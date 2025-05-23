【香港】《ARIKA》：超越語言的跨界演出

進入場館後，斜線形的舞台將觀眾分成兩側，彷彿在暗示演出的根本性質：當代舞與饒舌藝術的斜槓實驗。出於好奇，我在網上搜尋他們在其他地方演出時的舞台設計，發現兩端沿襲了微型舞台的設計，而這次的斜線設計則巧妙地迎合了大館F Hall中的柱子，這一香港獨特的設計意外地為舞者創造了三維的分層空間，讓島地保武與環ROY時而消失，時而突然重現於觀眾的視線中。

「ありか（Arika）」在日語中有多重含義，包括「起源」與「去向」，這恰好涵蓋了作品的起點和持續進行的雙重意義。在對談中，創作者提到「舞蹈、音樂與文字的本質皆為溝通」。《ARIKA》源於他們對藝術起源的追問，並不斷回到根基的探索。演出的內容通過舞蹈和音樂的融合，呈現出對溝通本質的實驗。舞者的每一個動作和說唱的每一句話都在不斷交錯，形成了一個動態的藝術網絡，隨着演出的推進而不斷擴展。而饒舌歌手的舞動與舞者的演唱，則呈現出一種創作對話的推進，正如他們提到的那樣，他們視彼此的演出為「最純粹的身體表達，從中尋找一種去角色、去疆界的表演形式」。

饒舌作為本作的核心之一，沒有字幕的情况下，演出中的語言——日語，對許多香港觀眾而言，或許成為了一道障礙。習慣依賴文字或對白作為閱讀劇場的觀眾，可能在整個演出中感到焦急，急着想尋找字幕或低頭查看場刊中的歌詞翻譯。然而，即便找到翻譯文字，演出的即興部分也無法如願地看到翻譯。對於完全不懂日語的我來說，除了環ROY一開始提到的幾個數字和星期幾這些香港人可能熟悉的日語單字外，我幾乎聽不懂整場演出的內容。然而，音樂和肢體語言讓我在腦中補充了他們的文字內容，突然間語言的障礙似乎因為他們的肢體和音樂而被消除，這種猜測甚至使觀賞過程變得更有趣、更具互動性，形成了直觀的情感交流，傳遞出更為強烈的情感。

當代舞與饒舌的跨領域創作，若不小心便容易變成無厘頭的組合，如功夫與足球或瀨尿蝦與牛丸，有兩頭唔到岸又夾唔埋的無厘頭感。然而，《ARIKA》則通過意象、語言與身體的交替，流暢地展示了跨域合作的互動性。演出中未流露出一絲勉強合作的突兀，這或許是他們長時間相互了解、共同探討劇場可能性的美好成果，超越了語言，回到了演出的本質，並擴展了劇場創作的疆界。

文：林欣傑（媒體藝術家，Dimension Plus藝術總監。IG@keithlyk）

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