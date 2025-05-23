明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

《風林火山》：野心無罪，劇透有理

【明報專訊】令人望穿秋水的《風林火山》上周六於康城午夜場世界首映後，反應其實相當一致。影片的優缺同樣明顯，就是明星演員和視覺上可觀，敘事上卻未如人意。以一部號稱投資4億的巨製來說，人物和劇情的來龍去脈令人看到一頭霧水，不能不說是一場災難。

儘管影片成績不如理想，卻不能不承認麥浚龍野心之大，在香港影壇日薄西山的今日簡直猶如奇蹟。為了拍一場銅鑼灣街頭槍戰，竟不惜搭建了面積達6萬平方呎的1:1的比例實景。龐大的卡士更要個個有戲，5位主角各有前因再帶出其他配角，彼此的瓜葛又交織成一個複雜的佈局，完全是史詩式的規模和野心。

超現實世界 講美感有型捨常理

影片開場亦先聲奪人，富二代李霧童（金城武飾）在海底隧道大牀上的出場，牆壁竟然有門進入市區，之後冲咖啡的器皿亦古亦今……無非宣示那是一個超現實世界。果然隨後的一場銅鑼灣黑夜大屠殺，便漫天雪花飛舞。詭異的是影片多次強調背景是1994年的香港，應是內地審查部門規定不可設在1997年之後吧？

但以片初一場抓觀眾注意力的重頭戲來說，卻同時暴露了影片但求美感及有型，把常理和現實完全置之不理。兩名機槍殺手竟以麻布袋罩頭，大量死傷的路人都是身穿黑衣倒在雪地上。到幹探王志達（劉青雲飾）獨自追尋逃脫的槍手時，便全程從街頭到室內都不見一個路人。整場戲的槍火和爆炸特效，都與超豪華的大製作殊不相稱。更奇怪的是把霓虹光管招牌（來自不同地區的放在一起）的飽和色彩冲淡，又沒有褪色懷舊的感覺，香港世界知名的霓虹夜景也無端失色了。

無論如何，影片的頭半小時仍算完整統一，先後以第一身旁白交代背景並引出了李、王二主角，隨後前總督察狄文傑／彈頭（梁家輝飾）和精神科醫生劉思欣（高圓圓飾）也出場了。通過警方高層開會、王的作供、李與狄電梯內講數、王與鬼叔（林俊賢飾）通電話，觀眾起碼掌握了這幾點：炸毁醫院令被警方扣查在內的李柏山（李霧童父親；部分角色名字依據發音，下同）身亡的，是王的下屬麥浚賢（麥浚龍飾），也是派在「華興」的臥底，因精神失常犯案；銅鑼灣大屠殺是為了分散注意力，造成醫院爆炸是場意外的假象；王打算帶患哮喘的6歲女兒移民，有暗中從事毒品交易；李打算在「僑賢」創辦50周年，他繼承家族生意後改弦更張。

中段多線發展 尾大不掉

但隨着程文星（古天樂飾）以第一身旁白伴隨的出場，影片便好像進入了另一個平行的世界。當然，他率領的「清潔工」小組是受僱於李對付前來搶毒品的「惡狗」，但除了在輻射區作戰表現他們的身手外，更長的篇幅是描寫小組的各個成員，尤其是小葉（姜珮瑤飾）、燦頭（黃偉文飾）、奀叔（盧冠廷飾）和婆婆（鮑起靜飾）與他親如家人的關係。程和小葉更有長篇的獨白，交代他們成長的創傷及遺憾。

影片進入中段便多線同時發展，主要是李通過情人劉思欣收買僑賢的老叔父，藉程的清潔工幹掉不從的「蛇鼠」兩兄弟，以及王與李商討繼續合作（出賣警方情報換取推高出貨價格）的條件，甚至當面出賣下屬臥底阿照（任賢齊飾）作交換。此外還要加插一場教訓叛徒來展現劉的霸氣，兩場交代狄的喪妻之痛及沉溺至自虐的地步，至此影片尾大不掉之勢已無可挽回。

更神奇的是接着那段程從電影院開始，跟蹤了劉4天的邂逅，完全像從王家衛的電影世界移植過來。程的旁白甚至直言，從電影裏認識到有一種浪漫叫萍水相逢。狄請教李為何公司裁員總向忠心員工開刀一段，也是無端出現得接近無厘頭。

3主角不得善終 或有弦外之音

終於隨着李霧童哥哥李文狄（杜德偉飾）得警方特許回港48小時參加父親的喪禮，影片也進入最後倒數的階段。首先是李與王攤牌，無限期停止供應毒品，再泄露毒品收藏地點，引警方強攻重慶大厦，王為搶救自己收藏的貨而被李的意大利拍檔Enzo（狼森飾）射殺。然後是程接下刺殺李文狄的生意，小葉和燦頭卻接下另一張幹掉該殺手的生意，三人在便利店內決一死戰後，程繼續刺殺任務而不敵保護李文狄的8位警察，終被狄射殺。最後是李家兩兄弟靈堂相見，兄不聽弟勸堅持繼續販毒（有趣的是弟弟指出最賺錢的毒品是種種西藥，西醫就是拆家），終也被狄射殺，李霧童則重傷而長住醫院。

這樣一個3名主角都不得善終的宿命結局，麥浚龍可能有其弦外之音。有點驚喜的是尾聲一節，在重複片初出現過的一段倒敘（王與麥以手機通話）後，還有下文是王進入一間酒吧與狄敘舊，程在執行一項清潔工任務蓄勢待發，劉走進來告訴李她懷孕了，卻有墮胎之想，因李說過不想下一代走相同的路。

編導顯然明白以兩小時的篇幅，難以容納如此龐雜的人物和情節，於是用上大量的旁白來交代身世和心聲，甚至不少對白都有重配的痕迹。但和同是張叔平剪接的《東邪西毒》不同，該片主題是寫情且情節相對簡單，本片卻包羅萬有（不過臥底的主題發展得不乏新意），而且人物之間有複雜的關係糾纏，旁白也無法填上太多的空隙。更嚴重的是不少關鍵位可能尚未想通，或因顧慮觀眾對人物的觀感而舉棋不定，結果只好含糊其辭。

從盧海鵬、甘國亮、張堅庭、林俊賢、劉永等人的客串，可見麥浚龍對前輩影人的欣賞。向喜愛的電影致敬，就更是俯拾皆是了：搶貨者中竟然出現弓箭手，原來是為了一個《蜘蛛巢城》的畫面！便利店大戰一場，向《猛龍過江》和《文雀》的致敬亦呼之欲出。

10年前的《刺客聶隱娘》因侯孝賢刻意省略不少交代情節的場面，而令不少觀眾摸不着頭腦。《風林火山》卻是由於篇幅無法容納過量的情節而空白處處。但殊途同歸，侯導就說過先看了劇本再看電影是件好事，多點《風林火山》的劇透令觀眾早有心理準備，也可作如是觀吧？

（美藝客廳‧四十七）

「客席策展人」簡介

李焯桃，影評人，影展常客，香港電影評論學會董事局主席，M+香港電影及媒體外聘策展人，前任香港國際電影節協會藝術總監。

文：李焯桃

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