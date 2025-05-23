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開眼 建築

世博廁所各色想像 見「生活設計」力量

【明報專訊】在大阪世博會場中游走，除參觀各個展館，最常去的地方竟是洗手間。正因如此，我意外地發現場內某些洗手間比展館更具特色——甚至有一兩個，令我覺得比某些國家館更值一看。每一個洗手間都讓我大開眼界，從建築設計的角度看，它們展現了「多元而合一」（Unity in Diversity）的大阪世博設計理念，兼具包容、性別友善與創新，多功能又充滿實驗性，更不用說在與自然融合和可持續概念上的貫徹。後來翻查資料才知，這些洗手間其實是為了呼應大阪世博「為我們的生活設計未來社會」主題而舉辦的公開設計比賽中的優勝作品。所以如果你在世博預約不到任何展館，或實在受不了每個展館要排隊一小時的煎熬，不妨轉個方向，去看看那些幾乎不用排隊、設計卻一樣精彩的洗手間。

（1）夢洲的海市蜃樓

「夢洲的海市蜃樓」以3D列印聚碳酸酯板構築，其牆體呈半透明波浪狀，陽光照射下如水面折光，映射出周圍風景與人影，營造出若即若離的空間感。佈局採環狀展開，男女廁、無障礙設施與全性別空間錯落有致，兼顧功能與流線。

此建築材質輕巧易拆，展後可循環再用，體現對臨時建築與可持續設計的雙重思考。整體如其名，彷彿幻象浮現於城市邊緣，在日光與時間中緩緩消散。

（設計：PONDEDGE＋farm＋NOD）

（2）殘念石之庭園

位於「殘念石之庭園」的廁所，以被遺忘的歷史石頭——約400年前為大阪城開採卻未被使用的「殘念石」為核心，構築出融合記憶與自然的平靜空間。設計採用圍繞式空間組織，串連無障礙、家庭及多元性別設施，體現共融精神。此處不止供如廁，更是歷史回聲與未來願景的交匯點，成為讓人深刻感受到自然與人類「生命連結」的場所，呼應世博主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，喚起人們對文化傳承、自然共生與日常感知的重新想像。

（設計：Studio mikke＋Studio on_site＋Yurica Design and Architecture）

（3）大自然與人之（洗手）間

建築師首先以挖泥機塑造出高低起伏的地貌，再將挖出的泥土直接用來建造廁所的牆身與屋頂。這個設計背後的理念，是希望回應人類在建構世界的過程中，與自然產生的斷裂關係——而這種做法正是為了淡化那種距離感，喚起人與自然共生的可能。地貌上方覆蓋一層大面積的金屬網棚，波浪形態懸浮於空中，既是遮蔭結構，也讓廁所自然地融入整個環境。網棚設計，讓藤本植物沿支撐結構攀爬生長，與整個地貌融為一體。

（設計：Schenk Hattori＋Niimori Jamison）

（4）夢洲之庭

夢洲之庭以大阪夢洲在世博前的原生生態系統為靈感，鋼結構配合摺疊的鋅鐵板，展現質樸之美。

其平面佈局為呈放射狀展開，從廁所群中心向外延伸，然而從人眼視角觀之，卻轉化為折線與銳角交錯的建築，因着它的反光材質，把陽光多角度反射，從遠處都看到耀眼的它，帶來強烈的視覺效果。設計採單向流線，用者由一側排隊進入，穿越各自獨立的男女廁格後，於中央共享洗手空間交匯，再由另一側離開。中庭佈置有碎石植物與棕櫚樹，形成一片寧靜的綠洲，洗練中見詩意。此空間既強調功能效率，又於流動與停留之間，編織出一場精緻的建築體驗，突顯日常設施亦可具備設計深度。

（設計：GROUP）

（5）白塔之間

由一系列高低錯落的大小相近的全白D形模組組成，從遠處望過去，彷彿是一座微縮城市。此設計源自對「建築標準」的反思——人類的多樣性，無法再被單一模式定義。在規劃世博會廁所時，建築團隊與視障者、聽障者及坐輪椅者舉行研討會，並考慮性別、文化與宗教差異，提出新的公共設施類型學（typology）。獨立又連結的D形體，構成彼此差異卻共存的風景。廁所不再只是功能空間，而是關於共融與空間詩意的建築實驗。

