉浸」——博物館的燈光與冷氣、文物在玻璃罩上的反光、往來觀眾的腳步，還有見到文物時情不自禁屏住的呼吸……眾多無法「數碼化」的觀展體驗，又要如何帶給觀眾？

抽取「數字文物」紋樣 沉浸體驗龍飛蝠舞

不妨給「數字文物」加上動畫、聲音與互動裝置，找一個主題，做一個「沉浸式展覽」──「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」就此誕生。香港故宮文化博物館館長吳志華笑說，這是個「『沒有文物』的文物展」。黃誠鏗詳解，在文物數碼化過程中，研究人員發現許多文物都有相似的紋樣，「但在一般的展覽中，你很難單獨將紋樣抽出來，去對比不同時期的紋樣；對於一般觀眾而言，紋樣也只是一個平面的graphic」，因此是次展覽從不同年代、不同類型的「數字文物」中抽取紋樣，並打造不同沉浸式效果。

走入展覽，首先闖入眼簾的是從地板延伸至天花的蟠桃與蝙蝠、祥雲與海浪——這是展覽單元一「流光溢彩」，觀眾若跟隨指引邁開腳步，行經之處，蟠桃結果、祥雲流轉、浪花停止。香港故宮文化博物館研究員侯怡利解說，桃、蝠、海浪與雲紋，都是文物中常見的紋樣，「桃子，寓意多壽；蝙蝠則諧音『福』，海浪和雲紋，代表福山壽海，寓意吉祥」。其中，海浪與雲紋又經常出現在皇室的器物與服飾上，「因為龍會飛天、會下海」。與觀眾互動的紋樣，在展廳1的文物「過枝桃蝠紋盤」與「明黃色雲龍紋男夾朝袍」中可以尋見。

按港展品增單元 可往相關展廳看實物

鄭寶珊則格外鍾情單元四「錦繡紋章」。暗黃與深藍的燈光相繼出現，照亮懸掛於展廳中的重重紗幔。紗幔與地面上，有寓意長壽的竹柏與松鶴，還有朵朵錦繡的蘭花。鄭寶珊說，此處的紋飾來自展廳2「紫禁一日──清代宮廷生活與藝術」展覽中的「松鶴紋老旦帔」，其中體現出古代服飾的紋樣美學；觀眾若是走近紗幔，紗幔上的花草紋樣將與觀眾互動，伴隨觀眾的動作開枝散葉、移動。

展覽共有7個單元，在黑暗的展廳中掀開重重單元門，92台投影機打造出沉浸效果，觀眾時而在碩大的青花瓷盤旁觀察枝葉生長；時而端坐故宮藻井中望蛟龍游動；時而又可倚靠窗欞靜待「故宮貓」經過……鄭寶珊說，「『紋』以載道」由北京故宮團隊打造，早前曾在深圳、蘇州等地展出。而是次來到香港並非原樣複製，而是之前展覽的「升級版」，並根據香港故宮展品增設多個單元，以帶給本地觀眾——「尤其是年輕觀眾」——更好的「沉浸體驗」。

眼見觀眾每時每刻都舉起手機拍照錄影，記者不禁疑惑——「沉浸式展覽」，沒有文物，只有體驗，是否可以等同於「打卡展」？「打卡」之外，觀眾又可收穫怎樣的體驗？鄭寶珊表示，縱然展覽中「處處是打卡位」，但展覽絕非「只為打卡而設」——「我哋香港故宮有9個展廳，得呢個展廳冇文物，全沉浸式，反而有佢嘅獨特性喺度」。她續說，展覽中出現的紋飾，不少都可在其他展廳中尋到對應文物，「觀眾行完幾個有文物嘅展廳，來到展廳7，又可以relate（聯繫）到之前嘅展覽，係種唔同嘅體驗」；展覽中亦輔有文字介紹與語音解說，供觀眾「打卡之外都可以攞到知識」。

黃誠鏗補充，從技術角度看，近年處處湧現的沉浸式展覽「並不是新嘢」，但伴隨近年的科技發展，「例如AI的出現」，「令一些技術上的問題愈來愈容易解決，所以沉浸式科技也愈來愈容易被運用到不同地方，包括博物館、文物保育、如何改善觀眾觀展體驗」——「既可以打卡，又可以見到文物，還有不同體驗供觀眾選擇……從當代角度看博物館，這或許是未來的發展趨勢」。

「紋」以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展

日期：即日至10月13日

時間：上午10:00至晚上6:00

（周一、三、四、日）上午10:00至晚上8:00

（周五、六及公眾假期）

地點：九龍博物館道8號香港故宮文化博物館展廳7

票價：70至90元（標準門票）

詳情：bit.ly/3SbKJN6

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

相關字詞﹕數碼跨界 沉浸式展覽 「紋」以載道 文物數碼化 香港故宮文化博物館 開眼

上 / 下一篇新聞