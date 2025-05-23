藝發局「南區場地」兩年回望 三重空間 開闢藝術新天地

「新家」利長遠規劃 重視藝術科技人才

「南區場地」鄰近黃竹坑港鐵站，位置方便，附近亦多畫廊及藝術空間聚集。藝發局藝術空間、研究及發展總監陳安玲受訪時指出，2015年《施政報告》提出於南區預留用地作藝文用途，加上南區區議會希望增加藝文場地，政府遂籌劃在前香港仔消防局舊址重建後，將部分樓層、約3萬平方呎空間供藝文發展，並交由藝發局營運。該址現為甲級商廈Landmark South，藝發局共佔4層，包括位於地下高層（UG）的藝術資訊中心及「展藝館」、5樓的辦公室，以及6至7樓共有28間藝術工作室的「ADC藝術空間（黃竹坑Landmark South）」。

此前，藝發局與黃竹坑已有淵源。藝發局原先與發展商合作推動「藝術空間計劃」，以較低租金出租空間予本地藝術單位，2014年底開展的首個藝術空間項目「ADC 藝術空間（創協坊）」正位於黃竹坑，後來局方配合政府的青年共享藝術空間計劃，陸續推出其他藝術空間，包括現時尚在營運的ADC 藝術空間（創匯國際中心）及大埔藝術中心。

陳安玲表示，藝發局「終於有屬於自己的家」，不再頻繁搬遷，相信可更好地面向大眾推動藝術發展。她指不少藝術家礙於租金高昂而租用環境較差的工廠大廈，而南區場地整體由藝發局從零規劃，比以往與發展商合作的藝術空間具備更多設施，也有更大自主權，而且地理上只需兩個站就到達港島中心。雖然有別於往常3年一約、以6年為期，黃竹坑藝術空間改為2年一約，但屬長期規劃，定位上會更重視媒體藝術及視覺藝術，其中一個工作室更會預留作藝術科技人才駐場計劃。至於存放香港藝術活動資料的藝術資訊中心，則向公眾開放。

展藝館追求多用途 使用有限制

展藝館是南區場地的核心設施，陳安玲指初期規劃為純粹的展覽空間，以配合黃竹坑以畫廊為主的生態。隨着藝術發展趨勢改變，媒體藝術、跨界藝術日益流行，藝發局便在展覽基礎設計上加入基本舞台燈光配套。展廳面積逾4000平方呎，淨樓高6米，場地開闊，僅有一柱，加上2幅大型牆面可用於投影，開揚而靈活的空間適合當代、前衛的藝術活動。藝發局表示，展藝館於2023年7月開幕後，於2024年1至5月試業，並於2024年6月正式開放公眾申請租用，自開幕以來舉行約20項主要公眾活動，如舞蹈演出、迷你爵士音樂會等。

早前受藝發局委託於該場地策劃「一方水土」展覽的攝影藝術家、策展人朱德華從用家角度出發，稱初看空間「嚇一跳」，因這裏面積大，樓底高，適合放置大型展品，但也擔心在有限預算內「不夠東西擺」；而「大得來空曠」也會導致使用場地展示作品時難以分區域，故他策展時便在場地間出數面牆分隔不同展區，讓展品可以更獨立地展示。

間牆的另一原因，是場地牆身不可落釘，朱德華笑言「聽到時差點暈倒」。雖然牆上提供吊繩懸掛作品以作替代方案，但油畫等作品懸掛起來難以平衡，會向前傾、「唔好睇」，他認為是不專業的設計。不過他指非牟利團體租用展藝館會比同類型場地價格便宜，場地亦有吊懸結構和舞台燈，但藝發局可能過於追求多用途，結果對不同使用者來說都「爭啲」。例如設於高處的舞台燈雖方便表演，但展示藝術品卻會因而拉出長影，需另外付費預約有牌人士控制升降台調整燈光。而天花雖有承重量高的吊掛結構，但因為要開放公眾參加須申請臨時娛樂牌照，策展時要聘請結構工程師事先審批，加上牌照申請過程涉及消防處、屋宇署審批，過程繁複且時間成本高，「一方水土」便在開幕前幾天內才獲取相關牌照，朱德華擔心場地因此而「無人敢用」。

