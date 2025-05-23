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開眼 一場show一次旅行

維也納席勒肖像畫 早逝奇才最後慰藉

【明報專訊】1914年6月28日，在薩拉熱窩，青年向奧匈帝國王儲射出的子彈，將第一塊多米諾骨牌推倒——帝國動蕩、一戰風雲自此湧起。那年，戰火尚未燒到身處維也納的年輕畫家席勒（Egon Schiele）身旁，他與來自中產家庭的少女Edith Harms相識，並於次年步入婚姻。

未幾，戰火蔓延，婚後第3天席勒便被軍隊徵召。之後的兩年時間，陪伴Edith的只有席勒留下的素描本——「帶着這本書真是個好主意，我從書寫中得到很多安慰……我不會將這本書稱作日記，它是一本慰藉之書」。此刻，這本寫滿孤獨與思念的「慰藉之書」，正同席勒生命最後4年的畫作一起，靜靜躺在維也納列奧波多博物館（Leopold Museum）裏。

「我們最初的計劃是以席勒與妻子Edith的日記為中心……然而，展覽的範圍逐漸擴大，涵蓋了席勒生前最後階段（1914至1918年）的所有作品」，展覽聯合策展人Jane Kallir說。這本由席勒夫婦共同書寫的日記，實在不算厚——1917年，席勒離開軍隊，回到維也納，回到妻子身邊，專心繪畫，但命運的車輪仍將他們重重輾過——1918年流感大流行，那年秋天，席勒與已有6個月身孕的妻子相繼離世，「慰藉之書」還未寫完，兩人的故事也戛然而止。

後世提起席勒，總帶着幾分惋惜——28歲便早逝，卻成為早期「表現主義」（expressionism）的代表人物。如若可以延長生命，他會否取得更高的藝術成就？至於席勒的畫作，則總被冠上「性感」甚至「色情」的標籤——與模特兒情人的曖昧關係，曾因在公共場合展示色情圖像被囚，還有畫中那些赤裸的身體……「通過展覽，我希望人們能全面思考席勒，而不僅僅視之為『少年天才』。他的早期作品，確實受到青春期與外界關注的影響，但伴隨成長，作品也在不斷發生變化。」Jane Kallir說，展覽聚焦席勒生命最後4年，因為「席勒的道路，反映了我們所有人在成長過程中都會經歷的過程」，開頭重要，結尾也重要。

「變形」自畫像 告別青少年的自我

生命的最後4年，席勒畫了些什麼？Jane Kallir提到一幅自畫像Transfiguration（The Blind II）。Transfiguration，變形，畫中兩人肢體扭曲、表情破碎，一人站在地面，似乎更為穩定，另一人則飄浮在空中。兩人——其實都是席勒——背景凌亂而瑣碎，若用表現主義去解讀，大概可以反映出畫家內心的混亂。Jane Kallir解釋，這幅自畫像創作於席勒決定與Edith結婚的時期，「可以解讀為進入成年的隱喻：席勒自此告別青少年的自我，試圖擴大對世界的理解」。Jane Kallir還看到席勒的「自我對峙」：與舊情人的分離、與妻子的婚姻、世界大戰給生活帶來的改變，「令他不得不適應全新的環境和角色」。

決定結婚後，席勒不再畫情人，而是畫妻子。然而，藝術家愛的是畫中那人，還是繪畫本身？展覽中，有席勒為Edith畫下的多幅肖像，Jane Kallir提到其中一幅繪於1915年的Edith Schiele in a Striped Dress, Seated，畫中的Edith穿著條紋裙和綠色外套，望向一旁的眼神中似乎有種說不出的情緒。Jane Kallir說，那或許是哀傷。出生於中產家庭的 Edith，在家人保護的環境中成長，卻在與席勒結婚後陷入長期的孤獨，「儘管對席勒充滿愛，但Edith很快意識到，席勒對藝術使命的追求超過了對她的愛」。在Jane Kallir眼中，Edith的哀傷縈繞在席勒為她畫的每一幅肖像中，敏感的席勒捕捉到妻子的情緒，並用感性的手法，將這種哀傷凝結在畫中，「這讓席勒的藝術變得更具同理心，也推動了他從1916年起成為成功的肖像畫家」。

平衡寫實與象徵能力

作為肖像畫家，席勒畫自己、畫妻子，也畫身邊的朋友和其他藝術家。展覽中，有他生命最後階段為奧地利畫家Albert Paris von Gütersloh繪下的肖像。畫中的Albert 坐在一片如火海般的背景中，眉頭皺起，兩手像在空中揮舞。Jane Kallir解釋，席勒生命晚期的作品變得更為寫實，但又呈現出典型的表現主義特徵，「例如這幅畫中狂野的厚塗與鮮明的色彩……展現了他平衡寫實與象徵的能力，並暗示着如果他沒有去世，未來可能會走向何方」。

給Albert的肖像，是席勒人生最後的作品之一。之後不久，他便在病痛中結束了短暫的生命，為世界留下了作品、遺憾、未完成的神秘，還有眾多自畫像中那個睥睨的眼神；同年，一戰結束，奧匈帝國解體。遙想1909年，席勒離開了學院，聯同眾多反叛主流的學生一起創辦Neukunstgruppe（新藝術組織）。他在組織宣言中寫到：「藝術家透過作品展現人生中某個時期的部分經歷；藝術家生命中的一次重大經歷，標誌着一個新時期的開始。」讀來似是一語成讖。

CHANGING TIMES: Egon Schiele's Last Years: 1914 -1918

日期：即日至7月13日（逢周二休館）

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：列奧波多博物館（Museumsplatz 1, 1070 Wien）

詳情：bit.ly/43krtlS

[開眼 一場show一次旅行]

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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