每個如廁的空間感各有不同，令我想起建築大師Peter Zumthor於Therme Vals溫泉浴場中那些「小房間」（block）——互相串連但又相對獨立的空間。這些「小房間」空間大小、光線、高度各異，形成連續卻又多變的空間體驗。

（設計：斎藤信吾建築設計事務所＋Ateliers Mumu Tashiro）

（6）城市中的導航節點

此座多色彩構築的多功能廁所裝置，不僅應對基本所需，更透過彎曲且具引導的建築形態，自然地組織人流動線。

鋪地以粗體文字與箭嘴構成清晰的導向系統，指引訪客前往「森林」、「休憩區」、「急救站」等區域。立面以紫、黃、綠等金屬波紋板構成，配合流線幾何語彙，營造出一種充滿遊戲感的都市界面。

這設計呼應由美國建築師Denise Scott Brown等人所著的Learning from Las Vegas中提出的「Decorated Shed」（裝飾棚）概念，藉由色彩、圖像與符號語言，將日常建築昇華為城市導航節點。另外，男女廁分設、洗手區共享，亦體現效率與包容的共生策略。

（設計：山田紗子建築設計事務所）

（7）讓小朋友流連忘返的廁所

巨型帳篷結構幾乎覆蓋整個場地，帳篷上縫有紅橙黃漸變色的輕盈布料，白天時，當自然光透過天幕投射到地面，讓人恍似置身暖和空間，建築師以毛皮般的屋頂、蜿蜒曲折的長櫈，激發視覺、觸覺、聽覺與嗅覺，成為五感參與的空間經驗，令人瞬間忘記自己正身處「廁所」。這種軟化建築硬繃繃感覺的處理手法，也是建築師對未來公共建築的看法。

帳篷下是圓形遊樂及休憩區，中央彈網讓孩童自由奔跑，彩布映照下自然光影賦予空間活力與輕盈。由內至外的開放式設計打破傳統如廁空間的封閉與尷尬，營造親切、包容、具社交潛力的日常場域。無障礙洗手間、哺乳室與靜音房等照顧不同用家，但開放式動線令男女區域界線較模糊，偶會誤入，但這「彩虹廁所」仍是世博最具人情味與空間想像力的設計之一。

（設計：大西麻貴＋百田有希/o+h）

（8）色彩斑斕的「代謝派」洗手間

這組色彩斑斕的廁所建築群以簡潔幾何形態構成，回應1970年大阪世博的「代謝派」精神。建築以積木式模組構成，可重組亦可遷移，矩形量體搭配半透明幾何形天窗營造強烈視覺衝擊。開放式佈局打破傳統性別界限，鼓勵自由走動與包容共存，但入口設計較為開放，部分廁格性別標示相對細小，曾見有使用者因而走錯，提示系統仍有改善空間。最破格是無傳統洗手盆的洗手區設計——水直接落在具排水功能的地面，令空間更潔淨簡約。廁所外觀是一個沉甸甸的金屬盒子，內部卻因自然光灑入而顯得通透明亮，營造內外反差的空間。

（設計：米澤隆建築設計事務所）

（9） 「水的循環」階梯舞台廁所

這個木結構廁所，以「水的循環」為靈感核心，構築出一座可登高的山丘。階梯結構讓人歇息，亦象徵雨水流轉的軌迹。它的動線設計一氣呵成，使用者從山丘側進入，穿越共享洗手區後，往水池的方向緩緩步出，驀然回首，發現身在山丘之下。

步上屋頂，更可遠眺世博正中心的森林，頂部配以陽傘，成為觀賞與休憩之所。屋頂的雨傘，象徵雨水由天而降，其流向正好順應樓梯的坡度，一路滑落至平台下方的三角形小水池，喚醒人與水的親密連結。

（設計：KUMA & ELSA）

公共建築設計的另一種可能

近年亦見香港推動不少設計比賽，例如「廁世代PT 2.0．公廁設計比賽」，其中以「管水母」為靈感的作品引起公眾關注，展示了公廁設計的另一種可能。這些創新設計不但為城市注入活力，也反映出公廁不止是功能設施，更可以是連結人與空間、環境與文化的平台。

未來，或許我們可以期待更多具開放性的設計比賽，讓來自不同背景的設計師重新想像這些日常空間，在功能與詩意之間找到平衡。這不僅提升了如廁體驗，更讓我們重新思考：公共建築，是否也可以是市民日常中最親近、最有人情味的設計？

文、圖：童昭安（香港大學建築系助理講師，近年關注科技如何影響建築界）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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