對這些疑慮，陳安玲指申請牌照是技術問題，大館等場地同樣要申請。但她表示一直收集用戶反饋，如天花懸掛系統因牽涉工程因素，是影響申請的主因，目前與不同部門協調，同時正申請永久性娛樂牌照，希望未來簡單的展覽毋須另外申請牌照。另外，局方於年初推出優惠計劃，按照不同使用目的及日數劃分，包含技術支援，希望降低租用門檻；且非牟利團體與藝術空間租戶可享有更低廉租金。

工作室開放日 連結市民 尋商機

除了展覽，藝發局落戶以來亦已舉辦過3次正式的藝術空間工作室開放日，未來仍會配合Art Basel等藝術盛事於3月固定舉辦。她指藝發局並未要求藝術空間租戶於開放日特別展示作品或佈置，但大部分藝術家也樂於參與，認為一年一兩次的開放不會造成太大負擔。而開放日目標是令市民感受到「藝術沒有那麼遠」。陳安玲表示，博物館或畫廊看到的都是成品，但參觀工作室則可親身看到創作過程，甚至和藝術家交流。開放日同時亦吸引潛在收藏者及企業參與，促成商業合作機會，如藝術空間租户「罌堂泥甕」創辦人楊式堂近日便在荃新天地策展廣東彩瓷相關展覽。

首次租用藝術空間的「九龍霓虹」創辦人劉浩輝表示，香港創作生存環境艱辛，相關計劃對剛起步的藝術家幫助很大，而南區場地在地理上似「中環後花園，又好像一個新火炭」；開放日亦有助接觸群眾，他更因而認識了香港芭蕾舞團，促成於「綠野仙蹤•人生歷奇」沉浸式芭蕾藝術科技體驗展覽的合作。

藝術家：建築開放度低 影響創作氛圍

另一租戶Mist Gallery創辦人劉菁兒，相較於一般藝術工作室，選擇以流動、實驗性質獨立藝術空間的形式進駐其中。「大家對這個空間的定位還沒有很清晰，想像幾乎是零」，因此她認為第一批用戶如何運用空間至為關鍵，若只限於一種藝術形式，日後藝術多樣化將難以展開。而劉菁兒曾是創協坊租戶，她表示比較現在藝發局的一體式管理，喜歡以往遠距離的管理方式，但認為負責營運黃竹坑藝術空間的職員願意溝通。她坦言初期面對不少管理限制，如不可在建築物外張貼海報，鑽牆限制於早上9時前，過了特定時間會鎖𨋢，訪客需要事先登記等，後來在溝通之下漸漸放寬，但尚要面對空間先天限制——寫字樓設計；工作室大門沒有玻璃窗，建築預設了相對密封的空間，影響創作氣氛。相較之下，開放度、創作氣氛更濃郁的創協坊作為藝術空間更理想。而位於石硤尾的賽馬會創意藝術中心（JCCAC）同樣是綜合場地，但經營多年後規則較寬鬆，創作氣氛更自由，也因貼近社區更有「人的氣息」；黃竹坑雖然藝術氛圍濃厚，但社區生活感較弱，需要更多時間孕育。

關於展藝館，劉菁兒指空間大但租金較高，個體藝術家或難以負擔，可能需要額外資助才能租借。而整體場地靠近新興藝術畫廊區，加上藝發局網絡，皆有助部分藝術家展示作品；只是比起集中設計或文創的元創方、集中手工藝及不同藝術組織的JCCAC等綜合場地，藝發局南區場地則未有明確定位，但也代表有更多開拓的可能，尚需時間發展。

陳安玲透露，藝術空間將於8月迎來新一批藝術單位，此前收到超過80份申請，或為南區場地帶來新色彩。但不似元創方、JCCAC等單棟藝術村式建築，隱藏於商廈的新場地或容易被遊人忽略，問題如何解決？陳安玲指正與大廈協調，計劃增設指示牌，也期望能在欄杆或行人天橋設橫幅吸引途人眼球。藝術場地不嫌多，但藝發局未來會如何調整南區場地定位，又為藝術生態帶來什麼改變，則待時日驗證。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]