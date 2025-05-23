明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

廣東美術百年大展登港 「嶺南派」名作匯集 細味粵藝術多元與革新

【明報專訊】咖啡、鴛鴦、奶茶，能有幾種變化？當利瑪竇的油彩遇見廣東新會「木美人」，當關作霖的西洋技法碰撞嶺南的紙筆墨硯，廣東美術史，正如這座城市中隨處可見的茶餐廳，在衝突與交融間誕生新趣味——西方野獸派，可以調入幾分南宋畫法；日式朦朧畫法，又可注入一些油彩光影；嶺南生活圖景中，還可品到印象派的色彩。

「其命惟新——廣東美術百年大展」正在香港會議展覽中心舉行，透過160餘件作品，或許可以與百年來的廣東藝術家隔空對話，一品鹹淡水交匯間的嶺南藝術風情。

以畫表政治態度 何香凝獅畫「形神兼備」

提起廣東美術，或許最易令人聯想到「嶺南畫派」。誕生於清末、由高劍父、高奇峰、陳樹人等廣東畫家開創的嶺南畫派，順應當時蔓延至整個社會的改革風氣，在廣東美術史掀起一場「革命」——日本畫的寫實、西方水彩的艷麗，被他們注入水墨畫中，手中筆、畫中景，也變成他們回應社會變遷、表達自身觀點的武器。展覽「藝術革命」單元，有高劍父的《飲馬渡關圖》，長卷之中，一人一馬立於山水間。導賞人、廣東省美協主席林藍介紹，該畫創作於第一次世界大戰的背景下，「飲馬渡秋水」典故來自邊塞詩人王昌齡的《塞下曲》，牽馬飲水後，士兵將渡過秋水往前線，「他用國畫表達了對戰爭的想法」。

同樣用畫作表達政治態度的，還有嶺南畫家何香凝。出生於香港的她，曾經賣畫支持辛亥革命與婦女運動。何香凝尤愛畫雄獅猛虎，廣東文聯主席、導賞人李勁堃形容，何香凝的獅畫「最形神兼備」。高劍父的畫附近，有何香凝的名作《獅》，畫中雄獅爪牙鋒利，目視前方，眼神堅定。林藍說，何香凝將獅子的眼睛描繪得具象而立體，是西方油畫的畫法；淡淡暈染的天色，則是日本畫風格；獅子腳下的土地用水墨勾勒，「是南宋畫法」。

留法畫家林風眠 帶回西方美術教育

說廣東美術，怎能不說林風眠？同為清末廣東畫家，林風眠不屬嶺南畫派，卻有着相似的藝術倡導。李勁堃說，林風眠成長於「藝術觀點最激烈的時期」。然而，當時的中國雖有不少畫家，卻沿襲古代「師父帶徒弟」的學習方式，「美術教育缺乏系統」。留學法國學畫的林風眠，「發現西方美術中有向東方水墨學習的部分，也將西方美術教育帶回中國……這些都令人感動」。展覽「勇立潮頭」單元，有林風眠作品《白鷺圖軸》，在隻隻白鷺與暈開的筆墨間，可否感受到那拳拳真心？

「當時，傳統在向前發展；各派的爭論很激烈，畫家各懷抱負、理想，各自都想在自己的專業裏突破……」李勁堃說，展覽名「其命惟新」，出自《詩經》，原指周朝雖是舊邦國，卻肩負革新的天命；藝術，或許與之有相同之處，「發展了1000多年的美術傳統，要更新才能有變化」。

林墉畫作蘊生活態度 寫實油畫於當代流行

更新之後，有哪些變化誕生？林藍笑着介紹其父林墉的作品《西沙風光》。畫作繪於1974年，瞭望台燈塔與靶場，隱匿在層層密林中，遠處是無垠大海與群群飛鳥，平靜中似乎又有波瀾暗起。林藍說，這幅誕生於熱帶海洋的寫生中，蘊含當時的人們對生活的態度：「比起照片，人們更相信活生生的生活。」李勁堃還提到當代畫家謝楚餘的寫實油畫《陶》，半裸少女懷抱陶罐，身後是礁石、海浪與天空。李勁堃笑說，「這幅畫是被盜版次數最多的油畫」，盜版行為固然不可取，但亦反映出寫實油畫在當代的流行。

李勁堃遺憾，受限於佈展時間與展廳面積，「我們還有一大批當代藝術家，很後悔沒有帶一批他們的觀念藝術品來香港，還有一大批影像作品沒有呈現出來」。幸好，展覽還有「百花爭妍」單元，展出部分當代藝術作品，其中有「看不懂」的概念作品，有隱喻重重的當代畫，還有流動影像與沉浸式體驗。李勁堃說，雖然位於廣州的廣東美術館與香港相隔不遠，兩地的藝術史、藝術家之間的關係亦很密切，但「文化需要交流……在現場的感受是不一樣的」。他分享，廣東美術館策展、佈展都不斷更新，「比如在之前的紀念展中，刻意將展品放低，觀眾欣賞時需要彎腰——遠遠看去，回顧、致意、緬懷、悼念，觀眾構成作品」；還有廣州美術學院的畢業生展，「每年可以吸引30多萬人看」。

「通過這次展覽，希望令觀眾看到廣東多元的美術狀態」，李勁堃笑說，欣賞廣東最好的方式，還是親身到美術館，「下次不如包車，把記者朋友們拉到我們美術館，上午看、中午吃飯，下午再送回來」——欣賞藝術，其實跟到茶餐廳一樣簡單。

其命惟新——廣東美術百年大展

日期：5月23日至6月2日

時間：上午9:30至晚上7:30

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心 HALL 3B

詳情：bit.ly/3SBd5Rj

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜、孫志超

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