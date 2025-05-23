廣東美術百年大展登港 「嶺南派」名作匯集 細味粵藝術多元與革新

「其命惟新——廣東美術百年大展」正在香港會議展覽中心舉行，透過160餘件作品，或許可以與百年來的廣東藝術家隔空對話，一品鹹淡水交匯間的嶺南藝術風情。

以畫表政治態度 何香凝獅畫「形神兼備」

提起廣東美術，或許最易令人聯想到「嶺南畫派」。誕生於清末、由高劍父、高奇峰、陳樹人等廣東畫家開創的嶺南畫派，順應當時蔓延至整個社會的改革風氣，在廣東美術史掀起一場「革命」——日本畫的寫實、西方水彩的艷麗，被他們注入水墨畫中，手中筆、畫中景，也變成他們回應社會變遷、表達自身觀點的武器。展覽「藝術革命」單元，有高劍父的《飲馬渡關圖》，長卷之中，一人一馬立於山水間。導賞人、廣東省美協主席林藍介紹，該畫創作於第一次世界大戰的背景下，「飲馬渡秋水」典故來自邊塞詩人王昌齡的《塞下曲》，牽馬飲水後，士兵將渡過秋水往前線，「他用國畫表達了對戰爭的想法」。

同樣用畫作表達政治態度的，還有嶺南畫家何香凝。出生於香港的她，曾經賣畫支持辛亥革命與婦女運動。何香凝尤愛畫雄獅猛虎，廣東文聯主席、導賞人李勁堃形容，何香凝的獅畫「最形神兼備」。高劍父的畫附近，有何香凝的名作《獅》，畫中雄獅爪牙鋒利，目視前方，眼神堅定。林藍說，何香凝將獅子的眼睛描繪得具象而立體，是西方油畫的畫法；淡淡暈染的天色，則是日本畫風格；獅子腳下的土地用水墨勾勒，「是南宋畫法」。

留法畫家林風眠 帶回西方美術教育

說廣東美術，怎能不說林風眠？同為清末廣東畫家，林風眠不屬嶺南畫派，卻有着相似的藝術倡導。李勁堃說，林風眠成長於「藝術觀點最激烈的時期」。然而，當時的中國雖有不少畫家，卻沿襲古代「師父帶徒弟」的學習方式，「美術教育缺乏系統」。留學法國學畫的林風眠，「發現西方美術中有向東方水墨學習的部分，也將西方美術教育帶回中國……這些都令人感動」。展覽「勇立潮頭」單元，有林風眠作品《白鷺圖軸》，在隻隻白鷺與暈開的筆墨間，可否感受到那拳拳真心？

「當時，傳統在向前發展；各派的爭論很激烈，畫家各懷抱負、理想，各自都想在自己的專業裏突破……」李勁堃說，展覽名「其命惟新」，出自《詩經》，原指周朝雖是舊邦國，卻肩負革新的天命；藝術，或許與之有相同之處，「發展了1000多年的美術傳統，要更新才能有變化」。

林墉畫作蘊生活態度 寫實油畫於當代流行

更新之後，有哪些變化誕生？林藍笑着介紹其父林墉的作品《西沙風光》。畫作繪於1974年，瞭望台燈塔與靶場，隱匿在層層密林中，遠處是無垠大海與群群飛鳥，平靜中似乎又有波瀾暗起。林藍說，這幅誕生於熱帶海洋的寫生中，蘊含當時的人們對生活的態度：「比起照片，人們更相信活生生的生活。」李勁堃還提到當代畫家謝楚餘的寫實油畫《陶》，半裸少女懷抱陶罐，身後是礁石、海浪與天空。李勁堃笑說，「這幅畫是被盜版次數最多的油畫」，盜版行為固然不可取，但亦反映出寫實油畫在當代的流行。

李勁堃遺憾，受限於佈展時間與展廳面積，「我們還有一大批當代藝術家，很後悔沒有帶一批他們的觀念藝術品來香港，還有一大批影像作品沒有呈現出來」。幸好，展覽還有「百花爭妍」單元，展出部分當代藝術作品，其中有「看不懂」的概念作品，有隱喻重重的當代畫，還有流動影像與沉浸式體驗。李勁堃說，雖然位於廣州的廣東美術館與香港相隔不遠，兩地的藝術史、藝術家之間的關係亦很密切，但「文化需要交流……在現場的感受是不一樣的」。他分享，廣東美術館策展、佈展都不斷更新，「比如在之前的紀念展中，刻意將展品放低，觀眾欣賞時需要彎腰——遠遠看去，回顧、致意、緬懷、悼念，觀眾構成作品」；還有廣州美術學院的畢業生展，「每年可以吸引30多萬人看」。

「通過這次展覽，希望令觀眾看到廣東多元的美術狀態」，李勁堃笑說，欣賞廣東最好的方式，還是親身到美術館，「下次不如包車，把記者朋友們拉到我們美術館，上午看、中午吃飯，下午再送回來」——欣賞藝術，其實跟到茶餐廳一樣簡單。

其命惟新——廣東美術百年大展

日期：5月23日至6月2日

時間：上午9:30至晚上7:30

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 HALL 3B

詳情：bit.ly/3SBd5Rj

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜、孫志超

電郵：friday@mingpao.com

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